Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.
После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам. Keystone-SDA

Бывшая глава Федерального Ведомства полиции (Bundesamt für Polizei, Fedpol) Николетта делла Валле (Nicoletta della Valle), которая раньше имела дело с мафией и организованной преступностью, после выхода на пенсию решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Как сообщили на прошлой неделе бернские газеты, по ее словам, резкий переход «от 100 до нуля» для неё невозможен. «Внезапное безделье — это не для меня», — цитируют её газеты. Поэтому Николетта делла Валле решила попробовать себя в ресторанном бизнесе.

Сейчас она готовится к получению лицензии на право заведовать заведениями общественного питания (т. н. Wirtepatent). Кофейня под названием Sempre Berna откроется в бернском районе Маттенхоф (Mattenhof). Однако данный проект не ограничится только кофе.

Вместе с полусотней волонтёров, среди которых будут юристы, теологи и психологи на пенсии, она планирует оказывать простые и доступные консультационные услуги. Речь идёт, например, о помощи в составлении резюме или расшифровке сложных административных документов — в зависимости от компетенций конкретных волонтёров. Открытие кафе запланировано на середину октября 2025 года.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте также:

Nicoletta della Valle

Швейцарская политика

«Швейцария слишком привлекательна для оргпреступности»

Этот контент был опубликован на В этом убеждена директор швейцарского Федерального ведомства полиции (Fedpol) Николетта делла Валле.

Читать далее «Швейцария слишком привлекательна для оргпреступности»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
16 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Рабочее место

Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

Этот контент был опубликован на По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Читать далее Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля
Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Рабочее место

Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Этот контент был опубликован на Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Читать далее Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине

Этот контент был опубликован на Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Читать далее Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине
«Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву

Этот контент был опубликован на «Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Читать далее Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву
Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Глобальная торговля

Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Читать далее Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?
Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен

Этот контент был опубликован на Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Читать далее Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен
Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Глобальная торговля

Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Этот контент был опубликован на Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Читать далее Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег
В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Читать далее Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии
В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Читать далее Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Глава Федеральной уголовной полиции Швейцарии (Bundeskriminalpolizei) Янис Калландрет (Yanis Callandret) заявил об увеличении масштабов насилия, вызванного активностью наркогруппировок.

Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия

Этот контент был опубликован на Федеральная уголовная полиция Швейцарии предупреждает об усилении насилия, связанного с наркотиками.

Читать далее Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия
Visiteurs devant des fusils à la Bourse aux Armes

Швейцария – страна, которая вооружена, но при этом безопасна

Этот контент был опубликован на Одна из самых хорошо вооруженных стран в мире – это Швейцария, однако так называемые «массовые шутинги» здесь не случаются. Почему?

Читать далее Швейцария – страна, которая вооружена, но при этом безопасна
Dick Marty

Швейцарский прокурор и «охотник за мафией» Дик Марти умер в возрасте 78 лет

Этот контент был опубликован на Бывший швейцарский депутат Совета кантонов и федеральный прокурор Дик Марти умер в четверг 28 декабря 2023 года в возрасте 78 лет.

Читать далее Швейцарский прокурор и «охотник за мафией» Дик Марти умер в возрасте 78 лет
свобода слова
Federica Angeli

Разоблачать римскую мафию? Опасно для жизни!

Этот контент был опубликован на Ей уже много раз говорили: не влезай в эти дела, убьет! Однако Федерика Анжели продолжает делать свою работу.

Читать далее Разоблачать римскую мафию? Опасно для жизни!
свобода слова
мужчина в маске в своем кабинете за компьютером

Паоло Берицци — итальянский журналист под круглосуточной охраной полиции

Этот контент был опубликован на Спецкор газеты La Repubblica, пишущий о неофашистах, уже три года живет под полицейской охраной.

Читать далее Паоло Берицци — итальянский журналист под круглосуточной охраной полиции
operaio cammina in una galleria ferroviaria

Что мешает эффективно вести борьбу с мафией в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Отсутствие единых баз данных и межведомственные барьеры не позволяют эффективно противодействовать организованной трансграничной преступности.

Читать далее Что мешает эффективно вести борьбу с мафией в Швейцарии?

