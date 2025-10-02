The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Грузоотправители против новых мер безопасности

Эти меры, по их мнению, являются несоразмерными и могут подорвать конкурентоспособность сектора грузовых перевозок.
Keystone-SDA

Ассоциация грузоотправителей Швейцарии (Verband der verladenden Wirtschaft, VAP) раскритиковала новые правила безопасности на железнодорожном транспорте, введённые после аварии в базисном Сен-Готардском тоннеле в 2023 году.

2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По мнению организации, данные меры несоразмерны и могут подорвать конкурентоспособность швейцарского сектора грузовых перевозок. VAP предупреждает: новые нормы приведут к росту расходов, дефициту грузовых вагонов и перегруженному графику движения. В беседе с агентством Keystone-SDA представители оценили дополнительные издержки в миллионы франков: «Эти расходы почти полностью лягут на операторов грузовых поездов, которым также придётся справляться с резко возросшей организационной нагрузкой».

По словам VAP, именно на её членов и возлагается чрезмерно большой объём обязанностей по сравнению с другими участниками процесса — перевозчиками и операторами инфраструктуры. Ассоциация критикует и немедленное вступление норм в силу, хотя они должны быть окончательно утверждены лишь к концу года. При этом, как подчёркивает VAP, остаётся неясным, как именно новые требования должны применяться на практике. «Уже сейчас не хватает ремонтных предприятий, мощностей, ресурсов и комплектующих», — добавили в организации.

Новости

