Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Julius Bär abre filial en Barcelona 02 de abril de 2019 - 14:00 El gestor de fortunas suizo Julius Bär anunció la apertura de una oficina en Barcelona. La institución privada busca con ello responder a una importante demanda de sus soluciones financieras, anunció este martes. “La apertura de una nueva oficina en Barcelona -la primera se encuentra en Madrid- está en línea con nuestros planes de crecimiento en España, uno de nuestros mercados clave”, señaló Carlos Recoder, director para Europa Occidental, en un comunicado. La institución, agregó, “ha identificado un fuerte potencial” en este mercado, al que quiere “destinar importantes recursos”. La demanda de servicios de gestión de patrimonios es alta en Cataluña, añadió Carolina Martínez-Caro, responsable de la empresa para España. Cuatro asesores de clientes se incorporarán a la oficina de la capital catalana. Proceden de Banif (Santander Private Banking), UBS, Sabadell y Credit Suisse. En total, Julius Bär emplea a unas 60 personas en España y hará nuevas contrataciones para hacer frente al sólido crecimiento del país