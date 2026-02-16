В Швейцарии одобрены две компенсации за осложнения после прививок от ковида
Пандемия закончилась уже несколько лет назад. За это время в Швейцарии несколько сотен человек подали официальные заявления с просьбой о государственной компенсации за серьёзные медицинские последствия, которые, по их мнению, возникли после вакцинации против Covid-19. На сегодняшний день федеральные власти одобрили выплаты только в двух случаях.
Как указывает телеканал SRFВнешняя ссылка, ситуации, когда побочные эффекты вакцинации приводят к тяжёлым нарушениям здоровья, остаются крайне редкими. Всего власти рассмотрели на данный момент около 300 заявлений из 408 полученных, и только два ходатайства были признаны обоснованными. Одна персона получила почти 19 000 франков, другая 6 000. Данная статистика показывает, насколько сложно в медицинском и юридическом смысле доказать прямую причинно-следственную связь между ковид-вакцинацией и ухудшением состояния здоровья.
Федеральное Ведомство здравоохранения Швейцарии (BAG, подразделение МВД) при проверке заявлений действовало крайне осторожно и уделяло расследованию каждого случая много времени. Для заявителей, как указывает телеканал SRF, этот процесс нередко становился серьёзным моральным и физическим испытанием. При этом научные данные не подтверждают частых утверждений о том, что вакцинация против Covid вызывает больше проблем со здоровьем, чем другие прививки.
В Швейцарии есть общественные группы, которые связывают различные заболевания с Covid-вакцинацией, однако научной доказательной базы для этого тоже нет. По данным исследований, частота побочных эффектов после Covid-вакцин находится примерно на том же уровне, что и после других вакцинаций. Тем не менее, каждый случай причинения возможного вреда здоровью вакцинами от ковид рассматривается индивидуально.
Принцип исключения
Универсальных критериев нет. Чаще всего медики работают по принципу исключения: возможные причины заболеваний или осложнений проверяют и исключают одну за другой. Если других объяснений не остаётся, наиболее вероятной причиной признаётся вакцинация. Такой подход позволяет исключить ситуации, когда болезнь и вакцинация просто совпали по времени.
Во время регистрации вакцин серьёзных сигналов о тяжёлых побочных эффектах выявлено не было. Препараты Pfizer-BioNTech и Moderna во второй половине 2020 года тестировали примерно на 40 тысячах человек. В этой группе тяжёлых осложнений не обнаружили. Однако такие эффекты могут возникать крайне редко — например, у одного человека из 50 000 или даже 100 000. Это означает, что в клинических исследованиях они могли просто не проявиться по статистическим причинам.
«Тяжелое и непонятное молчание властей»
Власти во время пандемии, как признает SRF, возможно, подчёркивали этот аспект недостаточно активно, поскольку их главной задачей на тот момент была максимально быстрая массовая вакцинация. Если сравнивать с другими странами, то различия становятся весьма заметны. В Германии уровень вакцинации был примерно сопоставим со швейцарским. К апрелю 2025 года немецкие власти признали около 600 случаев вреда здоровью, связанного с вакцинацией против Covid, назначив выплату компенсаций.
Если использовать эту цифру как референтный ориентир, то в Швейцарии можно было бы ожидать около 60 признанных случаев. Фактически же к сентябрю 2025 года их было только два. Это может указывать на то, что Швейцария действовала в вопросе вакцинаций значительно осторожнее и строже, чем Германия. Но почему власти сейчас занимают столь сдержанную позицию? Однозначно объяснить это телеканал не смог.
Пострадавшие говорили в беседах с SRF, что они воспринимают молчание Федерального Ведомства здравоохранения как «тяжёлое и непонятное». В самом Ведомстве, в свою очередь, объясняли, что такие расследования требуют времени и что раньше системы рассмотрения таких заявлений просто не существовало, поэтому все соответствующе процедуры приходится выстраивать с нуля. При этом чёткого объяснения, почему все-таки Швейцария действует настолько осторожно, телеканалу получить так и не удалось.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
