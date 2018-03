Ese foro tendría la misión de facilitar las discusiones sobre todos los temas relacionados con el gobierno de Internet. Se trate de los Spams, la cibercriminalidad o los nombres de dominio. Es decir que su competencia no será la de tomar decisiones. Pero los gobiernos podrán hacer escuchar su voz e incluso administrar los nombres de dominio en sus países. La reunión preparatoria de Túnez ha convergido también en la necesidad de crear un mecanismo de segjimiento de la Cumbre Mundial de la Información (CMSI). Cada organización internacional tratará, en función de su competencia, los distintos temas abordados por la CMSI. En colaboración -esta es la novedad-, con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. swissinfo, Frédéric Burnand, Túnez. (Traducción: Patricia Islas)

Clima de intimidación en Túnez Frédéric Burnand, Patricia Islas 16 de noviembre de 2005 - 08:22 La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) se apresta a encarar su agenda, mientras el régimen de Ben Ali sigue poniendo obstáculos a la sociedad civil. La delegación suiza protestó contra estas medidas. Pese a ello, pondera el acuerdo logrado en la noche pasada sobre el gobierno de Internet. Al llegar a Túnez, los cerca de 20.000 participantes de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) son recibidos por el personal de aduna que les da la bienvenida con banderolas que proclaman a su país como "una tierra de tolerancia, solidaridad, apertura y diálogo". Después los invitados a la Cumbre emprenden el camino a sus hoteles o al centro en el que se desarrolla la conferencia, a través de calles que parcialmente están cerradas al público y que los alejan a más de diez kilómetros de la conglomeración. Enclave internacional De esta forma, el encuentro onusiano se convierte en un enclave internacional alejado del resto de Túnez, para impulsar la imagen de un país que hace las veces de centro turístico por excelencia, como lo quiere promover a toda costa el Estado. Oponiéndose al trabajo de un cierto número de periodistas extranjeros que quieren aventurarse más allá de los perímetros establecidos para la CMSI, las autoridades sólo refuerzan la impresión de que la Cumbre es una isla cortada de la realidad del país anfitrión. Cabe decir que estos periodistas están interesados en las tentativas desesperadas de algunas organizaciones civiles de origen helvético, tunecino o internacionales para organizar una conferencia al margen de la reunión oficial. Tentativas que quieren poner finalmente en la mesa del debate el problema de los derechos humanos en Túnez. Un embajador amenazado Como resultado de estos intentos al menos tres periodistas europeos, entre ellos, el suizo Roman Berger, fueron agredidos el lunes por las fuerzas del orden. Esto ocurrió cuando presenciaba el bloqueo por parte de la policía del Instituto Goethe. Este centro cultural de la Embajada de Alemania debía, en efecto, ser sede de una reunión de ONG suizas, organizaciones tunecinas independientes e internacionales que se encontraban preparando la denominada Cumbre Ciudadana de la Sociedad de la Información (SCSI). Y para terminar con este escenario de represión, el jefe de la delegación germana y el propio embajador de Alemania en Túnez fueron amenazados por los gendarmes tunecinos. A modo de justificación, las autoridades explicaron que esta reunión no era legal. El jefe operacional de la delegación suiza comentó a swissinfo al respecto: "Soy jurista y es evidente que nuestro concepto de legalidad no es el mismo." Marc Furrer, jefe operacional de la delegación suiza, agrega: "Lamentamos lo ocurrido y hemos protestado ante las autoridades locales, pero ¿qué más podemos hacer?" Acuerdo de último momento A juicio de Marc Furrer, lo esencial es preservar en esta segunda fase, y más allá de la CMSI en Túnez, el proceso lanzado en Ginebra, en 2003. El directivo suizo de la Comisión Federal de la Comunicación (ComCom) considera que esta perspetiva sigue siendo actual. Mar Furrer valora el acuerdo concluido durante la última reunión preparatoria realizada entre el martes y miércoles. El documento aborda fundamentalmente cuatro temas que aún suscitan divergencias; a saber, el gobierno de Internet, su seguimiento, la financiación y la declaración política del encuentro de Túnez. Contra todo pronóstico, la cuestión del gobierno de Internet -tema que opone a Estados Unidos al resto del planeta-, parece tener una solución. Aún cuando el en cargado de relaciones internacionales de la comunicación, Frédéric Riehl lo califica el documento de "vago". Como sea, este acuerdo de último minuto constituye cierto avance. Las delegaciones gubernamentales coinciden en la creación de un foro abierto a todos (gobiernos, sociedad civil y el sector privado). Mecanismo de seguimiento Ese foro tendría la misión de facilitar las discusiones sobre todos los temas relacionados con el gobierno de Internet. Se trate de los Spams, la cibercriminalidad o los nombres de dominio. Es decir que su competencia no será la de tomar decisiones. Pero los gobiernos podrán hacer escuchar su voz e incluso administrar los nombres de dominio en sus países. La reunión preparatoria de Túnez ha convergido también en la necesidad de crear un mecanismo de segjimiento de la Cumbre Mundial de la Información (CMSI). Cada organización internacional tratará, en función de su competencia, los distintos temas abordados por la CMSI. En colaboración -esta es la novedad-, con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. swissinfo, Frédéric Burnand, Túnez. (Traducción: Patricia Islas) Datos clave En 2003, Ginebra fue sede de la primera fase de Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. La segunda etapa se lleva a cabo del 16 al 18 de noviembre en Túnez. El encuentro reúne a 175 Estados y a 20.000 participantes gubernamentales y de organizaciones civiles y de la iniciativa privada. Unos 50 jefes de Estado y de Gobierno son esperados en la Cumbre, conocida bajo las siglas de SMSI. Contexto El 11 de noviembre, el periodista francés Christophe Boltanski fue golpeado y apuñalado por 4 desconocidos en el barrio en el que se ubican las representaciones diplomáticas presentes en Túnez. El 14 de noviembre, tres periodistas de nacionalidades belga y suiza fueron agredidos por la policía en frente del Instituto Goethe de Túnez. El 15 de noviembre, un equipo de TV5 abandonó ese país luego de enfrentar dificultades para realizar su labor informativa desde ese país.