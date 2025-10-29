Швейцарцы любят смотреть онлайн мультфильмы
Швейцарские фильмы на основных стриминговых платформах, доступных в стране, составляют лишь 3 % от общего контента и 2 % от всех просмотров — об этом говорится в сообщении, опубликованном Федеральным статистическим ведомством (BFS / Bundesamt für Statistik).
Тем не менее в период с 2023 по 2024 год, несмотря на сокращение абсолютного числа таких фильмов, количество их просмотров увеличилось в семь раз. В целом, среди швейцарских зрителей наибольшей популярностью пользуются анимационные фильмы, их просмотры выросли на 19 %, тогда как интерес к документальному кино снизился: аудитория сократилась на 7 %.
Согласно данным ведомства статистики, художественные фильмы по-прежнему остаются самыми востребованными: они составляют 85 % всех полнометражных фильмов, представленных на стриминговых сервисах, и обеспечивают 83 % общего объёма потребления контента на этих платформах.
Число подписчиков стриминговых сервисов в 2024 году увеличилось на 5 % после небольшого снижения в 2023 году. Начиная с 2021 года этот показатель остаётся стабильно высоким. В то же время другие способы потребления видео-контента, такие, как прокат фильмов (минус 7 %) и покупка фильмов, продолжают терять актуальность. Сериалы пока не учитываются в статистике, но будут включены в неё в будущем.
