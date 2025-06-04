Высшая мера: какая судьба ожидает швейцарский банк UBS?

Федеральный совет (правительства Швейцарии) и финансовые регуляторы уже с 2023 года добиваются реформирования и совершенствования системы банковского надзора. Keystone / Til Buergy

Противостояние между UBS и правительством Швейцарии, начавшееся год назад, приближается к развязке. В пятницу 6 июня 2025 года Федеральный совет представит долгожданный проект новых правил, регулирующих нормы по собственному капиталу банков. Главная часть этого пакета будет касаться только одного финансового учреждения — банка UBS.

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Саймон Фой (Simon Foy), европейский финансовый корреспондент Доступно на 1 другом языке English en Capital punishment: How Swiss bank reforms could hit UBS Оригинал Читать далее Capital punishment: How Swiss bank reforms could hit UBS

Федеральный совет (правительства Швейцарии) и финансовые регуляторы уже с 2023 года добиваются реформирования и совершенствования системы банковского надзора. Повод и стимул понятны: крах Credit Suisse. В центре реформ оказался UBS, крупнейший банк страны и системно значимая компания, «слишком большая, чтобы обанкротится». Неопределенность вокруг новых требований по собственному капиталу уже повлияла на акции банка: за последний год бумаги UBS упали на 3%, тогда как общий индекс Euro Stoxx Banks прибавил около 40%.

Ключевым элементом «пакета по системно значимым банкам» станут предложения по увеличению объема собственного капитала, то есть капитала, специально припасенного на случай необходимости покрывать убытки. Руководство UBS считает себя «наказанным» за ошибки, допущенные в прошлом как уже покойным Credit Suisse, так и надзорными органами.

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В частности, в 2017 году швейцарский надзорный орган Finma разрешил банку Credit Suisse учитывать завышенную стоимость своих зарубежных филиалов при расчёте собственного капитала — то есть включать в показатели устойчивости активы, которые на деле стоили меньше. Это решение впоследствии подверглось жёсткой критике, потому что создало иллюзию финансовой надёжности, в то время как банк был куда более уязвим, чем казалось. Несмотря на активное лоббирование, банк UBS ожидает самый жесткий сценарий — требование о полной капитализации всех иностранных дочерних структур. Это может увеличить совокупные требования к собственному капиталу банка на 50%. Однако ключевое значение будут иметь конкретные детали и временные рамки реализации новых норм.

О чём вообще речь?

Швейцарские власти собираются ужесточить требования к крупнейшему банку страны — UBS. А всё из-за того, что после покупки рухнувшего Credit Suisse у него стал такой огромный баланс, что он теперь превышает весь ВВП Швейцарии. А значит, если в будущем у UBS начнутся проблемы за границей — например, в США или Великобритании — то это может ударить по всей швейцарской экономике. Чтобы защититься от таких рисков, власти хотят обязать UBS держать в запасе больше собственных денег — так называемого собственного капитала.

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Сейчас банк должен покрывать примерно 60% капитала своих зарубежных филиалов: то есть если у «дочки» в кошельке 1 млрд, то у материнской компании должно быть 600 млн «на всякий случай». А теперь от банка могут потребовать покрывать все сто процентов. А это уже совсем другая нагрузка, эквивалентная 25 млрд долларов дополнительных резервов. Аналитик Morgan Stanley Джулия Аурора Миотто (Giulia Aurora Miotto) поясняет: если начнётся кризис, а активы иностранных филиалов резко обесценятся, то их быстрая продажа может серьёзно повредить всей банковской группе. Поэтому власти хотят, чтобы UBS был к такому сценарию готов заранее.

Как это может выглядеть на практике?

Есть два варианта. Первый — просто исключить капитал всех зарубежных «дочек» из общего расчёта собственного капитала (это довольно жёсткий подход). Второй — повысить степень «рисковости» филиалов в расчётах собственного капитала. Сейчас, например, банк планирует, что к 2028 году капитал таких филиалов будет учитываться с коэффициентом 400% (это как бы значит: «Мы считаем, что рисков тут реально в четыре раза больше, чем на бумаге»). Если увеличить этот показатель до 600%, то получится по факту требование полного покрытия дочернего капитала — то есть полностью дублирован капиталом материнской компании должен будет быть каждый доллар, вложенный в иностранную «дочку».

Повлияет ли это на позиции UBS в мире?

Если UBS действительно заставят полностью покрывать капитал своих зарубежных филиалов, то это сильно поднимет его так называемый показатель устойчивости — CET1 — до 17–19%. Для сравнения: у других крупных банков он заметно ниже — у HSBC 11,1%, у Deutsche Bank 11,3%, у Morgan Stanley 13,5%. Это как если бы одному бегуну велели бежать дистанцию с рюкзаком в 20 килограммов, а другому с мешком в 11 кг — шансы на победу у первого тогда резко падают. Аналитики из Goldman Sachs предупреждают: если у UBS будут такие «запасы прочности», то он просто перестанет быть конкурентоспособным — он станет не только медленнее работать, он станет дороже для клиентов.

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Сам глава банка Серджо Эрмотти сказал об этом прямо: «Мы не волшебники. Если правила будут слишком жёсткими, мы не сможем развиваться и помогать расти всей экономике». Причём даже и без этих новых реформ UBS уже пришлось отложить 20 миллиардов долларов в резерв из-за того, что банк досрочно начал применять более жёсткие международные нормы, а также потому, что после покупки обанкротившегося Credit Suisse он унаследовал его риски и должен заранее держать больше собственного капитала на случай возможных убытков. Всё это только усиливает слухи о том, что банк может начать распродавать части своего бизнеса за границей.

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В первую очередь под угрозой американское подразделение, которое ещё недавно считалось стратегическим. А ведь регуляторы и власти Швейцрии могут ещё пересмотреть и порядок учета иных активов в качестве «собственного капитала»: например, они смогут начать иначе учитывать стоимость внутренних IT-разработок или объём отложенных налогов. Что это за налоги? Представьте, что UBS сейчас зарабатывает деньги, но он может временно не платить налоги с этой прибыли, потому что у него раньше были убытки, например, в другой стране или от другой сделки. Эти налоги «откладываются на будущее» — их банк должен будет заплатить потом, когда перестанут действовать льготы.

То есть сейчас UBS может учитывать в своём «запасе прочности» (в собственном капитале) нереальные деньги. Но власти теперь могут сказать: «Нет, такие активы не считаются надёжным собственным капиталом». Если это произойдёт, то банк потеряет часть того, что считалось запасом прочности, его показатель устойчивости (CET1) снизится примерно на 2,0%, а значит ему придётся искать новые реальные деньги, с тем чтобы компенсировать это обстоятельство. Ситуация банка UBS таким образом станет еще хуже.

Что может сделать банк, чтобы смягчить удар?

Власти Швейцарии в пятницу объявят, как именно будут внедряться новые правила: либо в форме правительственного постановления (быстро, но без шансов на компромисс), либо это решение пройдет ещё через парламент (это дольше, но тогда банк сможет попытаться смягчить ситуацию, влияя на депутатов). Есть ещё один важный момент — сколько времени дадут на реализацию новых норм. По мнению аналитиков, если срок будет меньше 10 лет — это плохо, если дольше, то рынки воспримут это решение скорее позитивно.

Каждый дополнительный год даст UBS немного передышки: по подсчётам Royal Bank of Canada это около 4 миллиардов долларов экономии в год. Один из возможных способов снизить нагрузку — вернуть часть денег из зарубежных «дочек» в головной офис. Например, если у филиала в США есть 13 млрд долларов, а по закону нужно будет иметь только 10 млрд — то можно будет попробовать «забрать» лишние 3 млрд. Но тут всё зависит от согласия местных регуляторов.

Что будет с акциями UBS?

Аналитики говорят: заявление правительства в пятницу — это очень нервный момент. Возможны сильные колебания акций — до 5% вверх или вниз за один день. Но хотя бы после года ожидания UBS, наконец, узнает, с каким «рюкзаком» ему придётся бежать дальше. И, судя по всему, этот рюкзак будет тяжёлым.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.