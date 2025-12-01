Stadler Rail создаёт 200 новых рабочих мест в США
Швейцарский производитель подвижного состава Stadler Rail расширяет своё производство в США и создаёт около 200 новых рабочих мест в Солт-Лейк-Сити.
Как сообщила компания агентству AWP, численность её персонала в США вырастет тем самым до 800 человек. Спрос на американском рынке продолжает расти — прежде всего в секторе городских рельсовых сетей и метро. «Мы выиграли сразу несколько тендеров», — добавил представитель компании Марк Мешенмозер (Marc Meschenmoser).
В рамках недавнего тарифного соглашения между Швейцарией и правительством США компания из кантона Тургау, специализирующаяся на производстве железнодорожного подвижного состава, также взяла на себя обязательство дополнительно инвестировать в экономику США. Теперь алюминиевые кузова вагонов для американского рынка будут свариваться непосредственно в городе Солт-Лейк-Сити. Ранее эта работа выполнялась на заводе в Венгрии. Алюминиевые компоненты поставляет швейцарская компания Constellium из кантона Вале.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
