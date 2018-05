Derechos de autor

¿Lo sabía? 17 de mayo de 2018 - 13:34 La visión de Suiza desde el extranjero está a menudo repleta de clichés y estereotipos, que van desde el chocolate y el corno alpino hasta Heidi. A continuación se ofrecen algunos datos que tal vez desconozca. Apenas se dice “Suiza”, saltan a la mente una serie de imágenes: montañas, relojes, chocolate, bancos. Hay algo cierto en todo eso, pero tiende a enturbiar la compleja realidad de la Suiza actual. ¿Cree saber todo acerca de Suiza? A renglón seguido se presenta una serie de datos sobre el país que trascienden los clichés. Datos y cifrasSuiza limita con cinco países: Italia, Francia, Alemania, Austria y el Principado de Liechtenstein.La superficie de Suiza se extiende sobre 350 km de este a oeste y 220 km de norte a sur. La cima más alta de Suiza es el Pico Dufour, en el cantón del Valais, con 4.634 metros de altitud.Suiza tiene tres zonas topográficas principales: la región montañosa alpina (60%), la planicie central (30%), y las montañas del Jura (10%). En 2015 la esperanza de vida para los varones nacidos en Suiza era de 80,7 años y para las mujeres de 84,9 años.A pesar de albergar las sedes de grandes empresas multinacionales como Nestlé o Novartis, la mayor parte de las empresas suizas son pymes. Más del 99% de las empresas tienen menos de 250 trabajadores a tiempo completo; sin embargo, dan empleo a dos terceras partes del total de la población activa.Suiza es un país tradicionalmente cristiano, tanto católico como protestante. La Constitución Federal comienza todavía invocando el nombre de Dios.Es probable que el héroe nacional suizo, Guillermo Tell, nunca haya existido, pero como en el caso de Robin Hood, no se puede descartar una base real.Uno de los filósofos más influyentes del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, era ciudadano de Ginebra.Los helvecios, una tribu celta que combatió contra Julio Cesar, dieron nombre al territorio suizo. El nombre latino del país, Helvetia, aún aparece en los sellos postales. Las letras CH que llevan los automóviles suizos y se emplean en las direcciones de Internet representan las palabras latinas Confoederatio Helvetica, que quiere decir Confederación Helvética.Helvética es un tipo de letra tipográfica desarrollada en Suiza en el año 1957. Es ampliamente conocida.Las mujeres suizas no consiguieron hasta 1971 el derecho de voto a escala federal. En el semicantón de Appenzell Rodas Interiores tuvieron que esperar hasta 1990 para poder votar en las elecciones cantonales.