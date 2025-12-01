The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Stadler Rail создаёт 200 новых рабочих мест в США

Швейцарский производитель подвижного состава Stadler Rail расширяет своё производство в США и создаёт около 200 новых рабочих мест в Солт-Лейк-Сити.
Швейцарский производитель подвижного состава Stadler Rail расширяет своё производство в США и создаёт около 200 новых рабочих мест в Солт-Лейк-Сити. Keystone-SDA

Швейцарский производитель подвижного состава Stadler Rail расширяет своё производство в США и создаёт около 200 новых рабочих мест в Солт-Лейк-Сити.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщила компания агентству AWP, численность её персонала в США вырастет тем самым до 800 человек. Спрос на американском рынке продолжает расти — прежде всего в секторе городских рельсовых сетей и метро. «Мы выиграли сразу несколько тендеров», — добавил представитель компании Марк Мешенмозер (Marc Meschenmoser).

В рамках недавнего тарифного соглашения между Швейцарией и правительством США компания из кантона Тургау, специализирующаяся на производстве железнодорожного подвижного состава, также взяла на себя обязательство дополнительно инвестировать в экономику США. Теперь алюминиевые кузова вагонов для американского рынка будут свариваться непосредственно в городе Солт-Лейк-Сити. Ранее эта работа выполнялась на заводе в Венгрии. Алюминиевые компоненты поставляет швейцарская компания Constellium из кантона Вале.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
Министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) и другие члены правительства Швейцарии в Берне в пятницу 14 ноября 2025 года.

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария и США договорились по таможенным тарифам

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии сообщило, что пошлины США на швейцарский экспорт будут снижены с 39% до 15%.

Читать далее Швейцария и США договорились по таможенным тарифам

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
tram

Показать больше

Компания Stadler получила рекордный заказ от Германии и Австрии

Этот контент был опубликован на Швейцарский производитель вагонов и поездов Stadler Rail получил рекордный заказ из Германии и Австрии.

Читать далее Компания Stadler получила рекордный заказ от Германии и Австрии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR