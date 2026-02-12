В поездах Швейцарии уберут «мусорки» у сидений

Компания SBB / CFF поэтапно уменьшает количество мусорных корзин у сидячих мест в вагонах своих поездов. Keystone-SDA

Концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) постепенно отказываются от мусорных корзин у пассажирских сидений в поездах, рассчитывая за счёт этого сократить свои оперативные расходы.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de SBB sparen und entfernen Abfallkübel bei den Sitzplätzen Оригинал Читать далее SBB sparen und entfernen Abfallkübel bei den Sitzplätzen

Компания поэтапно уменьшает количество мусорных корзин у сидячих мест в вагонах своих поездов. По оценке SBB, новая система должна способствовать поддержанию чистоты в вагонах и упростить процесс их уборки. Ожидается, что ежегодная экономия составит несколько миллионов швейцарских франков.

Как говорится в сообщении SBB, опубликованном в четверг 12 февраля 2026 года, переход к новой системе планируется завершить к концу 2028 года. Пассажиры по-прежнему смогут выбрасывать мусор в контейнеры во входных зонах вагонов или на вокзалах. Кроме того, отдельные контейнеры для бумаги предполагается заменить универсальными баками для смешанных отходов. Ранее о таких планах компании сообщили издания медиагруппы CH Media.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Семь фактов и историй о Главном вокзале Цюриха Этот контент был опубликован на Казалось бы, все знают его как свои пять пальцев. Но у вокзала есть и менее известные, потайные стороны. Читать далее Семь фактов и историй о Главном вокзале Цюриха

С 2021 года в региональных поездах второго класса корзины для мусора у сидячих мест под столиками у окон уже отсутствуют. По данным компании SBB, этот шаг был воспринят положительно: пассажиры стали в целом выше оценивать уровень чистоты. Опираясь на этот опыт, компания намерена убрать корзины у сидений и в первом классе региональных поездов, а также в первом и втором классах отдельных составов дальнего следования типов IR-Dosto, Mouette и FV-Dosto. В других поездах дальнего следования, включая международные маршруты, отказываться от мусорных контейнеров пока не планируется.

Вагон 1-го класса в поезде швейцарской железнодорожной компании SBB. © Keystone / Adrien Perritaz

Среди причин такого решения называется нехватка пространства для размещения контейнеров во входных зонах вагонов. По информации SBB, отказ от мусорных корзин у сидений позволит одновременно снизить оперативные расходы, повысить степень чистоты в зоне сидячих пассажирских мест и уменьшить воздействие неприятных запахов. В большинстве поездов это также освободит дополнительное пространство для ног. Кроме того, уборка будет занимать меньше времени, а у персонала сократится объём физически тяжёлой работы, связанной с опустошением мусорных корзин.

А также по теме:

Показать больше

Показать больше История Железная дорога Арт — Риги: 150 лет инноваций Этот контент был опубликован на В истории швейцарского транспортного сообщения железная дорога Арт-Риги (Arth-Rigi-Bahn, ARB) вот уже 150 лет играет совершенно особенную роль. Читать далее Железная дорога Арт — Риги: 150 лет инноваций

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch