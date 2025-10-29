The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарцы любят смотреть онлайн мультфильмы

Швейцарской кинопродукции на стриминговых платформах всё ещё мало, даже несмотря на рост числа просмотров.
Швейцарской кинопродукции на стриминговых платформах всё ещё мало, даже несмотря на рост числа просмотров. Keystone-SDA

Швейцарские фильмы на основных стриминговых платформах, доступных в стране, составляют лишь 3 % от общего контента и 2 % от всех просмотров — об этом говорится в сообщении, опубликованном Федеральным статистическим ведомством (BFS / Bundesamt für Statistik).

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Тем не менее в период с 2023 по 2024 год, несмотря на сокращение абсолютного числа таких фильмов, количество их просмотров увеличилось в семь раз. В целом, среди швейцарских зрителей наибольшей популярностью пользуются анимационные фильмы, их просмотры выросли на 19 %, тогда как интерес к документальному кино снизился: аудитория сократилась на 7 %.

Согласно данным ведомства статистики, художественные фильмы по-прежнему остаются самыми востребованными: они составляют 85 % всех полнометражных фильмов, представленных на стриминговых сервисах, и обеспечивают 83 % общего объёма потребления контента на этих платформах.

Число подписчиков стриминговых сервисов в 2024 году увеличилось на 5 % после небольшого снижения в 2023 году. Начиная с 2021 года этот показатель остаётся стабильно высоким. В то же время другие способы потребления видео-контента, такие, как прокат фильмов (минус 7 %) и покупка фильмов, продолжают терять актуальность. Сериалы пока не учитываются в статистике, но будут включены в неё в будущем.

