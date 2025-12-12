Швейцарцы боятся, что не смогут сводить концы с концами в старости

Две пятых трудоспособного населения Швейцарии сомневаются в своей способности сохранить привычный уровень жизни после достижения пенсионного возраста. Keystone-SDA

Две пятых трудоспособного населения Швейцарии сомневаются в своей способности сохранить привычный уровень жизни после достижения пенсионного возраста. Такой пессимизм контрастирует с гораздо более оптимистичным взглядом на свою жизнь людей, уже находящихся на пенсии.

Об этом говорится в итоговом докладе Vorsorge-Panorama Schweiz, подготовленном по заказу страховой компании Swiss Life. Лишь 42% опрошенных трудоспособных респондентов уверены, что смогут после выхода на пенсию поддерживать свой привычный уровень жизни. Большинство же — 55% — считают весьма вероятным, что им не удастся достичь ни одной из основных финансовых целей, которые они ставили перед собой на период после ухода на заслуженный отдых.

Вернуть былую уверенность в завтрашнем дне можно было бы, по мнению респондентов, только при условии серьёзных изменений в социально-экономической структуре общества. Для этого нужно было бы обеспечить заметное снижение стоимости жизни (на это указал 41% участников опроса), добиться сокращения расходов на здравоохранение (38%) и ускорить темп повышения реальной заработной платы (33%). Пессимизм трудоспособного населения заметно расходится с позицией тех, кто уже оказался на пенсии.

Примерно 71% представителей и представительниц этой группы утверждают, что смогли сохранить свой уровень жизни даже после выхода на пенсию. Указанное исследование основано на данных, полученных по итогам проведенного по заказу страховой компании Swiss Life опроса общественного мнения, а также на статистике Федерального статистического ведомства Швейцарии и других публичных источников — таких, как статистическая служба ЕС, Швейцарский национальный (центральный) банк и Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco).

Всеобъемлющее исследование

Репрезентативный опрос был проведён онлайн НИИ изучения общественного мнения ValueQuest в мае 2025 года. В опросе участвовали 3 539 человек в возрасте от 18 до 80 лет из всех языковых регионов страны. Статпогрешность составляет 1,65 процентного пункта по всей выборке. Доклад под названием Vorsorge-Panorama SchweizВнешняя ссылка, доступный на немецком и французском языках, является «одним из самых всеобъемлющих исследований пенсионной тематики в стране». Таково мнение Андреаса Кристена (Andreas Christen) из страховой компании Swiss Life.

Доклад не ограничивается темой пенсионного обеспечения: в нём анализируются самые разные финансовые аспекты, характерные для повседневной жизни в Швейцарии. Среди обследованных типов домохозяйств, например, наибольшую финансовую удовлетворённость демонстрируют находящиеся на пенсии супружеские пары (72%), наименьшую — неполные семьи трудоспособного возраста (32%). На вопрос о характере изменения их финансового положения по сравнению с предыдущим годом 38% респондентов отметили ухудшение — в большинстве случаев незначительное. Улучшение указали 17%, а 45% сообщили, что изменений нет.

Главными причинами ухудшения своей финансовой ситуации респонденты называют увеличение стоимости медицинской страховки (51%) и удорожание товаров и услуг (35%). Около 62% трудоспособного населения страны способны откладывать деньги «на черный день», эта доля остаётся относительно стабильной все последние 10 лет. Примерно 51% участников опроса заявили, что владеют акциями, облигациями и/или инвестиционными пакетами, при этом мужчины (61%) владеют такими активами чаще, чем женщины (41%). «В целом мы пришли к выводу, что люди в возрасте от 18 до 80 лет в Швейцарии инвестировали в акции в среднем 17% своих активов (за исключением недвижимости)», — говорит Андреас Кристен. Те, кто ничего и никак не инвестирует, чаще всего объясняют это недостатком знаний или времени (53%).

Среди других причин — недостаток капитала или ликвидности (44%), а также слишком большой риск (30%). Около 58% респондентов считают, что вполне понимают, как устроена пенсионная система страны и что такое «три сегмента / опоры», составляющие эту систему. Объяснить несведущему человеку, что конкретно представляют собой эти «три сегмента» и что такое «Пенсия по старости и нетрудоспособности» (Alters- und Hinterlassenenversicherung / AHV) были способны 67% и 64% респондентов соответственно. Объяснить более специальные термины, такие как «расчетный вычет» (Koordinationsabzug / déduction de coordination, 22%) или «коэффициент преобразования» (Umwandlungssatz / Taux de conversion de caisse de pension, 31%) могут уже немногие.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

