Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам. Keystone-SDA

Бывшая глава Федерального Ведомства полиции (Bundesamt für Polizei, Fedpol) Николетта делла Валле (Nicoletta della Valle), которая раньше имела дело с мафией и организованной преступностью, после выхода на пенсию решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Former Swiss police chief opens café in Bern Читать далее Former Swiss police chief opens café in Bern

Deutsch de Nicoletta della Valle übernimmt in Bern ein Café Оригинал Читать далее Nicoletta della Valle übernimmt in Bern ein Café

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Как сообщили на прошлой неделе бернские газеты, по ее словам, резкий переход «от 100 до нуля» для неё невозможен. «Внезапное безделье — это не для меня», — цитируют её газеты. Поэтому Николетта делла Валле решила попробовать себя в ресторанном бизнесе.

Сейчас она готовится к получению лицензии на право заведовать заведениями общественного питания (т. н. Wirtepatent). Кофейня под названием Sempre Berna откроется в бернском районе Маттенхоф (Mattenhof). Однако данный проект не ограничится только кофе.

Вместе с полусотней волонтёров, среди которых будут юристы, теологи и психологи на пенсии, она планирует оказывать простые и доступные консультационные услуги. Речь идёт, например, о помощи в составлении резюме или расшифровке сложных административных документов — в зависимости от компетенций конкретных волонтёров. Открытие кафе запланировано на середину октября 2025 года.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика «Швейцария слишком привлекательна для оргпреступности» Этот контент был опубликован на В этом убеждена директор швейцарского Федерального ведомства полиции (Fedpol) Николетта делла Валле. Читать далее «Швейцария слишком привлекательна для оргпреступности»