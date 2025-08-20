Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне
Бывшая глава Федерального Ведомства полиции (Bundesamt für Polizei, Fedpol) Николетта делла Валле (Nicoletta della Valle), которая раньше имела дело с мафией и организованной преступностью, после выхода на пенсию решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.
Как сообщили на прошлой неделе бернские газеты, по ее словам, резкий переход «от 100 до нуля» для неё невозможен. «Внезапное безделье — это не для меня», — цитируют её газеты. Поэтому Николетта делла Валле решила попробовать себя в ресторанном бизнесе.
Сейчас она готовится к получению лицензии на право заведовать заведениями общественного питания (т. н. Wirtepatent). Кофейня под названием Sempre Berna откроется в бернском районе Маттенхоф (Mattenhof). Однако данный проект не ограничится только кофе.
Вместе с полусотней волонтёров, среди которых будут юристы, теологи и психологи на пенсии, она планирует оказывать простые и доступные консультационные услуги. Речь идёт, например, о помощи в составлении резюме или расшифровке сложных административных документов — в зависимости от компетенций конкретных волонтёров. Открытие кафе запланировано на середину октября 2025 года.
