El héroe nacional suizo Guillermo Tell y su hijo Walter celebran el 1 de agosto con más de 80 invitados en una pequeña isla frente a Nueva York, a unos 28 kilómetros de distancia de la Estatua de la Libertad (Fotomontaje). (zVg)

No mueve montañas, pero transforma cumbres como el Cervino o el Jungfrau en enormes banderas suizas de roca y hielo. Este 1 de agosto, con motivo de la Fiesta Nacional de Suiza, Gerry Hofstetter invita al héroe nacional Guillermo Tell a un viaje a Nueva York. El artista zuriqués de 54 años reúne a Guillermo Tell, su hijo Walter y la Estatua de la Libertad en “una familia reconstruida’, que representa la libertad y la independencia como valores fundamentales de la humanidad”.

Gerry HofstetterEnlace externo establece una clara diferencia entre el mito y la realidad. “No, Guillermo Tell no disparó contra una pequeña manzana, sino que ahora viaja por la Gran Manzana”.

Repúblicas hermanas El de Gerry Hofstetter es un proyecto en nombre de la amistad entre Suiza y Estados Unidos. Se suele definir a los dos países como “repúblicas hermanas” porque se inspiraron mutuamente al redactar sus Constituciones respectivas (1776 la de Estados Unidos y 1848 la de Suiza). El artista de Zúrich es conocido por sus gigantescos espectáculos de luces. En 2005 y en 2012 proyectó una inmensa bandera suiza sobre el Cervino y el Jungfrau, que con sus 4 000 metros de altitud es la reina de los Alpes berneses. En 2012 proyectó una imagen del Titanic, en tamaño natural, sobre un iceberg del Ártico. Fin del recuadro

Concretamente, por la ‘Rat Island’, una pequeña isla rocosa en el barrio del Bronx y, además, la única isla privada de la ciudad de Nueva York. Sus propietarios, dos expatriados suizos, han contribuido de modo decisivo a que el proyecto de Gerry Hofstetter viera la luz.

El monumento original en memoria de Guillermo Tell, una escultura de bronce, se halla en AltdorfEnlace externo, en el cantón de Uri. Representa al héroe barbudo de la libertad, con la ballesta al hombro y el brazo en torno a su hijo Walter para protegerle.

La fiel copia de Gerry Hofstetter tiene el mismo tamaño que la escultura original, de cuatro metros de altura, pero está construida en polyester y resina sintética.

Este domingo, 31 de agosto, Gerry Hofstetter, sus dos anfitriones y 80 invitados, acompañados de una banda musical de expatriados suizos, se embarcan rumbo a la isla para la presentación oficial de su Guillermo Tell.

El derecho a la libertad y la independencia

Con esta iniciativa, Gerry Hofstetter quiere reavivar el recuerdo de lo que representa Guillermo Tell: la lucha por el derecho a la libertad y la independencia. “Su fe en esos valores le convierten en un personaje iluminado, una figura con un fuerte valor simbólico”.

El héroe legendario de Suiza, destaca Gerry Hofstetter, “no es el inventor de la democracia, sino más bien su inspirador. La democracia la inventaron los americanos. Nosotros, los suizos la retomamos y mejoramos”.

Y hay otro aspecto importante para el artista: Guillermo Tell no comparece en la Gran Manzana como político. “Apoya a la Estatua de la Libertad y juntos promueven y refuerzan los derechos humanos como valores fundamentales de la humanidad”.

Gerry Hofstetter no puede abrazar a su ‘familia reconstruida’ al completo. Una distancia de 28 kilómetros separa a Guillermo Tell y su hijo de la Estatua de la Libertad. Pero ambos están posicionados de manera que puedan vera desde lejos la Estatua de la Libertad.







