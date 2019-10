La Svizzera: un paradiso per piccoli e grandi pirati del web?

Derechos de autor

Nueva ley de derechos de autor contra la piratería: ¿qué cambia? Geraldine Wong Sak Hoi 30 de octubre de 2019 - 09:00 Tachada de permisiva en el ámbito de los derechos de autor, Suiza ha tenido que ordenar la casa y reformar sus leyes para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en la nueva era digital. Queda por ver si la revisión de la ley es suficiente para que Suiza sea eliminada de la lista negra de protección de derechos de autor de Estados en la que la colocó Estados Unidos hace tres años. La lucha contra la piratería digital es el pilar de la revisión de la Ley Federal de los Derechos de Autor que aprobó el Parlamento suizo. Pero en vez de penalizar a los consumidores de contenidos piratas, la ley castigará a los proveedores de alojamiento web que alberguen este tipo de contenidos. A continuación, un breve desglose les espera a los consumidores una vez que la ley entre en vigor (será previsiblemente en la primavera de 2020, salvo que se someta a referéndum). ¿Qué dice la nueva ley suiza? La ley revisada facilita y acelera el acceso legal a las ofertas de televisión digital y otros servicios de transmisión en directo (streaming), al tiempo que fortalece la protección de los derechos de autor de los artistas creativos. Y no penaliza a las personas que descargan ilegalmente música o películas para su uso privado en plataformas peer to peer (red entre pares) Sabrina Konrad, experta del Instituto de la Propiedad Intelectual (IPI), explica a swissinfo.ch que no tiene sentido criminalizar a los consumidores, “ya que en la mayoría de los casos los consumidores no están en condiciones de determinar si los contenidos que descargan son legales o no”. Por ello, la enmienda legal apunta sobre todo a los proveedores de alojamiento de estos contenidos, que frecuentemente operan fuera de Suiza y cuyo modelo de negocios se basa en la piratería. Estos proveedores podrían verse obligados por ley a garantizar que los contenidos que no respetan los derechos de autor que alojaron en sus servidores y que ya fueron borrados, jamás vuelvan a estar disponibles en sus webs (principio conocido como ‘mantenerse inactivo’ o ‘stay down). Asimismo, todos los proveedores son responsables de garantizar que el contenido que infrinja los derechos de autor se elimine de inmediato de sus servidores (principio de "eliminación"). Pero los proveedores de servicios de Internet no estarán obligados a bloquear el acceso a sitios ilegales (que consienten la piratería), una medida que los grupos defensores de los derechos de autor esperaban fuera incluida en la revisión final de la ley. ¿Qué implica para los consumidores de contenidos piratas? Al igual que ocurría antes de la revisión de la ley, los consumidores podrán descargar y transmitir contenidos disponibles en Internet, como música o películas, sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. Y no serán multados ni penalizados siempre y cuando el contenido sea para su uso privado. Pero la descarga de juegos digitales y software seguirá siendo un delito. Y subir contenidos sujetos a derechos de autor, como sucede a través de BitTorrent, también seguirá siendo ilegal, refiere Konrad. ¿Qué pasará con los proveedores de alojamiento que infrinjan los derechos de autor? Los proveedores de alojamiento web que en el pasado alojaron contenidos que violaban los derechos de autor podrían recibir una orden judicial que les impediría volver a cargar estos contenidos en sus plataformas. Y de reincidir, podrían recibir multas de hasta 1 000 francos suizos por cada día de incumplimiento. Con la revisión de la ley, "un proveedor de alojamiento con un modelo de negocio basado en la piratería se verá forzado, de facto, a abandonar sus operaciones en Suiza", dice Konrad, experto legal en temas de derechos de autor. ¿Es posible rastrear a los infractores de los derechos de autor? De acuerdo con el gobierno suizo, la ley revisada pondrá fin a la controversia que provocó una decisión tomada por el Tribunal Federal (la más alta instancia judicial de Suiza) en 2010, según la cual que rastrear las direcciones IP de los usuarios que compartían archivos en línea violaba el derecho a la privacidad. La ley revisada permite echar mano de los datos privados para emprender acciones legales contra los infractores de los derechos de autor, dice Konrad. ¿Será borrada Suiza de la lista de alerta de Estados Unidos? En 2016, Estados Unidos colocó al país alpino en esta lista alerta por su débil protección de los derechos de autor (conocida como Special 301 Report). Se consideraba que Suiza se había convertido en un anfitrión socorrido por los sitios web con contenidos violatorios de los derechos de los autores. En su informe 2019, Estados Unidos acogió con beneplácito las medidas en las que Suiza estaba trabajando para fortalecer la protección de los derechos de autor. Pero también alentó a Suiza a “poner en marcha más campañas para concienciar a los consumidores, apoyarse en la educación pública y en iniciativas voluntarias para disuadir a los usuarios de consumir contenidos piratas”. En opinión de Konrad, el gobierno helvético sí ha tomado medidas de este tipo en los últimos años, por ejemplo, a través de asociaciones sin ánimo de lucro como Stop Piracy. El IPI también está comprometido en dar respuesta a las dudas de los usuarios relacionadas con la violación de los derechos de autor. En respuesta al Special 301 Report de 2019, el gobierno suizo emitió un comunicado en el que considera que el proyecto de la revisión de la ley sobre derechos de autor "supone un paso más en la lucha contra la piratería digital y debería poner fin a las críticas que ha recibido Suiza como país anfitrión de sitios infractores". Dados los cambios legales previstos, el gobierno considera que mantener a Suiza en “la lista de alerta no estaría justificado ni sería apropiado”. “Por lo tanto, estamos seguros de que [EEUU] eliminará a Suiza de la lista de alerta una vez que las enmiendas entren en vigor", anota Konrad.