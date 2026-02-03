Ксения Чуми испытала «дискомфорт» после переписки с Эпштейном

Ксения Чуми испытала «дискомфорт» после переписки с Эпштейном. Keystone-SDA В опубликованных «файлах Эпштейна» фигурирует и имя бывшей вице-мисс Швейцарии Ксении Чуми (Xenia Tchoumitcheva). Об этом сообщает онлайн-издание 20 Minuten. По данным популярного портала, предпринимательница обращалась к Джеффри Эпштейну за финансовыми советами. 2 минут Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Xenia Tchoumi fühlte sich «unwohl» nach Kontakt mit Jeffrey Epstein Оригинал Читать далее Xenia Tchoumi fühlte sich «unwohl» nach Kontakt mit Jeffrey Epstein Ныне покойный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн при жизни поддерживал контакты со многими известными людьми. В недавно опубликованных документах упоминается и имя швейцарско-российской предпринимательницы Ксении Чумичевой, более известной сегодня как Xenia Tchoumi. Как следует из материалов, опубликованных порталом 20 Minuten, между Чуми и Эпштейном велась активная электронная переписка. В тот период, будучи вице-мисс Швейцарии, она обращалась к инвестиционному банкиру за финансовыми советами. Контакт был установлен через общего знакомого. По словам самой Чуми, в самом начале своей профессиональной карьеры, едва разменяв третий десяток лет, она получила по электронной почте контакты сразу нескольких людей, которых ей рекомендовали в качестве потенциальных наставников в сфере финансов и экономики. Контакт с Джеффри Эпштейном, по её утверждению, был непродолжительным и ограничивался исключительно перепиской. «Я хотела получить советы по инвестициям и предпринимательству. Очень быстро я почувствовала дискомфорт из-за динамики общения и прекратила контакт. Не было никаких продолжительных отношений, никакого сотрудничества и никакой дальнейшей связи», — заявила Ксения Чуми в комментарии изданию 20 Minuten.