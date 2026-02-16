В Швейцарии одобрены две компенсации за осложнения после прививок от ковида

На данный момент произведено два выплаты в связи с ущербом, причиненным вакцинацией от коронавируса. Keystone-SDA

Пандемия закончилась уже несколько лет назад. За это время в Швейцарии несколько сотен человек подали официальные заявления с просьбой о государственной компенсации за серьёзные медицинские последствия, которые, по их мнению, возникли после вакцинации против Covid-19. На сегодняшний день федеральные власти одобрили выплаты только в двух случаях.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Two Swiss compensated for harm caused by Covid jabs Читать далее Two Swiss compensated for harm caused by Covid jabs

Deutsch de Nach Schäden durch Corona-Impfungen bisher zwei Zahlungen erfolgt Оригинал Читать далее Nach Schäden durch Corona-Impfungen bisher zwei Zahlungen erfolgt

Как указывает телеканал SRFВнешняя ссылка, ситуации, когда побочные эффекты вакцинации приводят к тяжёлым нарушениям здоровья, остаются крайне редкими. Всего власти рассмотрели на данный момент около 300 заявлений из 408 полученных, и только два ходатайства были признаны обоснованными. Одна персона получила почти 19 000 франков, другая 6 000. Данная статистика показывает, насколько сложно в медицинском и юридическом смысле доказать прямую причинно-следственную связь между ковид-вакцинацией и ухудшением состояния здоровья.

Федеральное Ведомство здравоохранения Швейцарии (BAG, подразделение МВД) при проверке заявлений действовало крайне осторожно и уделяло расследованию каждого случая много времени. Для заявителей, как указывает телеканал SRF, этот процесс нередко становился серьёзным моральным и физическим испытанием. При этом научные данные не подтверждают частых утверждений о том, что вакцинация против Covid вызывает больше проблем со здоровьем, чем другие прививки.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Доступ к лекарствам Как зародился живучий миф о связи вакцинации с аутизмом Этот контент был опубликован на Как всего одна статья в научном журнале породила миф о связи вакцины MMR с аутизмом, который жив вот уже почти три десятка лет. Читать далее Как зародился живучий миф о связи вакцинации с аутизмом

В Швейцарии есть общественные группы, которые связывают различные заболевания с Covid-вакцинацией, однако научной доказательной базы для этого тоже нет. По данным исследований, частота побочных эффектов после Covid-вакцин находится примерно на том же уровне, что и после других вакцинаций. Тем не менее, каждый случай причинения возможного вреда здоровью вакцинами от ковид рассматривается индивидуально.

Принцип исключения

Универсальных критериев нет. Чаще всего медики работают по принципу исключения: возможные причины заболеваний или осложнений проверяют и исключают одну за другой. Если других объяснений не остаётся, наиболее вероятной причиной признаётся вакцинация. Такой подход позволяет исключить ситуации, когда болезнь и вакцинация просто совпали по времени.

Свободных мест в центре вакцинации в городе Мендризио (Mendrisio, кантон Тичино) очень много. Фото: 29 июня 2021 года. Keystone / Pablo Gianinazzi

Во время регистрации вакцин серьёзных сигналов о тяжёлых побочных эффектах выявлено не было. Препараты Pfizer-BioNTech и Moderna во второй половине 2020 года тестировали примерно на 40 тысячах человек. В этой группе тяжёлых осложнений не обнаружили. Однако такие эффекты могут возникать крайне редко — например, у одного человека из 50 000 или даже 100 000. Это означает, что в клинических исследованиях они могли просто не проявиться по статистическим причинам.

«Тяжелое и непонятное молчание властей»

Власти во время пандемии, как признает SRF, возможно, подчёркивали этот аспект недостаточно активно, поскольку их главной задачей на тот момент была максимально быстрая массовая вакцинация. Если сравнивать с другими странами, то различия становятся весьма заметны. В Германии уровень вакцинации был примерно сопоставим со швейцарским. К апрелю 2025 года немецкие власти признали около 600 случаев вреда здоровью, связанного с вакцинацией против Covid, назначив выплату компенсаций.

Показать больше

Показать больше Швейцария намерена лучше защищать население от пандемий Этот контент был опубликован на 20 августа 2025 года правительство Швейцарии одобрило пакет поправок и дополнений к Закону об эпидемиях. Читать далее Швейцария намерена лучше защищать население от пандемий

Если использовать эту цифру как референтный ориентир, то в Швейцарии можно было бы ожидать около 60 признанных случаев. Фактически же к сентябрю 2025 года их было только два. Это может указывать на то, что Швейцария действовала в вопросе вакцинаций значительно осторожнее и строже, чем Германия. Но почему власти сейчас занимают столь сдержанную позицию? Однозначно объяснить это телеканал не смог.

Пострадавшие говорили в беседах с SRF, что они воспринимают молчание Федерального Ведомства здравоохранения как «тяжёлое и непонятное». В самом Ведомстве, в свою очередь, объясняли, что такие расследования требуют времени и что раньше системы рассмотрения таких заявлений просто не существовало, поэтому все соответствующе процедуры приходится выстраивать с нуля. При этом чёткого объяснения, почему все-таки Швейцария действует настолько осторожно, телеканалу получить так и не удалось.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки» Этот контент был опубликован на Бывший глава Швейцарской комиссии по вакцинации Кристоф Бергер: «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить вакцинации от Covid-19». Читать далее «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария отвергла инициативу «против обязательной вакцинации» Этот контент был опубликован на Швейцарский народ большинством в 73,7 % голосов отверг законодательную инициативу «против обязательной вакцинации». Читать далее Швейцария отвергла инициативу «против обязательной вакцинации»

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch