Грузоотправители против новых мер безопасности
Ассоциация грузоотправителей Швейцарии (Verband der verladenden Wirtschaft, VAP) раскритиковала новые правила безопасности на железнодорожном транспорте, введённые после аварии в базисном Сен-Готардском тоннеле в 2023 году.
По мнению организации, данные меры несоразмерны и могут подорвать конкурентоспособность швейцарского сектора грузовых перевозок. VAP предупреждает: новые нормы приведут к росту расходов, дефициту грузовых вагонов и перегруженному графику движения. В беседе с агентством Keystone-SDA представители оценили дополнительные издержки в миллионы франков: «Эти расходы почти полностью лягут на операторов грузовых поездов, которым также придётся справляться с резко возросшей организационной нагрузкой».
По словам VAP, именно на её членов и возлагается чрезмерно большой объём обязанностей по сравнению с другими участниками процесса — перевозчиками и операторами инфраструктуры. Ассоциация критикует и немедленное вступление норм в силу, хотя они должны быть окончательно утверждены лишь к концу года. При этом, как подчёркивает VAP, остаётся неясным, как именно новые требования должны применяться на практике. «Уже сейчас не хватает ремонтных предприятий, мощностей, ресурсов и комплектующих», — добавили в организации.
В краткосрочной перспективе это может привести к возникновению «узких мест» и поставить под угрозу стабильность снабжения Швейцарии товарами. В среднесрочной перспективе более привлекательным опять может стать автомобильный транспорт, что, в свою очередь, приведёт к росту выбросов парниковых газов и увеличению риска аварий. При этом даже новые меры, подчёркивает VAP, не обеспечивают абсолютной гарантии безопасности.
После публикации отчёта Федеральной службы расследования причин происшествий на транспорте (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle, SUST) о причинах аварии Министерство экологии, энергетики, транспорта и коммуникаций (UVEK) решило обязать операторов увеличить размер колёс грузовых вагонов и ужесточить технические проверки с обязательным обновлением всей документации. Государственный концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) уже выразил поддержку этим мерам.
