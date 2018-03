Cuando la Navidad no es una fiesta

Este contenido fue publicado el 23 de diciembre de 2004 12:15 23 de diciembre de 2004 - 12:15

Navidad no es una fiesta feliz para todo el mundo, incluso en Suiza. (Keystone)

Mientras algunos toman por asalto las tiendas para comprar los regalos de Navidad, otros esperan para conseguir una sopa caliente o una cama para dormir.

Una persona de cada ocho vive por debajo del umbral de pobreza, un fenómeno escondido, pero muy real.

"La pobreza es un escándalo social para un país tan rico como el nuestro", dice indignado el presidente de Caritas Suisse.



Las declaraciones de Jürg Krummenacher se refieren a una realidad que se olvida demasiado a menudo. Una realidad que no se limita a los escondrijos sombríos de las estaciones o de los parques municipales, sino que puede esconderse a veces detrás de la puerta de nuestros vecinos.



En el 2003, 300.000 personas fueron beneficiadas con la ayuda cantonal a fin de "tener justo lo necesario para vivir".



"Casi la mitad de las personas que tendrían derecho a subsidios no los reclamam", afirma Caroline Regamey, del Centro Social Protestante del cantón de Vaud.



Según las cifras proporcionadas por Caritas, 850.000 personas vivirían por debajo del mínimo vital.

Umbral de la pobreza

La pobreza es definida por las normas de la Conferencia Suiza de Instituciones de Acción Social (CSIAS), indica Eric Crettaz, colaborador científico de la Oficina Federal Federal de Estadísticas (OFE).



"Calculamos 2.450 francos para una persona sola y 4.550 para una familia con dos niños. Si, después de las deducciones de las cargas sociales y fiscales, queda menos que esta suma, la persona es considerada como pobre", añade el especialista.

Preocupante aumento de jóvenes

Frances Trezevant, portavoz de la organización Obra Suiza de Ayuda Mutua Obrera (OSEO), enuncia las causas principales del estado de precariedad: "un mínimo salarial insuficiente, el paro y la falta de formación.



"Lo que es particularmente preocupante, es el desempleo de los jóvenes", añade Frances Trezevant.



Lo que la portavoz advierte como una "bomba a efecto retardado" se sustenta en las cifras de la Secretaría de Estado de Economía (seco): en noviembre, los desempleados de entre 20 y 24 años representaban el 6,4% de la población; es decir, más del doble de la media nacional (2,9%).



Los jóvenes sufren también el impacto de otros factores que pueden estar ligados al empobrecimiento como la enfermedad, los accidentes o la invalidez.

Niños que cuestan caro

La pobreza en Suiza no es privativa solamente de los sin techo, los emigrantes o los refugiados, sino que también de mucha gente entre la que es menos evidente.



Además de los trabajadores independientes, los más afectados son sobre todo, según el director de Caritas, las familias monoparentales y numerosas.



"En nuestra sociedad, tener niños se convierte en un riesgo de empobrecimiento, porque su educación cuesta muy cara."

Los trabajadores pobres

Encontramos también a mucha gente que, aunque ejerce una actividad profesional remunerada, vive por debajo del umbral de la pobreza: los llamados ‘working poors’.



"En el 2003, el 44% de los necesitados eran ‘working poors’", precisa Eric Crettaz.



Esta categoría reagrupa sobre todo a ciudadanos de nacionalidad extranjera - cuya formación es insuficiente o no reconocida en Suiza - y mujeres solas, en particular aquellas a cuyo cargo se encuentra la familia.



La indigencia no tiene edad y golpea al 7,4% de la población activa entre 20 y 59 años (es el 1% más que en 2002), pero también a niños y adolescentes.



Un estudio de la Seco considera también que entre 200.000 y 250.000 menores viven en el seno de una familia pobre.

Alerta en el cantón Tesino

Es imposible establecer comparaciones entre regiones y cantones, porque los datos no son conocidos actualmente.



Eric Crettaz sugiere que, hasta en ausencia de pruebas científicas, el número de ‘working poors’ puede ser un buen indicador del índice de pobreza.



"Si el número de pobres evoluciona de la misma manera que los ‘working poors’, se puede imaginar que el índice de pobreza en el Tesino es superior a la media nacional ", indica el estadístico.



Con 12,6%, el cantón de expresión italiana representa de hecho la región que cuenta con el mayor número de trabajadores pobres.



La Suiza francófona goza de una situación más favorable (8,9%). Sin embargo, con 6,6%, la Suiza de expresión alemana es la región en la que la situación es menos dramática.

Ayuda a las familias

"El aumento del número de pobres se confirmado con la cantidad de personas que son beneficiadas con la asistencia social", subraya el director de Caritas. En 2003, eran 10% más que el año precedente.



La principal solución para combatir lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "la más funesta enfermedad del mundo" es, según Jürg Krummenacher, ayudar a las familias.



"Hay primero que reducir la pobreza de las familias, introduciendo, por ejemplo, las prestaciones complementarias a nivel nacional y una ley federal que aumente el subsidio familiar."



A pesar de todo un arsenal de proyectos de asistencia (que van de la distribución de comidas gratuitas a programas de reinserción profesional), las obras de ayuda mutua no pueden hacer milagros.



"No podemos resolver la situación solamente nosotros, porque la pobreza no es ni siquiera un problema económico, sino que más bien político", concluye Frances Trezevant.



swissinfo, Luigi Jorio

(Traducción: Alberto Dufey)

Datos clave Caritas considera que hay 850.000 pobres en Suiza.

El índice de la población urbana que acudía a la asistencia social osciló entre el 6,5% en Basilea y el 1,3% en Lugano. Fin del recuadro

Contexto La asistencia social garantiza un mínimo vital a las personas que se encuentran en situación crítica.



Entre ellas los solicitantes de asilo, las personas que atraviesan un mal momento y los refugiados reconocidos como indigentes.



La asistencia social es un derecho político aplicado por los cantones.



Los beneficiarios tienen derecho a una tarjeta que les permite tener acceso a productos a precios reducidos o a un lugar para dormir en alguna institución. Fin del recuadro

