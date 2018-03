“Luchen por su integración sin perder su personalidad”

Este contenido fue publicado el 11 de marzo de 2018 11:00 11 de marzo de 2018 - 11:00

Miguel Soto Reverté: "Los emigrantes que venimos a Suiza, no solamente lo hacemos para ganar dinero, venimos también para vivir y participar de la nueva sociedad que por diversas circunstancias hemos elegido".

(Javier Gutiérrez)

La vida de Miguel Soto Reverté, uno de los miles de españoles que se exiliaron en Suiza tras la Guerra Civil es el hilo conductor de la película ‘rEvolución permanente’ de Javier Gutiérrez. Una vida de trabajo, de solidaridad y creatividad, algunos de cuyos aspectos nos releva su propio protagonista.

swissinfo.ch: ¿Señor Miguel Soto Reverté qué ha representado para usted haber sido el principal protagonista de esta película?

M.S.R.: Para mí y para mi esposa ha sido un honor participar como protagonistas. Javier [Gutiérrez], el director, se fijó en nosotros porque nos conocía y creyó que éramos la pareja ideal para la cinta que tenía en mente realizar.

swissinfo.ch: ¿Qué sabía Javier Gutiérrez de ustedes como pareja de emigrados?

M.S.R.: Él conocía algo sobre nuestra trayectoria, en particular acerca de los compromisos que teníamos con el mundo migrante y sus asociaciones.

swissinfo.ch: Aparte de su propia historia, ¿qué se conocía sobre la emigración española?

M.S.R.: Al empezar a escribir el guión y después de consultarnos, Javier se dio cuenta de que nuestra historia iba mucho más allá de sus propósitos de escribir sobre la primera emigración española, que llegó alrededor de los años 1960 y de la cual se ha escrito poco y mucho menos filmado.

swissinfo.ch: ¿A qué pasado se refiere usted, puede contarnos?

M.S.R.: Efectivamente, tuvimos un pasado interesante, debido a las circunstancias tan diversas que nos trajeron a Suiza. Yo, por ejemplo, de niño, debido a las causas que ocasionó la Guerra Civil Española (1936 -1939) estuve en Francia como refugiado, huyendo de la represión del dictador Francisco Franco.

swissinfo.ch: ¿Cuál es el mensaje que daría a los numerosos espectadores de la película, que le conocen a usted desde hace tantos años?

M.S.R.: Tengo que decir primeramente que el mensaje que guarda el documental es que los emigrantes que venimos a Suiza, no solamente lo hacemos para ganar dinero, venimos también para vivir y participar de la nueva sociedad que por diversas circunstancias hemos elegido, no por nuestro gusto, si no por habernos quedado sin trabajo en España.



swissinfo.ch: ¿Qué aspectos son para usted los más relevantes en el filme ‘rEvolución permanente’?

M.S.R.: Claro, en el documental no se ha podido tocar toda la historia de nuestra estancia en este país, solamente se han dado unas pinceladas de la misma y de la historia turbulenta que fue pasando a nuestro alrededor, como fue por ejemplo el célebre Mayo Francés que en el documental se toca de pasada.

swissinfo.ch: ¿Qué otros acontecimientos habidos en Zúrich son para usted de relevancia política y social?

M.S.R.: Bueno, años más tarde, la terrible situación que tuvo Suiza con el problema de la droga, especialmente en Zúrich, y que se convirtió durante años en un mercado europeo, casi mundial de la misma.

swisinfo.ch: ¿Qué nos puede decir acerca de la fundación del Ateneo Popular Español, que ocupa un lugar muy digno en el documetal?

M.S.R.: Creo yo que quedó bastante bien resumida en la película la creación del Ateneo Popular Español, de la que fui, junto con otros migrantes, uno de sus fundadores.

El Ateneo, entidad no solamente sirvió para cultivar y promocionar las diversas culturas de hispanohablantes entre la colonia que éramos entonces, sino que también sirvió para preparar y formar en sus primeros años de actividades a algunos españoles que al regresar a sus localidades de origen, una vez muerto el dictador, llegaron a ocupar cargos de responsabilidad en municipios, sindicatos y partidos políticos.

swissinfo.ch: ¿Cuál fue, según usted, la intención de Javier Gutiérrez al hacer este documental?

M.S.R.: La intención fue dejar un documento filmado sobre la historia de la primera emigración llegada a Suiza. Creo que lo ha logrado bastante bien, aunque no ha podido profundizar en la vida sindical y política suiza, de la que formé parte en distintas comisiones, llamadas de integración federal, cantonal y municipales, y en las cuales sigo activo todavía para lograr que los migrantes nos integremos armónicamente en esta nueva sociedad.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo quisiera usted comunicar a las nuevas generaciones de migrantes?

M.S.R.: Lo que me gustaría comunicar a las nuevas generaciones de migrantes que siguen llegando a Suiza es que luchen por su integración, sin perder su propia personalidad. Los tiempos han cambiado mucho en los últimos 50 años, ya no se busca una integración que algunos pretendían que fuese casi una cierta asimilación.

Se trata de integrarse aportando los valores que uno mismo tiene y admitiendo los nuevos valores de esta sociedad que los ha acogido.

