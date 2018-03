Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ayuda directa a Managua 27 de noviembre de 2002 - 16:48 Suiza contempla el otorgamiento de ayuda financiera directa a Managua a partir del 2003. Asimismo, Berna se compromete a apoyar los esfuerzos de ese país en la lucha contra la corrupción. De visita oficial en Managua, el director de la Agencia suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), Walter Fust, se entrevistó este martes (26.11.) con el presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, y el ministro de Asuntos Exteriores, Norman Caldera. El representante suizo manifestó la posibilidad de otorgar a Nicaragua una ayuda financiera directa a partir del año próximo. La de Fust es la primera visita de un representante oficial suizo a Nicaragua en seis años, luego de que en 1998 el entonces presidente, Arnoldo Alemán, expulsara al coordinador de Cosude. El representante del organismo suizo en la época, Peter Spycher, había reprochado al mandatario nicaragüense el despido del director sandinista de un proyecto de desarrollo cofinanciado por Suiza. Contra la pobreza Walter Fust confirmó al presidente Bolaños el apoyo de Suiza en su compromiso de luchar contra la corrupción, así como en los esfuerzos de su gobierno para reducir la pobreza y favorecer la creación de empleos. El funcionario suizo destacó que para recuperar la confianza de los inversionistas internacionales se requieren una conducta gubernamental irreprochable y una colaboración estrecha con la sociedad civil. Desde 1980, Suiza mantiene programas de apoyo a Nicaragua, el segundo país más pobre del continente americano. Cosude destina alrededor de 12 millones de francos cada año a proyectos en los rubros de agricultura, agua potable y en el fomento a las pequeña y mediana empresas. Guatemala, Honduras y Nicaragua figuran en la lista de los países de concentración de la ayuda pública al desarrollo de Suiza en América Latina. Previo a su llegada a Managua, Fust estuvo en Cuba, donde Cosude mantiene un programa piloto de tres años. Además de ayuda humanitaria, la estrategia apoya la construcción de silos en metal para la protección de las cosechas de los pequeños propietarios y fomenta proyectos de desarrollo descentralizado. swissinfo y agencias Datos clave Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina. Suiza destina 12 millones de francos anuales a proyectos de desarrollo en Nicaragua. En Cuba, Suiza financia la construcción de silos. Se estudia un nuevo proyecto de colaboración médica.