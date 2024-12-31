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Швейцарцы предпочитают отечественные Новогодние ёлки

Кроме того, по данным отраслевой организации IG Suisse Christbaum, швейцарцы стали покупать Рождественские ёлки несколько раньше, чем в прошлом.
Кроме того, по данным отраслевой организации IG Suisse Christbaum, швейцарцы стали покупать Рождественские ёлки несколько раньше, чем в прошлом. Keystone-SDA

Как рассказал на днях Филипп Гут, директор ассоциации производителей Рождественских и Новогодних ёлок IG Suisse Christbaum, швейцарцы во все большей степени предпочитают отечественные ёлки, кроме того, покупатели приобретают их теперь раньше, чем в прошлом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Как пояснил Филипп Гут экономическому информационному агентству Awp, крупные ритейлинговые сети страны все чаще заказывают ёлки, выращенные в самой Швейцарии и в некоторых случаях удовлетворить этот спрос становится очень трудно. «Такое развитие событий не может не радовать, мы надеемся, что эта тенденция сохранится», — отмечает Филипп Гут. Тем не менее у этого явления есть и обратная сторона: снижение степени диверсификации поставщиков. «Тут лучше проявлять осторожность, ведь, чтобы вырасти до нужных размеров, Рождественской елке требуется от семи до десяти лет».

Пока единственным ритейлером, предлагающим исключительно швейцарские елки, является сеть супермаркетов Coop. Тем не менее в принадлежащей этой компании сети магазинов Jumbo можно найти и иностранные деревья, поэтому, как отметил представитель Coop, доля отечественных ёлок в товарном портфолио концерна составляет примерно две трети. Ритейлер Migros, как и в предыдущие годы, на 90% предлагает швейцарские ёлки. В сети магазинов оптовой торговли Landi этот показатель еще выше.

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А вот сеть магазинов Aldi (пришла в Швейцарию из Германии) ориентируется исключительно на импортные деревья, сеть Lidl (так же немецкая) вообще в этом году, как и в прошлом, продавать ёлки не будет. Филипп Гут обращает также внимание на то, что уже некоторое время наблюдается тенденция покупать Рождественские ёлки все раньше и раньше. Спрос на них взлетает уже в начале декабря, и хорошо, что ель самого распространённого сорта Nordmann способна простоять в помещении три-четыре недели, если только не забывать её регулярно поливать.

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Все больше потребителей предпочитают живые Рождественские елки в горшках. Увеличение спроса на такой «форм-фактор» отмечают торговые сети Landi и Coop. Такие елки потом можно высадить в грунт и как бы вернуть природе дерево, взятое у неё взаймы. Впрочем, пока этот потребительский сегмент все еще остается скорее нишевым рынком, тем более что многие деревья не выдерживают пересадки из горшка в грунт и засыхают.

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