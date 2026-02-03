The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Ксения Чуми испытала «дискомфорт» после переписки с Эпштейном

В опубликованных «файлах Эпштейна» фигурирует и имя бывшей вице-мисс Швейцарии Ксении Чуми (Xenia Tchoumitcheva). Об этом сообщает онлайн-издание 20 Minuten. По данным популярного портала, предпринимательница обращалась к Джеффри Эпштейну за финансовыми советами.

Ныне покойный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн при жизни поддерживал контакты со многими известными людьми. В недавно опубликованных документах упоминается и имя швейцарско-российской предпринимательницы Ксении Чумичевой, более известной сегодня как Xenia Tchoumi.

Как следует из материалов, опубликованных порталом 20 Minuten, между Чуми и Эпштейном велась активная электронная переписка. В тот период, будучи вице-мисс Швейцарии, она обращалась к инвестиционному банкиру за финансовыми советами. Контакт был установлен через общего знакомого.

По словам самой Чуми, в самом начале своей профессиональной карьеры, едва разменяв третий десяток лет, она получила по электронной почте контакты сразу нескольких людей, которых ей рекомендовали в качестве потенциальных наставников в сфере финансов и экономики. Контакт с Джеффри Эпштейном, по её утверждению, был непродолжительным и ограничивался исключительно перепиской.

«Я хотела получить советы по инвестициям и предпринимательству. Очень быстро я почувствовала дискомфорт из-за динамики общения и прекратила контакт. Не было никаких продолжительных отношений, никакого сотрудничества и никакой дальнейшей связи», — заявила Ксения Чуми в комментарии изданию 20 Minuten.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

