Este margen de maniobra del Parlamento es deliberado y garantiza el equilibrio entre los poderes políticos. "El pueblo no es el jefe supremo, sino un jugador entre otros", recuerda Markus Müller, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Berna.

A veces las autoridades simplemente cierran los ojos. Un ejemplo: En el cantón de Berna, los lagos deben tener un camino público que los rodee desde la adopción en 1982 de una iniciativa que así lo exigió. Sin embargo, algunos municipios no hicieron nada al respecto durante más de 30 años hasta que el cantón tuvo que obligarlos a actuar. Sin embargo, debido a la falta de dinero, argumentó el gobierno cantonal, la red bernesa de riberas en lagos y ríos puede tardar entre 30 y 40 años más en aplicarse por completo.

En 1994, la población aceptó la ‘Iniciativa de Protección Alpina’ que exigía la transferencia del tráfico vial transalpino a las vías ferroviarias en un plazo de 10 años. Dado que, en opinión del Gobierno, la iniciativa violaba ciertos acuerdos internacionales, el Consejo Federal intentó alcanzar los objetivos de la iniciativa con una serie de otras medidas que no le causaran ningún problema con su vecina, la Unión Europea (UE). Así, el texto de la iniciativa aún no se ha aplicado plenamente.

Otro ejemplo al respecto: La prohibición en 1908, vía una iniciativa popular, de la absenta Enlace externo (una bebida con alta concentración alcohólica). Este veto no fue aplicado de forma rigurosa por las autoridades. De hecho, continuó a ser destilado clandestinamente. Casi luego de 100 años, en 2005, el Gobierno oficialmente permitió de nuevo su producción.

La voluntad del pueblo también puede ser eludida cuando se impone una práctica que no corresponde a las normas jurídicas establecidas. Fue el caso de lo ocurrido con la cuestión del aborto: En 1977, el electorado suizo había rechazado la legalización del aborto. Un año más tarde, también el pueblo en las urnas rechazó, vía un referéndum, una solución ampliada sobre las indicaciones para aceptar el aborto. Solo en 2002 la ciudadanía aceptó su despenalización. Pero mucho antes de eso, en realidad era posible que una mujer abortara sin ser castigada: La "indicación médica" era interpretada muy generosamente, aceptando "razones psicológicas" para el aborto. En Suiza nadie ha sido condenado por aborto desde 1988.

En 2017, los jueces de las ciudades de Zúrich y Winterthur, así como la policía cantonal de ZúrichEnlace externo establecieron, sobre la base de una decisión del Tribunal Federal, que la posesión de menos de 10 gramos de cáñamo ya no sería castigada. Por lo tanto, la ley tolera la compra y el consumo de pequeñas cantidades de mariguana para uso personal.

En 2008, el electorado suizo rechazó claramente una iniciativa para legalizar la mariguanaEnlace externo . Sin embargo, su uso se tolera de varias maneras: a partir de 2013, el consumo de cáñamo se castiga con una multa disciplinariaEnlace externo de 100 francos si una persona es descubierta en posesión de menos de 10 gramos de esta hierba. Una práctica basada en una decisión parlamentaria. Si la multa es aceptada y pagada, no se prevé la apertura de un procedimiento ordinario.

Desde entonces, sin embargo, está el precedente del Tribunal Federal que ha saboteado la aplicación de la voluntad popular para castigar con cadena perpetua a un autor de este delito en el caso de un caso concreto que se analizó ya en una corte local tomando en consideración esa voluntad popular. En 2013, ante la interposición de un recurso sobre este fallo ante la máxima instancia judicial helvética, ésta decidióEnlace externo que el agresor puede ser internado de por vida solo si no puede ser sometido a ningún tipo de tratamiento. Como es imposible para los psiquiatras forenses predecir con absoluta certeza si una persona es refractaria a la terapia de por vida, por ahora solo una persona ha sido internada hasta que muera, luego de que el pueblo suizo respaldó en 2004 la iniciativa popular sobre el asunto. Cabe recordar que el afectado aceptó su sentencia, o, dicho de otro modo, no apeló ante el Tribunal Federal.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional (cámara de diputados) recomendóEnlace externo que no se estableciera ninguna disposición de aplicación. El Parlamento no siguió las instrucciones de la Comisión y las respectivas disposiciones legales entraron en vigor en 2008.

La ‘ Iniciativa de Rothenthurm para la protección de los pantanosEnlace externo ’ también fue implementada con bastante vacilación, y algunos cantones no cumplieron con los plazos para hacerlo porque estaban molestos por la interferenciaEnlace externo de la Confederación.

Si no gusta un voto popular, se puede simplemente dejar pasar el tiempo. Por ejemplo, en el caso del permiso de maternidad: desde 1945 ha habido un mandato constitucional aceptado por los votantes masculinos para introducir el seguro de maternidad. Sin embargo, no fue hasta 2005 cuando se introdujo la licencia de maternidad, cuando el pueblo aceptó una enmienda a la Ley de indemnización de los trabajadores. Basándose en esta experiencia, los autores de la iniciativa de paternidad, un tema actual, establecieron deliberadamente una fecha límite para su implementación.

En el año 2000, los electores del cantón de Zúrich se opusieron a la transferencia de la empresa municipal de electricidad ( ewz)Enlace externo a particulares en forma de sociedad anónima. Sin embargo, ewz ha seguido cambiando su estructura organizativa para convertirse en una empresa privada. Y no es un secreto para nadie que quiere ser privatizada. No es de extrañar que tanto el Parlamento como el Gobierno también estén persiguiendo este objetivo mediante la aprobación de pequeños cambios legales para hacer que la sociedad sea cada vez más competitiva.

En el caso de decisiones populares no deseadas, existe la posibilidad de alcanzar la meta fijada por el pueblo en pequeños pasos y poner a los autores de la iniciativa frente a los hechos consumados. Un ejemplo es la privatización de las centrales eléctricas.

Pero hay una gran diferencia entre establecer cuotas y la obligación de anunciar las vacantes. Con la estrategia de "diluir una iniciativa hasta el punto de hacerla irreconocible", el Parlamento pretende aplicar una iniciativa problemática, aunque no implemente en realidad su contenido, consideraron algunos medios de comunicación suizos.

El Parlamento suizo se enfrentaba a un dilema: por un lado, la iniciativa fijaba un plazo de tres años, es decir, febrero de 2017, para su aplicación; por otro, la introducción de límites máximos y cuotas violaría el acuerdo sobre la libre circulación de personas con la Unión Europea. El Parlamento suizo no quería rescindir este tratado con la UE, lo que tampoco estaba previsto en la iniciativa, que más bien solicitaba una nueva negociación. Sin embargo, la UE no estaba dispuesta a volver a discutir el acuerdo.

El Parlamento y el Gobierno no siempre aplican al pie de la letra lo que exige la voluntad popular en las urnas. Por ejemplo, eso ocurrió al establecer el cambio del horario de verano en el país: A pesar de que la población se había pronunciado claramente en contra de su introducción en Suiza, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pidieron al pueblo en 1981 que se adelantaran las agujas del reloj una hora, con el argumento de que todos los Estados vecinos ya habían establecido el horario de verano europeo.

Por ejemplo, eso ocurrió al establecer el cambio del horario de verano en el país: A pesar de que la población se había pronunciado claramente en contra de su introducción en Suiza, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pidieron al pueblo en 1981 que se adelantaran las agujas del reloj una hora, con el argumento de que todos los Estados vecinos ya habían establecido el horario de verano europeo. Por lo general, las autoridades actúan de manera refinada e ingeniosa si quieren pasar por alto ciertas decisiones populares que no les gustan o que consideran problemáticas o contradictorias. Aquí está una lista de los trucos más populares: Truco 1: Diluirlo hasta volverlo irreconocible El 9 de febrero de 2014, los electores suizos aprobaron la llamada ‘Iniciativa contra la inmigración en masa’, que preveía, entre otras cosas, la limitación del número de permisos de residencia para extranjeros mediante límites máximos de acceso y cuotas anuales. El Parlamento suizo se enfrentaba a un dilema: por un lado, la iniciativa fijaba un plazo de tres años, es decir, febrero de 2017, para su aplicación; por otro, la introducción de límites máximos y cuotas violaría el acuerdo sobre la libre circulación de personas con la Unión Europea. El Parlamento suizo no quería rescindir este tratado con la UE, lo que tampoco estaba previsto en la iniciativa, que más bien solicitaba una nueva negociación. Sin embargo, la UE no estaba dispuesta a volver a discutir el acuerdo. La solución al dilema: En lugar de regular la inmigración por cuotas, como establecía en el texto de la iniciativa, el Parlamento introdujo la obligación de anunciar las vacantes de empleo en las oficinas públicas del paro y así consideró que había aplicado la iniciativa. Pero hay una gran diferencia entre establecer cuotas y la obligación de anunciar las vacantes. Con la estrategia de "diluir una iniciativa hasta el punto de hacerla irreconocible", el Parlamento pretende aplicar una iniciativa problemática, aunque no implemente en realidad su contenido, consideraron algunos medios de comunicación suizos. Truco 2: La táctica del salami En el caso de decisiones populares no deseadas, existe la posibilidad de alcanzar la meta fijada por el pueblo en pequeños pasos y poner a los autores de la iniciativa frente a los hechos consumados. Un ejemplo es la privatización de las centrales eléctricas. En el año 2000, los electores del cantón de Zúrich se opusieron a la transferencia de la empresa municipal de electricidad (ewz) a particulares en forma de sociedad anónima. Sin embargo, ewz ha seguido cambiando su estructura organizativa para convertirse en una empresa privada. Y no es un secreto para nadie que quiere ser privatizada. No es de extrañar que tanto el Parlamento como el Gobierno también estén persiguiendo este objetivo mediante la aprobación de pequeños cambios legales para hacer que la sociedad sea cada vez más competitiva. Truco 3: Tiempo al tiempo Si no gusta un voto popular, se puede simplemente dejar pasar el tiempo. Por ejemplo, en el caso del permiso de maternidad: desde 1945 ha habido un mandato constitucional aceptado por los votantes masculinos para introducir el seguro de maternidad. Sin embargo, no fue hasta 2005 cuando se introdujo la licencia de maternidad, cuando el pueblo aceptó una enmienda a la Ley de indemnización de los trabajadores. Basándose en esta experiencia, los autores de la iniciativa de paternidad, un tema actual, establecieron deliberadamente una fecha límite para su implementación. La ‘Iniciativa de Rothenthurm para la protección de los pantanos’ también fue implementada con bastante vacilación, y algunos cantones no cumplieron con los plazos para hacerlo porque estaban molestos por la interferencia de la Confederación. Truco 4: Encapricharse En 2004, la población aprobó la Iniciativa para internar de por vida a los delincuentes sexuales o violentos, extremadamente peligrosos e imposibles de tratar exitosamente con una terapia. Para el Parlamento, la aplicación literal del texto de la iniciativa violaba los derechos humanos y por esta razón se opuso parcialmente a ella. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional (cámara de diputados) recomendó que no se estableciera ninguna disposición de aplicación. El Parlamento no siguió las instrucciones de la Comisión y las respectivas disposiciones legales entraron en vigor en 2008. Desde entonces, sin embargo, está el precedente del Tribunal Federal que ha saboteado la aplicación de la voluntad popular para castigar con cadena perpetua a un autor de este delito en el caso de un caso concreto que se analizó ya en una corte local tomando en consideración esa voluntad popular. En 2013, ante la interposición de un recurso sobre este fallo ante la máxima instancia judicial helvética, ésta decidió que el agresor puede ser internado de por vida solo si no puede ser sometido a ningún tipo de tratamiento. Como es imposible para los psiquiatras forenses predecir con absoluta certeza si una persona es refractaria a la terapia de por vida, por ahora solo una persona ha sido internada hasta que muera, luego de que el pueblo suizo respaldó en 2004 la iniciativa popular sobre el asunto. Cabe recordar que el afectado aceptó su sentencia, o, dicho de otro modo, no apeló ante el Tribunal Federal. Truco 5: En nuevo empaque En 2008, el electorado suizo rechazó claramente una iniciativa para legalizar la mariguana. Sin embargo, su uso se tolera de varias maneras: a partir de 2013, el consumo de cáñamo se castiga con una multa disciplinaria de 100 francos si una persona es descubierta en posesión de menos de 10 gramos de esta hierba. Una práctica basada en una decisión parlamentaria. Si la multa es aceptada y pagada, no se prevé la apertura de un procedimiento ordinario. En 2017, los jueces de las ciudades de Zúrich y Winterthur, así como la policía cantonal de Zúrich establecieron, sobre la base de una decisión del Tribunal Federal, que la posesión de menos de 10 gramos de cáñamo ya no sería castigada. Por lo tanto, la ley tolera la compra y el consumo de pequeñas cantidades de mariguana para uso personal. Además, desde la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Estupefacientes en 2011 se permite la venta y el uso de cáñamo con menos del uno por ciento de THC, el principio psicoactivo de la planta. Mientras tanto, hay una gran explosión de nuevas tiendas y quioscos donde se vende esa mariguana ‘ligera’. Además, el Gobierno acaba de poner en consulta un mensaje legal para permitir la distribución de cánnabis para estudios científicos a un pequeño grupo de consumidores mayores de 18 años. En su última sesión de otoño, el Consejo Nacional también aprobó la elaboración de un artículo sobre ensayos como base para estudios científicos sobre la distribución controlada de cáñamo. También hay que recordar que el consumo de cáñamo para uso médico está permitido. Los pacientes que lo utilizan para aliviar los dolores causados por enfermedades como el cáncer deben obtener una autorización excepcional de la Oficina Federal de Salud Pública. Y actualmente se impulsa una nueva iniciativa para legalizar el cáñamo. Esta podría medir dónde se encuentra hoy la opinión ciudadana con respecto al cannabis. Truco 6: Quejarse Apenas se aprueba la ley de aplicación de una iniciativa, inician las quejas sobre sus consecuencias y se propone inmediatamente una nueva legislación. Esto es lo que ocurrió con el texto de la ley para aplicar la iniciativa ‘Protección contra los conductores temerarios’. Esta prevé que la conducción peligrosa e imprudente debe ser castigada con una pena de prisión de entre uno y cuatro años, el retiro del permiso de conducir con una prolongación mayor a lo antes previsto y la confiscación del vehículo. Debido a que una nueva ley aplicó esas medidas, los iniciantes de la iniciativa la retiraron. Pero cinco años después, esas medidas podrían de nuevo ablandarse. El Parlamento quiere suspenderlas porque las considera desproporcionadas, además de que dejan a los jueces sin ningún margen de decisión. Truco 7: Dejar hacer La voluntad del pueblo también puede ser eludida cuando se impone una práctica que no corresponde a las normas jurídicas establecidas. Fue el caso de lo ocurrido con la cuestión del aborto: En 1977, el electorado suizo había rechazado la legalización del aborto. Un año más tarde, también el pueblo en las urnas rechazó, vía un referéndum, una solución ampliada sobre las indicaciones para aceptar el aborto. Solo en 2002 la ciudadanía aceptó su despenalización. Pero mucho antes de eso, en realidad era posible que una mujer abortara sin ser castigada: La "indicación médica" era interpretada muy generosamente, aceptando "razones psicológicas" para el aborto. En Suiza nadie ha sido condenado por aborto desde 1988. Otro ejemplo al respecto: La prohibición en 1908, vía una iniciativa popular, de la absenta (una bebida con alta concentración alcohólica). Este veto no fue aplicado de forma rigurosa por las autoridades. De hecho, continuó a ser destilado clandestinamente. Casi luego de 100 años, en 2005, el Gobierno oficialmente permitió de nuevo su producción. Truco 8: Para nunca jamás En 1994, la población aceptó la ‘Iniciativa de Protección Alpina’ que exigía la transferencia del tráfico vial transalpino a las vías ferroviarias en un plazo de 10 años. Dado que, en opinión del Gobierno, la iniciativa violaba ciertos acuerdos internacionales, el Consejo Federal intentó alcanzar los objetivos de la iniciativa con una serie de otras medidas que no le causaran ningún problema con su vecina, la Unión Europea (UE). Así, el texto de la iniciativa aún no se ha aplicado plenamente. Truco 9: Hacerse de la vista gorda A veces las autoridades simplemente cierran los ojos. Un ejemplo: En el cantón de Berna, los lagos deben tener un camino público que los rodee desde la adopción en 1982 de una iniciativa que así lo exigió. Sin embargo, algunos municipios no hicieron nada al respecto durante más de 30 años hasta que el cantón tuvo que obligarlos a actuar. Sin embargo, debido a la falta de dinero, argumentó el gobierno cantonal, la red bernesa de riberas en lagos y ríos puede tardar entre 30 y 40 años más en aplicarse por completo. Truco 10: Dejar espacios de acción La ‘iniciativa popular contra las retribuciones abusivas’ (Iniciativa Minder) quería evitar las primas excesivas a los directivos empresariales. Entre otras cosas, preveía prohibir las indemnizaciones por despido y las compensaciones anticipadas a los administradores de las empresas que cotizan en la bolsa. El electorado suizo aceptó claramente la iniciativa en 2013. La iniciativa exigió que el Gobierno suizo emitiera la correspondiente ordenanza en marzo de 2014 y estableciera su entrada en vigor en 2015. Se trataba de disposiciones transitorias que debían ser aplicadas en el marco de una revisión de la ley sobre las sociedades que cotizan en la bolsa. Pero incluso con las nuevas normas, es fácil para las empresas eludir la voluntad del pueblo. Hay lagunas: por ejemplo, la prohibición de indemnizaciones puede evitarse pagando primas que compensan a los directivos que se ven obligados a cambiar de trabajo. Por lo tanto, la iniciativa queda sin efecto. "La ciudadanía no es el jefe" Los electores suizos pueden modificar la Constitución Federal si respaldan una iniciativa popular. La pelota queda entonces en manos del Parlamento: promulga las leyes apropiadas para implementar la iniciativa o el nuevo artículo constitucional. El legislador dispone de un margen de maniobra en esta tarea. Las dos cámaras pueden utilizarlo para poner en práctica una iniciativa popular de forma ligeramente diferente y más suave que la prevista en el texto de la iniciativa. Esto requiere de un cierto tacto para evitar reclamaciones. Si el Parlamento es demasiado creativo con su margen de maniobra, los iniciadores hablan rápidamente de "dilución" o "desprecio de la voluntad del pueblo". Este margen de maniobra del Parlamento es deliberado y garantiza el equilibrio entre los poderes políticos. "El pueblo no es el jefe supremo, sino un jugador entre otros", recuerda Markus Müller, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Berna.