Новости

В поездах Швейцарии уберут «мусорки» у сидений

Компания SBB / CFF поэтапно уменьшает количество мусорных корзин у сидячих мест в вагонах своих поездов.
Концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) постепенно отказываются от мусорных корзин у пассажирских сидений в поездах, рассчитывая за счёт этого сократить свои оперативные расходы.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Компания поэтапно уменьшает количество мусорных корзин у сидячих мест в вагонах своих поездов. По оценке SBB, новая система должна способствовать поддержанию чистоты в вагонах и упростить процесс их уборки. Ожидается, что ежегодная экономия составит несколько миллионов швейцарских франков.

Как говорится в сообщении SBB, опубликованном в четверг 12 февраля 2026 года, переход к новой системе планируется завершить к концу 2028 года. Пассажиры по-прежнему смогут выбрасывать мусор в контейнеры во входных зонах вагонов или на вокзалах. Кроме того, отдельные контейнеры для бумаги предполагается заменить универсальными баками для смешанных отходов. Ранее о таких планах компании сообщили издания медиагруппы CH Media.

С 2021 года в региональных поездах второго класса корзины для мусора у сидячих мест под столиками у окон уже отсутствуют. По данным компании SBB, этот шаг был воспринят положительно: пассажиры стали в целом выше оценивать уровень чистоты. Опираясь на этот опыт, компания намерена убрать корзины у сидений и в первом классе региональных поездов, а также в первом и втором классах отдельных составов дальнего следования типов IR-Dosto, Mouette и FV-Dosto. В других поездах дальнего следования, включая международные маршруты, отказываться от мусорных контейнеров пока не планируется.

1 класс
Вагон 1-го класса в поезде швейцарской железнодорожной компании SBB. © Keystone / Adrien Perritaz

Среди причин такого решения называется нехватка пространства для размещения контейнеров во входных зонах вагонов. По информации SBB, отказ от мусорных корзин у сидений позволит одновременно снизить оперативные расходы, повысить степень чистоты в зоне сидячих пассажирских мест и уменьшить воздействие неприятных запахов. В большинстве поездов это также освободит дополнительное пространство для ног. Кроме того, уборка будет занимать меньше времени, а у персонала сократится объём физически тяжёлой работы, связанной с опустошением мусорных корзин.

Показать больше
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

