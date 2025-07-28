Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее

Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров. Keystone / Yannick Bailly

Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров. Об этом сообщает телеканал SRF Внешняя ссылка .

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

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Агрессия против персонала поездов госконцерна «Швейцарские федеральные железные дороги (SBB / CFF) вызывает всё большую тревогу. По данным газеты Sonntagszeitung, только с 10 июня по 10 июля Федеральная прокуратура осудила 20 пассажиров по уголовным статьям — за угрозы, насилие, эксгибиционизм и оскорбления.

Одно из прокурорских постановлений касается инцидента в январе 2025 года. Контролёр обнаружила у пассажира недействительный билет. После словесной перепалки пассажир вышел на следующей остановке, а проводница проследовала за ним. Внезапно он вырвал у неё билет, назвал «тупой коровой» и попытался затянуть обратно на платформу. Только вмешательство коллег остановило нападение.

Федеральная прокуратура признала пассажира виновным в насилии и угрозах в адрес должностного лица, а также в воспрепятствовании исполнению им служебных обязанностей. Он получил штраф в размере 240 франков и условное денежное взыскание в размере 1 200 франков. Пресс-секретарь SBB Сара Шмидлин отмечает, что речь идёт не о единичных случаях: при ежедневном пассажиропотоке в 1,39 миллиона человек фиксируется около десяти подобных инцидентов в день — то есть примерно 3 600 в год.

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Общее число таких случаев остаётся стабильным, но их характер становится всё более серьёзным. Профсоюз работников транспорта (SEV) также наблюдает «усиление степени напряжённости на транспорте». По словам Рене Цюрхера, ответственного в SEV за пассажирский транспорт, с начала пандемии COVID-19 пассажиры стали менее сдержанными, в том числе по отношению к персоналу. В ответ на эти тенденции SBB усилила меры безопасности.

По словам Сары Шмидлин, сказанным в интервью телеканалу SRF, с осени прошлого 2024 года все поезда дальнего следования даже после 22:00 сопровождают два проводника, которым при необходимости помогает служба безопасности. Кроме того, сотрудники железнодорожной полиции теперь оснащены нагрудными камерами. Также с прошлого 2024 года SBB совместно с социальными партнёрами (местные власти, профсоюзы, работодатели) проводит информационную кампанию с призывом к взаимному уважению — соответствующие плакаты размещены на вокзалах и в поездах.

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