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Швейцария ужесточает нормы и правила для банка UBS

Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет.
Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет. Keystone / Michael Buholzer

Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет. Что решило сегодня правительство Швейцарии?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Крах Credit Suisse и его экстренное поглощение банком UBS безжалостно обнажили слабости швейцарской системы регулирования финансового рынка. Уже в апреле 2024 года Федеральный совет (правительство) представил доклад по проблеме системных банков, которые «слишком большие, чтобы обанкротиться» — это был анализ того, что необходимо предпринять, чтобы подобная ситуация не повторилась.

При этом точное повторение такого случая в будущем все равно исключено, поскольку в Швейцарии больше просто не осталось крупного банка, способного поглотить уже сам UBS в случае его кризиса. Вслед за этим к работе приступила парламентская следственная комиссия по расследованию обстоятельств краха Credit Suisse (PUK), которая ещё глубже проанализировала все сбои и ошибки, допущенные в этом деле. Теперь начинается собственно законодательный процесс, который должен привести к ужесточению правил банковского регулирования.

100% капитала для филиалов

Вопрос о том, сколько собственного капитала UBS должна будет выделять своим зарубежным филиалам, обсуждается уже несколько последних недель. Теперь стало ясно: то, что раньше только предполагали, теперь подтвердилось. Федеральный совет и лично министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) требуют, чтобы теперь каждый такой филиал был обеспечен на 100% твёрдым базовым капиталом — то есть самыми устойчивыми, надёжными резервами банка.

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Зачем это нужно? Чтобы в случае убытков в конкретной стране эти убытки покрывались сразу на месте — без того, чтобы страдала вся банковская группа. В случае с Credit Suisse всё было иначе: её зарубежные «дочки» были слабо защищены и имели лишь 45 % такого капитала. В результате именно они дополнительно и усугубили ситуацию и утянули за собой материнский банк ещё глубже в кризис.

Сколько это будет стоить UBS

Федеральный совет представил два экспертных заключения, чтобы показать, какие последствия повлекут за собой новые, более жёсткие требования к собственному капиталу. По расчётам, UBS придётся дополнительно накопить от 19,7 до 23,3 миллиарда долларов собственных средств. Это означает ежегодные потери в виде упущенной прибыли в размере от 0,8 до 1,3 миллиарда долларов.

Для выполнения новых требований UBS получит переходный период — от шести до восьми лет. Банк уже заявил, что считает такие нормы чрезмерными. Формальная процедура консультаций и обсуждений пакета реформ (Vernehmlassung) начнётся осенью 2025 года, а когда проект дойдёт до парламента, ожидается, что ему будет оказано активное лоббистское и политическое противодействие.

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В то же время UBS получит небольшое послабление: требования к капиталу для самого швейцарского головного подразделения были немного снижены, с тем чтобы смягчить общий негативный эффект реформы. Федеральный совет подчёркивает далее, что новые нормы по собственному капиталу — это лишь один элемент общего пакета реформ. Чтобы повысить устойчивость системно значимых банков, таких как UBS, предусмотрены дополнительные меры:

Бонусы с возможностью возврата: если банк допустит серьёзные ошибки, премии топ-менеджерам могут быть урезаны задним числом или даже полностью отозваны. Федеральный совет предлагает также новые меры по контролю за выплатой бонусов в четырёх системно значимых банках страны — UBS, Postfinance, Raiffeisen и Цюрихском кантональном банке ZKB.

Банки будут обязаны устанавливать блокирующие периоды: часть бонусов не должна выплачиваться сразу. Если позже выяснится, что имели место нарушения норм или недобросовестное поведение, то тогда такие бонусы можно будет сокращать или даже полностью отменять ещё до их фактической выплаты. Кроме того, банки должны получить право требовать возврата уже выплаченных бонусных вознаграждений — если будет установлено, что премии были начислены при ненадлежащем управлении.

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При этом Федеральный совет не поддерживает полный запрет бонусов. По его мнению, если убрать переменную часть зарплаты, то банки просто начнут платить более высокие фиксированные оклады, что приведёт к увеличению постоянных расходов. А это, в свою очередь, затруднит сокращение затрат в кризисные периоды — в отличие от бонусов, которые можно просто урезать или отменить. Итог: бонусы останутся, но теперь они будут регулироваться по более чётким правилам с возможностью корректировки и взыскания — в случае ошибок, кризиса или ненадлежащего поведения руководства.

Персональная ответственность: будет введён режим старших менеджеров (Senior Manager Regime), при котором за каждое ключевое направление будет назначено конкретное ответственное лицо. Это исключит безответственность на уровне руководства.

Больше полномочий у FINMA: надзорный орган получит право вмешиваться на ранней стадии и налагать штрафы, а не только реагировать постфактум. Таким образом, государство хочет сделать банки не только устойчивее, но и изменить саму культуру управления в них — в сторону прозрачности и персональной ответственности. Федеральный совет представил реформу чуть более чем через два года после краха банка Credit Suisse, произошедшего 19 марта 2023 года. Уже сейчас становится ясно: путь к её полной реализации будет долгим. Сначала — консультации, затем пройдут парламентские слушания.

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Если изменения вызовут общественный резонанс, то возможен и всенародный референдум. Самая жёсткая мера — новые требования к собственному капиталу — вступит в силу не раньше 2028 года. После этого UBS получит до восьми лет, чтобы привести свою структуру в соответствие с новыми нормами. Это значит, что все меры полностью вступят в силу только в 2036 году — через 13 лет после краха Credit Suisse.

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