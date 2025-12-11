Cчета Трампа для детей, стратегия национальной безопасности и хлорированная курятина

С июля 2026 года все новорождённые в США будут получать по 1000 долларов — деньги предназначены для их будущих инвестиционных проектов. SWI

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

11 минут

Начнём с самого боль(н)шого вопроса: действительно ли Европе грозит civilizational erasure или «цивилизационный закат»? А ведь именно такая формулировка и появилась в тексте новой Стратегии национальной безопасности США.

Кроме того, на этой неделе стало известно: с июля 2026 года каждому новорождённому в США будут переводить на счёт 1000 долларов. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? В чём здесь может заключаться подвох?

А напоследок — поездка в «столицу мирового птицеводства». Мы хотим увидеть, в каких условиях живут бройлерные куры, мясо которых может скоро оказаться и на швейцарских прилавках.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент России Владимир Путин в 2020 году. Кто представляет для Соединённых Штатов большую угрозу? Согласно новой Стратегии национальной безопасности США, это вовсе не мужчина в костюме и галстуке. Keystone

Приоритеты американской политики безопасности при Дональде Трампе, как отмечает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), «кардинально изменились»: Европе в новой стратегии отвели роль партнёра второстепенного, но при предельно проблемного. Такими словами газета отреагировала на публикацию новой редакции Стратегии национальной безопасности США.

В документе объёмом 33 страницы, как подчёркивает телеканал SRF, рисуется мрачная картина социально-политического положения в Европе, а одни такие выводы уже создают серьезное дополнительное напряжение в трансатлантических отношениях. В американском документе утверждается, что Европе грозит civilizational erasure («цивилизационный закат»). Среди причин названо (без)действие Европейского союза и других европейских наднациональных структур, которое, по мнению авторов Стратегии, подрывает политическую свободу и суверенитет отдельных стран ЕС.

Кроме того, в списке причин очередного «Заката Европы» находятся миграционная политика ЕС, меняющая-де лицо континента и провоцирующая конфликты, ограничения свободы слова и подавление оппозиции, падение рождаемости, утрату национальной идентичности и уверенности в себе. «Вашингтон смотрит теперь на Европу через свою призму противоречивого, недоверчивого и этнонационалистического мировосприятия. Угрозой для США считается не агрессивная внешняя политика Кремля, а миграционная политика самой Европы» — пишет NZZ.

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас подчёркивает, что США по-прежнему остаются главным союзником Европы. При этом она признаёт, что часть критики нельзя полностью игнорировать: например, замечания Трампа, что Европа «недооценивала собственные возможности в отношениях с Россией», имеют под собой все основания. Цюрихская газета Tages-Anzeiger формулирует свою позицию ещё жёстче: «Европа сама виновата в том, что теперь она вынуждена терпеть такую возмутительную дерзость Трампа».

По мнению этой газеты, европейская слабость в ситуации столь мощного политического давления объясняется тем, что, несмотря на многочисленные предупреждения в прошлом, Западная Европа сделала слишком мало для собственной безопасности. «В краткосрочной перспективе европейцам придётся мириться с гибридной войной, но одновременно им необходимо будет разработать концепцию своей общей безопасности и нарастить потенциал обороноспособности. Сближение Белого дома с Кремлём повышает риск того, что Европа действительно окажется между двух огней». И именно это, подчёркивает газета, и означало бы тот самый civilizational erasure, о котором говорится в американском документе.

Снять средства со своих «счетов Трампа» дети смогут только после достижения ими 18 лет. Www.natasha-Lebedinskaya.ru

С июля 2026 года все новорождённые в США будут получать по 1000 долларов — деньги предназначены для их будущих инвестиционных проектов.

Как объясняет телеканал SRF, речь идёт о так называемых Trump Accounts — инвестиционных счетах для детей, созданных в рамках нового налогово-бюджетного пакета президента Дональда Трампа. Согласно закону, Министерство финансов перечислит 1000 долларов (около 800 франков) на счёт каждого ребёнка, родившегося между 1 января 2025 года и 31 декабря 2028 года. Эти средства необходимо вложить в так называемый индексный фонд — инструмент, который не делает выборочных инвестиций, а просто повторяет динамику фондового рынка в целом.

Когда ребёнку исполнится 18 лет, он сможет снять накопившиеся деньги и использовать их для учёбы, покупки жилья или любых других целей. Открыть такие счета смогут и дети младше десяти лет; в этих случаях инвесторами выступают их семьи. Программа финансируется за счёт Big Beautiful Bill — крупного налогового проекта, который Трамп провёл через Конгресс летом 2025 года. «В этом законе, чтобы профинансировать подобные программы, предусмотрены, в частности, сокращения социальных выплат, — отмечает биржевой корреспондент SRF Йенс Корте. — То есть фактически у менее обеспеченных семей изымаются средства, которые вернутся к ним только через 18 лет, когда ребёнок получит доступ к этим деньгам».

Банки уже проявляют интерес к программе: она может обеспечить им будущую клиентуру. Кроме того, такие счета обычно предполагают сервисные комиссии, а вложения осуществляются исключительно через индексные фонды. Поэтому, подчёркивает Корте, благодаря Trump Accounts финансовый сектор «практически автоматически получит дополнительные поступления». По своей сути эта схема является ещё и налоговым инструментом, выгоду же от подобных механизмов, как отмечает Йенс Корте, традиционно получают более состоятельные семьи: «Разрыв в доходах и богатстве эта программа не сократит. Скорее наоборот — может даже увеличить».

В 2024 году масштабы потребления курятины в США достигли 47 кг на человека в год — почти вдвое больше, чем 40 лет назад. Keystone

Сегодня в американском птицеводстве хлор используют уже крайне редко, однако после заключения Берном тарифной сделки с США многие швейцарские СМИ начали запугивать читателей заголовками о грядущем нашествии «хлорированной курятины». Пусть хлор сегодня и не используется в былых масштабах, но проблемы массового промышленного выращивания бройлеров этим вовсе не ограничиваются.

В баре в городе Гейнсвилл (штат Джорджия) молодая официантка Сара в шутку заверила корреспондентку газеты Tages-Anzeiger, что куриные крылышки «совсем даже не имеют вкуса хлора. Но даже если бы они и имели такой вкус — вы бы его всё равно не почувствовали благодаря специям». Как пишет журналистка Шарлотта Вальзер, каждую весну в Гейнсвилл на местный «Фестиваль курицы» приезжают тысячи людей. Но швейцарцы, судя по всему, остаются равнодушными к крылышкам из Гейнсвилла: согласно опросу, опубликованному газетой Blick, более 80% респондентов заявили, что не стали бы покупать американскую курятину.

Шарлотта Вальзер попыталась попасть на одну из многочисленных птицеферм, возникших вокруг Гейнсвилла, но такие объекты закрыты для посетителей. Вместо этого всю цепочку производства — от яйца до убоя — можно увидеть в исследовательском центре Georgia Poultry Laboratory Network. «Хлорированная курица? Да, об этом тут спорили, но этак лет двадцать назад», — усмехается эксперт Даг Уолтмен. По данным Национального совета по птицеводству США хлор сейчас используют менее чем в 5% случаев. Основная обработка проводится совсем другими антимикробными растворами, прежде всего смесью уксусной кислоты и перекиси водорода. Их задача — уменьшить количество кишечных бактерий, включая сальмонеллу, попадающих в мясо при убое.

При этом отраслевые организации подчёркивают: такая обработка не заменяет правил гигиены, они лишь служат «дополнительной защитой». В 2024 году в США забили 9,4 млрд бройлерных кур. В 2024 году потребление курятины на душу населения достигло 47 кг — почти вдвое больше, чем сорок лет назад. По словам Дага Уолтмена, это напрямую связано с селекцией: в 1925 году бройлер жил около 112 дней и весил чуть больше килограмма, а сегодня его забивают уже через 47 дней при массе почти в 3 кг. Организации по защите животных называют такие методы «пытками»: они-де приводят к хромоте, сердечно-сосудистым нарушениям и дефектам грудной мышцы.

С точки зрения Швейцарского общества защиты животных (Schweizer Tierschutz, STS), главная проблема американской курятины — даже не химическая обработка тушек, а сочетание индустриальных методов разведения птицы и отсутствия элементарной инфраструктуры, которая хотя бы как-то учитывала потребности птиц. Шарлотта Вальзер отмечает, что аналогичные проблемы существуют и в Европе, однако, по данным STS, условия содержания птицы в Европе и Швейцарии всё же куда лучше. «Хотите увидеть кур? Тогда выходите на автомагистраль, — сказала на прощание журналистке официантка Сара. — Там по ней постоянно идут фуры, просто забитые птицей. И вид у неё такой, что поневоле подумаешь о вегетарианстве».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

