A Stephanie Züger-Legler le encanta vivir en el nordeste de Inglaterra. Codearse con la población local le ha ayudado a salir del confort de su entorno habitual, confiesa esta suiza de 35 años.



swissinfo.ch: ¿Por qué se marchó de Suiza?



Stephanie Züger-Legler: Hace tres años emigré con mi familia por razones profesionales.



swissinfo.ch: ¿Dónde vive ahora?



S.Z.-L.: En el centro de Newcastle upon TyneEnlace externo, al norte de Inglaterra, entre las colinas de Northumbria y una costa espectacular.



swissinfo.ch: ¿Tiene intención de volver un día a Suiza?



S.Z.-L.: Pensábamos quedarnos un año. Yo todavía estaba de baja por maternidad. Pero me fascinó tanto el nordeste de Inglaterra que prorrogué indefinidamente mi estancia. Tengo la suerte de que siempre podré volver a Suiza.





swissinfo.ch: ¿A qué se dedica?



S.Z.-L.: En Inglaterra, el sistema de formación profesional no es como el que tenemos en Suiza. Mis cualificaciones como mujer de negocios y asistente de dirección no me sirvieron de mucho a la hora de buscar trabajo aquí. Además, ahora soy una madre soltera y ya no dispongo de ninguna ayuda familiar para criar a mi hija, con lo que aún resulta más difícil encontrar un empleo.



Envié unas 200 solicitudes de trabajo y tuve empleos esporádicos en varios sitios. Trabajé de camarera en un bar, en una librería, de recepcionista y en un centro de atención al cliente hasta que por fin encontré un trabajo como asistente personal en la Universidad de Newcastle. Me encanta mi trabajo y espero avanzar en este campo. También estoy haciendo un curso en la Universidad a Distancia (Open University) sobre PPE (Política, Filosofía y Economía).

No obstante, mi absoluta prioridad es mi preciosa hija, que empezó a ir al colegio en septiembre de 2017. En Inglaterra, los niños se escolarizan a partir de los cinco años y asignaturas como las matemáticas, la lectura y la escritura ya forman parte de su plan de estudios desde esa edad y se enseñan de una manera muy lúdica.

swissinfo.ch: ¿Qué le parece la cocina británica?



S.Z.-L.: Me gustan los pubs ingleses, los numerosos restaurantes internacionales que hay en Inglaterra y la cerveza. Las “ale” son buenísimas y la comida inglesa es mucho mejor de lo que se cree, especialmente cuando le dan un toque moderno.



Por ejemplo el pequeño “barrack restaurant” de Tynemouth, no sirve los tradicionales “fish and chips”, allí preparan deliciosos platos muy originales con pescado y marisco de la región. Los menús del domingo a veces son increíbles.



swissinfo.ch: ¿Qué le parece más atractivo en GB que en Suiza? ¿Cuál es la mayor diferencia entre los dos países?



S.Z.-L.: El nordeste de Inglaterra es bastante pobre y se nota. Tienen un gran problema con los llamados “sin techo”, la drogadicción y la basura, justamente lo contrario de la limpieza y la riqueza de Suiza. Muchas casas están muy mal construidas y no muy bien aisladas. Supongo que esas son las mayores diferencias.



Pese a todo, encuentro muy atractiva la vida aquí. Me gusta vivir en una comunidad mixta formada por estudiantes e inmigrantes del mundo entero y los simpáticos “Geordies”, como se les llama a los de aquí. He aprendido que se puede conseguir más con menos. Me gusta el sistema educativo, porque de él se benefician los niños, los padres y los empresarios. Las clases rebosan entusiasmo, se adaptan a las necesidades individuales y resultan muy lúdicas. También me gusta mucho la cordialidad y versatilidad de la oferta cultural en Newcastle, especialmente los estupendos programas infantiles, muchos de ellos gratuitos. Además, me encantan la costa y la naturaleza del norte de Northumberland, sus singulares cielos oscuros y las luces nocturnas que a veces podemos observar.

swissinfo.ch: ¿Cómo ve Suiza a distancia?



S.Z.-L.: Vivir aquí es un recordatorio constante de que es un enorme privilegio haber nacido y haberme criado en Suiza. Suiza es un magnífico ejemplo de un estado democrático que funciona bien, con poca injusticia y burocracia. En la misma medida en que mi vida como suiza me ha enriquecido y ha conformado mi forma de ser, salir de la comodidad de mi entorno habitual y encontrar nuevos caminos fue muy importante para mí, me ha fortalecido mentalmente. Ahora el futuro me preocupa menos y soy más empática en lo que se refiere a diferentes condiciones de vida.



swissinfo.ch: ¿Qué opina del panorama político en GB, especialmente tras su decisión de salir de la UE?



S.Z.-L.: Naturalmente, todo el mundo piensa siempre en el Brexit. Otros temas importantes en el norte son el gran abismo entre las distintas clases sociales en lo relativo a la participación política y la riqueza, así como la línea divisoria entre el norte y el sur. Yo he pasado de ser una observadora pasiva a una activa estudiante de Politología. Entre otras cosas, estoy muy a favor de conservar la Seguridad Social (NHS), de la que soy una gran entusiasta.



swissinfo.ch: ¿Participa en elecciones y referendos populares?



S.Z.-L.: Sí, voto regularmente por correo.



swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?



S.Z.-L.: A mi familia, el transporte público, los supermercados de Migros y mágicas aventuras en la nieve de Braunwald, así como disponer de productos frescos locales a precios razonables. Ah, y las saunas. Estar desnudo y sobrio son dos términos incompatibles en Inglaterra. Por eso no voy a saunas ni spas con tanta frecuencia como me gustaría.

Traducción del alemán: Raquel Ruíz, swissinfo.ch

