Coste de vida 13 de enero de 2017 - 15:31 El coste de vida en Suiza es uno de los más altos del mundo. Las ciudades de Zúrich y Ginebra son las más caras. El 15 de enero de 2015, el Banco Nacional Suizo decidió eliminar el tipo de cambio mínimo del franco respecto al euro, tras lo cual la moneda suiza volvió a apreciarse y los productos y servicios suizos se encarecieron en relación a los países de la eurozona. Según un estudio del banco UBS publicado en septiembre de 2015, Zúrich y Ginebra encabezan la lista de las ciudades más caras del mundo, delante incluso de Nueva York. Una familia de tres miembros necesita 3 600 dólares (3 569 francos en febrero de 2016) al mes para vivir en Zúrich, indica el estudio, que se basa en una cesta de 122 productos y servicios y no incluye el alquiler. Ginebra, con 3 500 dólares mensuales, es segunda en la lista, delante de Nueva York (3 340). El alquiler de una vivienda de dos dormitorios no amueblada en Zúrich cuesta en promedio unos 2 390 dólares al mes. Pero quienes residen en Zúrich, Ginebra y Luxemburgo (en este orden) perciben también los salarios más altos en el mundo y gozan de un mayor poder adquisitivo, según el UBS. Una persona gana algo más de 41 dólares la hora, o sea 21 veces más que alguien que trabaja en Kiev (Ucrania). Los gastos en un hogar suizo son en promedio un 60% más altos que la media en la Unión Europea, según las estadísticas de Eurostat del año 2016. The Economist utiliza un método “fácil y sencillo” para calcular la paridad del poder adquisitivo tomando el precio de un Big Mac. Según el Índice Big Mac (enero 2017), un suizo debe pagar 6,59 dólares por la misma hamburguesa que costaría 5,04 dólares en Estados Unidos. La Oficina Federal de Estadística dispone de más datos en materia de precios.