Tarifas de parques nacionales, subida de precios de alimentos y una «tormenta perfecta» en el mundo cripto

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre eventos en Estados Unidos. Cada miércoles analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes historias en EE. UU.: política, finanzas y ciencia.

Me encantan los parques nacionales de Estados Unidos y (con moderación) su comida. Resulta que tengo gustos caros: a partir del próximo año, el coste del pase anual para algunos de los parques nacionales más populares se triplicará para los extranjeros, y los aranceles están empujando al alza el precio de ciertos productos alimentarios. Al menos no tengo criptomonedas, que han estado «en crisis», según un periódico suizo, desde que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a China con nuevos aranceles.

A partir del 1 de enero, los extranjeros tendrán que pagar 250 dólares (200 francos suizos) en lugar de 80 dólares para visitar los parques nacionales estadounidenses más populares, como el Gran Cañón, Yellowstone o Yosemite.

La administración Trump dijo que quería dar «prioridad a los estadounidenses», informó el martes la radiotelevisión suiza RTS.

El Departamento del Interior de EE. UU. afirmó que «una nueva estructura de tarifas centrada en los residentes, que pone a las familias estadounidenses en primer lugar», significa que los visitantes de otros países pagarán 250 dólares por un pase anual a 11 de los parques nacionales más visitados, mientras que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes seguirán pagando 80 dólares. Los turistas extranjeros sin pase anual deberán pagar un nuevo recargo de 100 dólares por persona, además del precio estándar de entrada.

«Los residentes de EE. UU. seguirán disfrutando de precios accesibles, mientras que los no residentes pagarán una tarifa más alta para ayudar a mantener y cuidar los parques de Estados Unidos», dijo el departamento. RTS señaló que varios de los parques son sitios patrimonio mundial de la UNESCO.

Le Temps, de Ginebra, destacó el miércoles que el sector turístico estadounidense «lleva varios meses sufriendo un descenso de viajeros internacionales, desanimados por las políticas del Partido Republicano». La Asociación de Viajes de EE. UU. preveía una caída del 6,3 % en la llegada de turistas extranjeros en 2025 en comparación con 2024.

Con el aumento de precios de ciertos productos alimentarios, el presidente Donald Trump está levantando algunos aranceles que había impuesto hace solo unos meses.

«Ciertos productos y ciertas experiencias cotidianas tienen un efecto especial en nosotros. La gente ve cuánto cuesta la leche o un bistec en la tienda. La gente ve la subida de las facturas de electricidad y de los alquileres. Eso genera ansiedad», explicó Joseph Foudy, profesor de economía en la Universidad de Nueva York, a la radiotelevisión suiza SRF. «Y cuando ves que el coste de la vida sube más rápido que los salarios, te preguntas quién es el responsable… y, por supuesto, son los que están en el poder».

SRF señaló que Trump lleva tiempo etiquetando el problema de la asequibilidad como «una estafa demócrata», sin profundizar. Pero ahora la Casa Blanca está reaccionando: los aranceles adicionales del 40 % sobre productos importados de Brasil —como café, carne y diversas frutas— que se introdujeron en julio, están siendo eliminados.

En Estados Unidos, es cierto que ciertos precios, especialmente los alimentos, han aumentado considerablemente en las últimas semanas y meses, confirmó el editor económico de SRF, Matthias Heim. Dio dos ejemplos: los plátanos se han encarecido un 7 % en un año y el café cuesta casi un 20 % más. «Por lo tanto, no es una coincidencia que Trump esté levantando los aranceles precisamente sobre estos productos», afirmó Heim.

El papel específico que han desempeñado los aranceles en estas subidas de precios no estaba totalmente claro, admitió Heim. Explicó que el café —y también el cacao— se habían encarecido recientemente en todo el mundo debido a malas cosechas en varios países productores. «Las consecuencias de esto también se ven en Suiza: el chocolate cuesta visiblemente más. Pero en Estados Unidos estos factores se ven agravados por los aranceles.»

¿Está alcanzando la realidad económica a Trump? «Absolutamente, aunque no lo reconoce explícitamente», dijo Heim. En lugar de eso, el gobierno estadounidense justifica la eliminación de los aranceles diciendo, entre otras cosas, que se aplica a productos que ni siquiera se producen en EE. UU., por lo que no hay productores estadounidenses que necesiten protección arancelaria. «En principio, sin embargo, el aumento de los precios de los alimentos siempre recae sobre el gobierno en el poder», señaló Heim, recordando que esta también fue una lección que tuvo que aprender el predecesor de Trump, Joe Biden.

SRF concluyó que el levantamiento de ciertos aranceles demuestra que Trump había reconocido que uno de los temas por los que se convirtió en presidente hace solo un año —la economía— «podría convertirse en un bumerán en las elecciones intermedias de 2026».

El presidente estadounidense se presenta como un gran defensor de la industria cripto, pero cada vez la perjudica más con su comportamiento errático, dice el Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Durante su campaña electoral, Donald Trump apoyó a la industria cripto. Pero ahora le está poniendo dificultades», escribió la NZZ en un editorial el martes.

En la primera semana de octubre, Bitcoin alcanzó su precio más alto de la historia, 126 000 USD (102 000 CHF). Pero el 10 de octubre, Trump amenazó a China con nuevos aranceles. Aunque esto sacudió todos los mercados financieros, desencadenó la «tormenta perfecta» para los criptoactivos, según la NZZ. «Desde entonces, el mercado ha estado en crisis.» El miércoles, Bitcoin cotizaba por debajo de 88 000 USD.

«Esto es un golpe para la industria cripto financieramente fuerte, que movilizó millones para el Partido Republicano durante la campaña presidencial. Trump está pasando de ser un salvador —que los liberó del yugo de la administración hostil de Biden— a ser una carga.»

La NZZ señaló que los «dudosos» negocios cripto de la familia Trump también influyen. «Con sus inversiones privadas en el sector cripto, el presidente acepta conflictos de interés sin precedentes históricos.» Citó a la agencia Reuters, que estimó que la familia Trump ganó alrededor de 800 millones de dólares con estas actividades en la primera mitad del año. Esto incluía el lanzamiento de un Trump meme coin, que los inversores extranjeros pueden comprar como un favor al presidente, y el indulto a Changpeng Zhao, ex jefe de la criptoexchange Binance, encarcelado por lavado de dinero. Binance realizó una gran transacción con el negocio familiar de Trump poco antes del indulto.

«Aunque la industria celebra cada paso de desregulación del gobierno, es consciente de que el comportamiento oportunista de Trump la expone a nuevos riesgos reputacionales», escribió la NZZ. «Quería deshacerse de su imagen sucia. No quería consolidarla.»

El periódico concluyó que es hora de que la industria cripto «se emancipe» del Partido Republicano. «Todas las empresas cripto juntas forman una industria. No es un proyecto político. La industria tiene un futuro prometedor incluso sin Trump.»

