Демократия
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости

Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен

Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.
Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн. Keystone-SDA

На референдуме граждане швейцарского региона Верхний Энгадин одобрили дорогостоящий проект по возведению, взамен существующего, нового комплекса зданий регионального аэропорта города Самедан (Samedan, кантон Граубюнден).

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн. За проект проголосовали 2 443 гражданина региона Верхний Энгадин, против — 2 051. Это соответствует 54,36% голосов «в пользу» проекта. Явка составила 45,64%, что считается в Швейцарии относительно высоким показателем. Шесть из 11 общин региона выступили против строительства, однако решающим стало общее количество голосов. Таким образом, проект, обсуждавшийся более 10 лет, получил возможность приступить к практической реализации.

Необходимость реконструкции самого высокогорного аэропорта Европы признавалась всеми уже давно. Согласно утверждённому плану в период до 2031 года будут возведены новые здания аэропорта и обновлена вся инфраструктура, необходимая для его функционирования. Проект предусматривает строительство двух новых операционных центров с ангарами, расширение и реконструкцию площадок для стоянки и обслуживания самолётов, возведение современной диспетчерской вышки и установку нового ограждения по периметру аэропорта.

Интерьер бизнес-джета Dassault Falcon 2000S, снято на авиасалоне в Париже.

Решения в области климата

«Все бизнес-джеты в гости к нам»: зимняя Швейцария и бизнес-авиация

Этот контент был опубликован на Обсудить проблему выбросов углекислоты и потепления климата? Да, но желательно в Давосе, и желательно зимой!

Читать далее «Все бизнес-джеты в гости к нам»: зимняя Швейцария и бизнес-авиация

Общая стоимость проекта составляет 68,5 миллиона франков. Из них 38 млн выделят 11 общин Верхнего Энгадина, остальное профинансируют федеральное правительство, кантон Граубюнден и частные банки. Кроме того, авиационная спасательная служба Rega за свой счёт построит там себе новую базу. Второй вопрос референдума также касался судьбы аэропорта, но речь шла об отмене прежнего решения, принятого в 2017 году. Тогда реконструкция аэропорта также была одобрена, но денег на проект было выделено значительно меньше. Затем произошло обычное для Швейцарии превышение бюджета, которое стало причиной критики.

Но теперь 74% избирателей решили отменить итоги тогдашнего голосования. «Граждане Верхнего Энгадина своими двумя решениями подали важный сигнал: они готовы поддержать экономику региона при одновременном обеспечении безопасности полётов, — заявил Кристиан Бранчен (Christian Brantschen), председатель Рабочей группы представителей общин и муниципалитетов, курирующей проект реконструкции аэропорта. — Теперь мы наконец можем приступить к давно необходимой модернизации». Таким образом, аэропорт Самедан сможет сохранить своё значение в качестве одного из ключевых экономических игроков Восточной Швейцарии.

Также по теме:

Когда-то из аэропорта Тичино вылетало до 32 регулярных рейсов в день — а потом он обанкротился.

Рабочее место

Аэропорт Лугано: дерзкие мечты и мрачная реальность

Этот контент был опубликован на Сегодня в Тичино мечтают вернуть аэропорту былое значение. Но финансовые показатели выглядят далеко не оптимистично.

Читать далее Аэропорт Лугано: дерзкие мечты и мрачная реальность
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
13 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Глобальная торговля

Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Читать далее Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?
Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Глобальная торговля

Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Этот контент был опубликован на Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Читать далее Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег
В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Читать далее Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС
В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Читать далее Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств
Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

Культура

Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi

Этот контент был опубликован на Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

Читать далее Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi
В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»

В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»

Этот контент был опубликован на В двух бывших колумбарных залах на кладбище «Бремгартен» в Берне готовится к открытию первый в Швейцарии ресторан такого рода.

Читать далее В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»
Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

Этот контент был опубликован на Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Читать далее Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились
В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Образование

Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Читать далее Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Blick aus der Wartehalle am Flughafen Belp auf einen Flieger der Skywork.

Авиакомпания из Берна SkyWork спасена от банкротства

Этот контент был опубликован на Авиакомпания «SkyWork» сумела доказать свою финансовую состоятельность, после чего швейцарское Ведомство гражданской авиациии взобновила ей лицензию.

Читать далее Авиакомпания из Берна SkyWork спасена от банкротства
Airplane landing at airport

Новая швейцарская авиакомпания готова к взлету

Этот контент был опубликован на Moov Airways намерена стать новым бюджетным авиаперевозчиком на дальние рейсы с вылетом из аэропорта Базеля.

Читать далее Новая швейцарская авиакомпания готова к взлету

Стратегический план для аэропорта Лугано

Этот контент был опубликован на Правительство города Лугано представило вчера долгосрочный финансовый план по возрождению тичинского кантонального аэропорта Лугано-Аньо.

Читать далее Стратегический план для аэропорта Лугано
самолет на поле под дождем

«Darwin» больше не летает из Лугано

Этот контент был опубликован на Комапния «Darwin Airline» из Лугано лишилась лицензии на право осуществлять коммерческую деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Читать далее «Darwin» больше не летает из Лугано

