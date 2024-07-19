Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов
Шторма и наводнения, произошедшие в Швейцарии с середины июня по начало июля, нанесли стране общий страховой ущерб в размере от 160 до 200 миллионов швейцарских франков (примерно от 180 до 224 миллионов долларов).
Таковы данные Швейцарской Ассоциации предприятий сферы страхования (Schweizerischer Versicherungsverband SVV). Ущерб от стихийных бедствий покрывается в Швейцарии за счет предписанного законом обязательного страхования. Больше всего, по данным SVV, пострадали кантоны Вале и Тичино.
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Непогода ударила по швейцарским кантонам Тичино и Вале
Масштабы нынешнего ущерба сопоставимы, например, с ущербом от града, выпавшего в Тичино 25 августа 2023 года. Предварительный баланс убытков включает в себя пока только официально заявленный застрахованный ущерб, нанесенный зданиям, домашнему имуществу и оборудованию промышленного характера.
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Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии
Незастрахованный ущерб или ущерб национальной инфраструктуре пока не учитывается. В ассоциацию SVV, по ее собственным данным, входят около семи десятков частных страховых компаний.
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