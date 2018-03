Para ser admitido en los cursos de maestría o doctorado, los estudiantes que posean un grado universitario obtenido en una universidad extranjera (no suiza) necesitan, como mínimo, que el diploma extranjero sea reconocido. Generalmente, esta decisión depende de la universidad en la que el estudiante desee matricularse. Le aconsejamos que el estudiante contacte a la universidad en cuestión para obtener más información.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Condiciones de admisión 30 de noviembre de 2016 - 12:00 Los extranjeros que deseen estudiar en una universidad suiza deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos demostrar que dominan una de las lenguas en las que se imparten los cursos. Los requisitos dependen del tipo de escuela y programa que el estudiante elija. En algunos casos es posible que el solicitante tenga que someterse a un examen de ingreso. Requisitos Los estudiantes extranjeros que quieran completar su formación universitaria en Suiza deben disponer de un certificado de estudios secundarios que les garantice el acceso a la universidad en su país de origen. Consulte la más abajo la sección dedicada a los diplomas requeridos. Además, los estudiantes extranjeros deberán demostrar que dominan alguna de las lenguas en las que se dictan las clases, disponer de un certificado que acredite esos conocimientos y demostrar que han sido aceptados en una universidad reconocida en su país de origen. Visite la web de las universidades suizas para más información sobre las condiciones de admisión. Escuelas Universitarias Un requisito para ser admitido es que los estudiantes puedan certificar que disponen de al menos un año de experiencia laboral en el respectivo campo de estudios, así como un certificado de estudios secundarios. Es posible que tengan que aprobar un examen de ingreso, dependiendo del país donde el estudiante haya obtenido su diploma. Consulte la lista de las Escuelas Universitarias (o Superiores) suizas. Estudios de postgrado Para ser admitido en los cursos de maestría o doctorado, los estudiantes que posean un grado universitario obtenido en una universidad extranjera (no suiza) necesitan, como mínimo, que el diploma extranjero sea reconocido. Generalmente, esta decisión depende de la universidad en la que el estudiante desee matricularse. Le aconsejamos que el estudiante contacte a la universidad en cuestión para obtener más información. Reconocimiento de diplomas Las autoridades suizas reconocen los diplomas de múltiples escuelas de todo el mundo. Para más información sobre los diplomas que reconocen las autoridades suizas visite la web de las universidades suizas o esta otra para los títulos españoles.