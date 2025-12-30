Швейцарский франк останется сильным и в 2026 году

По оценкам экспертов, в 2026 году национальная валюта Швейцарии, скорее всего, продолжит восходящий тренд последних лет.

Швейцарский франк не демонстрирует признаков ослабления, несмотря на шок, вызванный введением американских таможенных пошлин. По оценкам экспертов, в 2026 году национальная валюта Швейцарии, скорее всего, продолжит восходящий тренд последних лет.

Почему франк остаётся таким сильным?

К ключевым факторам устойчивости швейцарского франка эксперты относят политическую стабильность страны, высокий профицит счёта текущих операций Швейцарии (то есть страна стабильно получает больше валютных поступлений из-за рубежа, чем сама тратит за границей), низкий уровень государственного долга, сильную инновационную экономику, а также крайне низкую инфляцию.

По этим причинам франк на протяжении десятилетий считается «тихой гаванью инвесторов» — активом, к которому инвесторы традиционно обращаются в периоды глобальных потрясений. Дополнительным позитивным фактором стало недавнее соглашение, достигнутое Берном в таможенном споре с Соединёнными Штатами. Оно позволило Швейцарии устранить серьёзную угрозу для своей конкурентоспособности. На данный момент этот риск считается снятым.

Что может ослабить франк?

Потенциальным негативным фактором могло бы стать возвращение отрицательных процентных ставок ЦБ. В последнее время на фоне слабой инфляции, а также общей финансовой и политической неопределённости, спекуляции на эту тему заметно усилились. Однако Швейцарский национальный (центральный) банк (Schweizerische Nationalbank, SNB) уже оперативно постарался их опровергнуть. Отрицательные ставки, подчёркивают в SNB, имели бы серьёзный побочный эффект прежде всего для пенсионной системы. А именно этого регулятор стремится избежать в первую очередь.

Что будет с долларом?

Под воздействием введённых США таможенных пошлин американский доллар заметно ослаб. Если в начале января 2025 года курс составлял 0,9132 швейцарского франка за доллар, то к концу декабря валютная пара USD/CHF снизилась до 0,78960. Томас Штуки (Thomas Stucki), руководитель инвестиционного подразделения Санкт-Галленского кантонального банка (St. Galler Kantonalbank), предостерегает от недооценки рисков, связанных с долларом.

«С долларом стоит быть осторожными. Если Трамп сумеет установить контроль над Федеральной резервной системой США (ФРС, Federal Reserve, Fed, аналог ЦБ), а назначение преемника Джерома Пауэлла вызовет новые сомнения в независимости ФРС, то это может ещё больше подорвать доверие к доллару», — отмечает он. По оценке Томаса Штуки, снижение курса до 0,75 франка за доллар «вполне возможно».

Банк Valiant, в свою очередь, ожидает в следующем году дальнейшего снижения процентных ставок ФРС, но прогнозирует колебания доллара в диапазоне от 0,79 до 0,81 франка. Банк UBS со своей стороны «не видит оснований ожидать дальнейшего существенного ослабления американской валюты».

Стабильный евро?

Евро, напротив, в 2025 году продемонстрировал относительную устойчивость. В настоящее время единая европейская валюта котируется на уровне 0,9287 швейцарского франка, тогда как в начале года курс составлял 0,9395 EUR/CHF. При этом колебания в течение года были значительными: курс варьировался от чуть менее 0,92 до почти 0,97 франка. В середине ноября евро даже опускался до исторического минимума — 0,91783 EUR/CHF.

Большинство экспертов теперь ожидают, что курс евро будет двигаться в узком ценовом диапазоне без резких скачков. По оценке банка Valiant, одна из причин заключается в том, что Европейский центральный банк (European Central Bank, ECB) уже заложил в свои среднесрочные прогнозы на 2026 год текущую ключевую ставку в 2%. Хотя процентные ставки по евро остаются выше, чем по франку, банк Raiffeisen ожидает умеренного снижения курса евро к франку — до 0,91 франка к концу 2026 года.

Этот прогноз объясняется неблагоприятными экономическими перспективами Европейского союза и сохраняющейся волатильностью рынков. Будущая динамика евро во многом будет зависеть от того, удастся ли ФРГ эффективно реализовать масштабную инфраструктурную программу и смогут ли эти меры, в сочетании с запланированными в Европе военными расходами, придать экономике новый импульс. В таком случае, по мнению Raiffeisen, евро может частично восстановиться.

Франк остаётся сильным

С высокой вероятностью швейцарский франк и дальше будет оставаться сильным, продолжая создавать вызовы для экспортноориентированных отраслей экономики страны — особенно в сочетании с повышенными американскими пошлинами. Тем не менее швейцарский экспортный сектор уже не раз доказывал свою способность адаптироваться к любым неблагоприятным условиям. Потребители же, напротив, могут извлечь из сильного франка личную выгоду: будь то покупки в соседних странах или зарубежные поездки — в зависимости от направления позитивный эффект от валютного курса может оказаться весьма ощутимым.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

