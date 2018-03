Kaufmann no esconde bajo la alfombra las presiones actuales sobre la democracia en países como Turquía, por ejemplo. Pero para él, “los análisis más completos, como los de IDEA y V-DEM, también muestran muchos puntos luminosos en el desarrollo de la democracia. Por lo tanto, no podemos hablar de un “retroceso dramático de la democracia en el mundo”.

Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma de swissinfo.ch para la democracia directa. Además de aquellas de la redacción, cuenta también con contribuciones de autores externos. Sus posiciones no se corresponden necesariamente con las de swissinfo.ch.

No hay retroceso dramático en la democracia Renat Kuenzi 12 de febrero de 2018 - 15:11 “La libertad de expresión bajo ataque” o “la democracia continúa su retroceso dramático”, anotó ‘The Economist’ en su Índice de la Democracia 2017. Son planteamientos que Bruno Kaufmann, corresponsal internacional de swissinfo.ch sobre el tema de la democracia, considera fuera de lugar. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma de la democracia directa de swissinfo.ch. Aquí expresan sus opiniones autores de dentro y de fuera. Sus posiciones no deben por qué coincidir con la de swissinfo.ch. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma de swissinfo.ch para la democracia directa. Además de aquellas de la redacción, cuenta también con contribuciones de autores externos. Sus posiciones no se corresponden necesariamente con las de swissinfo.ch. Más de la mitad de los países analizados por la revista británica ‘The Economist’ para su último Índice de la Democracia, es decir, 89 Estados de 167, registraron un retroceso en 2017. En el mismo año, apenas el 5% de la población mundial vivía en una “verdadera democracia”, mientras que casi un tercio estaba bajo un régimen autoritario. Para los autores del informe, este es el “mayor retroceso de la democracia en años”. Suiza sigue entre los 10 mejor calificados, pero cayó del octavo al noveno sitio. La corona va a Noruega, seguida de Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Canadá y Australia. Los últimos lugares están ocupados por Chad, Siria y Corea del Norte. Siempre la misma crítica para Suiza “Suiza continúa obteniendo puntos malos en el área de la transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Los proyectos y las iniciativas en esta área son regularmente rechazados como inútiles, lo cual es perjudicial para la democracia”, señala Bruno Kaufmann, especialista en democracia. En lo que respecta a la transparencia, los países nórdicos están muy por delante de Suiza. Otro punto negativo para Suiza es la falta de integración política de la población extranjera residente en el país. “En cuanto a los derechos de participación, los países del Norte también están por delante”. Demasiado centrado Para establecer comparaciones entre países, los autores del índice tomaron en cuenta 60 indicadores, divididos en cinco categorías: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura democrática y derechos civiles. Si no cuestiona los criterios como tales, Kaufmann lamenta su número “muy limitado”, de solo cinco. Los encuentra muy limitados también en términos de contenido. “Bajo la ‘democracia participativa’, solamente se toman en cuenta la participación electoral y el número de miembros de los sindicatos. Pero no se cuentan las posibilidades de la democracia directa y la participación ciudadana a través de los derechos populares, tal como existen en Suiza”, deplora Kaufmann, quien vive en Suecia, país del que también tiene la nacionalidad. “Lo anterior coloca a los países nórdicos en la cima. Sin embargo, entre los países democráticos, Suecia es uno de aquellos en los que es menos probable que los ciudadanos se expresen formalmente en las urnas”. Democracia local: importante pero inexistente Bruno Kaufmann también critica el hecho de que la comparación solamente se refiera al nivel nacional. Los desarrollos a nivel regional o local, donde los ciudadanos a menudo pueden involucrarse más fácilmente, permanecen fuera del radar. Como contraejemplo, cita el informe ‘The Global State of Democracy’, recientemente publicado por el instituto internacional IDEA, con sede en Suecia. Treinta países participan (incluida Suiza) en él con el objetivo de promover la democracia en el mundo. “De acuerdo con el informe de IDEA, la democracia muestra una fuerza de resistencia impresionante en el mundo. En particular en las áreas de democracia local, regional y participativa, se ha fortalecido en los últimos años”, afirma Kaufmann. Cita igualmente el proyecto de investigación internacional ‘Varieties of Democracy’ (V-DEM), dirigido por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), y la Universidad de Notre Dame, Indiana (EE UU), que se basa en la medición de no menos de 400 indicadores de democracia. Kaufmann no esconde bajo la alfombra las presiones actuales sobre la democracia en países como Turquía, por ejemplo. Pero para él, “los análisis más completos, como los de IDEA y V-DEM, también muestran muchos puntos luminosos en el desarrollo de la democracia. Por lo tanto, no podemos hablar de un “retroceso dramático de la democracia en el mundo”.