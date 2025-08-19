Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен

Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн. Keystone-SDA

На референдуме граждане швейцарского региона Верхний Энгадин одобрили дорогостоящий проект по возведению, взамен существующего, нового комплекса зданий регионального аэропорта города Самедан (Samedan, кантон Граубюнден).

Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн. За проект проголосовали 2 443 гражданина региона Верхний Энгадин, против — 2 051. Это соответствует 54,36% голосов «в пользу» проекта. Явка составила 45,64%, что считается в Швейцарии относительно высоким показателем. Шесть из 11 общин региона выступили против строительства, однако решающим стало общее количество голосов. Таким образом, проект, обсуждавшийся более 10 лет, получил возможность приступить к практической реализации.

Необходимость реконструкции самого высокогорного аэропорта Европы признавалась всеми уже давно. Согласно утверждённому плану в период до 2031 года будут возведены новые здания аэропорта и обновлена вся инфраструктура, необходимая для его функционирования. Проект предусматривает строительство двух новых операционных центров с ангарами, расширение и реконструкцию площадок для стоянки и обслуживания самолётов, возведение современной диспетчерской вышки и установку нового ограждения по периметру аэропорта.

Общая стоимость проекта составляет 68,5 миллиона франков. Из них 38 млн выделят 11 общин Верхнего Энгадина, остальное профинансируют федеральное правительство, кантон Граубюнден и частные банки. Кроме того, авиационная спасательная служба Rega за свой счёт построит там себе новую базу. Второй вопрос референдума также касался судьбы аэропорта, но речь шла об отмене прежнего решения, принятого в 2017 году. Тогда реконструкция аэропорта также была одобрена, но денег на проект было выделено значительно меньше. Затем произошло обычное для Швейцарии превышение бюджета, которое стало причиной критики.

Но теперь 74% избирателей решили отменить итоги тогдашнего голосования. «Граждане Верхнего Энгадина своими двумя решениями подали важный сигнал: они готовы поддержать экономику региона при одновременном обеспечении безопасности полётов, — заявил Кристиан Бранчен (Christian Brantschen), председатель Рабочей группы представителей общин и муниципалитетов, курирующей проект реконструкции аэропорта. — Теперь мы наконец можем приступить к давно необходимой модернизации». Таким образом, аэропорт Самедан сможет сохранить своё значение в качестве одного из ключевых экономических игроков Восточной Швейцарии.

