В поездах Швейцарии уберут «мусорки» у сидений
Концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) постепенно отказываются от мусорных корзин у пассажирских сидений в поездах, рассчитывая за счёт этого сократить свои оперативные расходы.
Компания поэтапно уменьшает количество мусорных корзин у сидячих мест в вагонах своих поездов. По оценке SBB, новая система должна способствовать поддержанию чистоты в вагонах и упростить процесс их уборки. Ожидается, что ежегодная экономия составит несколько миллионов швейцарских франков.
Как говорится в сообщении SBB, опубликованном в четверг 12 февраля 2026 года, переход к новой системе планируется завершить к концу 2028 года. Пассажиры по-прежнему смогут выбрасывать мусор в контейнеры во входных зонах вагонов или на вокзалах. Кроме того, отдельные контейнеры для бумаги предполагается заменить универсальными баками для смешанных отходов. Ранее о таких планах компании сообщили издания медиагруппы CH Media.
С 2021 года в региональных поездах второго класса корзины для мусора у сидячих мест под столиками у окон уже отсутствуют. По данным компании SBB, этот шаг был воспринят положительно: пассажиры стали в целом выше оценивать уровень чистоты. Опираясь на этот опыт, компания намерена убрать корзины у сидений и в первом классе региональных поездов, а также в первом и втором классах отдельных составов дальнего следования типов IR-Dosto, Mouette и FV-Dosto. В других поездах дальнего следования, включая международные маршруты, отказываться от мусорных контейнеров пока не планируется.
Среди причин такого решения называется нехватка пространства для размещения контейнеров во входных зонах вагонов. По информации SBB, отказ от мусорных корзин у сидений позволит одновременно снизить оперативные расходы, повысить степень чистоты в зоне сидячих пассажирских мест и уменьшить воздействие неприятных запахов. В большинстве поездов это также освободит дополнительное пространство для ног. Кроме того, уборка будет занимать меньше времени, а у персонала сократится объём физически тяжёлой работы, связанной с опустошением мусорных корзин.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
