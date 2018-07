El resultado: el metro cuadrado en San Francisco es más costoso que en cualquier otro lugar de EE UU, lo que ha provocado que aquellos trabajadores tecnológicos que ganan salarios bajos deban viajar dos, o más horas, para llegar a su lugar de trabajo, ya que no pueden permitirse vivir en el centro. Las familias están desapareciendo del paisaje urbano. San Francisco tiene la tasa de habitantes menores de 18 años más baja del país (solo 13%); en las calles del centro, como Harrison Street, algunos han comenzado a vivir en tiendas de campaña tras haber sido desalojados de sus hogares. Y es común que arrojen piedras a los autobuses de Google que diariamente transportan empleados de San Francisco a Palo Alto.

San Francisco se mantiene como el ejemplo más claro de la gentrificación inducida por las empresas tecnológicas: las compañías basadas en el área de la bahía, como Facebook, Apple y Google, pagan elevados salarios a los mejores especialistas del mundo. Pero estos no quieren vivir en los suburbios de Menlo Park o Palo Alto, sino en la zona centro de la ciudad. La belleza del urbanismo del centro y la reputación mítica de algunos barrios han sido poderosos argumentos que atraen a los talentos tecnológicos a instalarse ahí.

Hasta ahora, Zúrich no ha recibido protestas contra Google u otras empresas tecnológicas emergentes. La última gran concentración que hubo, que reunió a la izquierda y a asociaciones de propietarios e inquilinos para debatir el tema "¿a quién pertenece Zúrich?", tuvo lugar hace cinco años. Para Niklaus Scherr, esto se debe esencialmente a que la ciudad ha sido capaz de "calmar" el movimiento de ocupaciones legalizándolas en la periferia zuriquesa. Como las autoridades de izquierda -a cargo del gobierno actual- buscan soluciones pragmáticas, intentan compensar la pérdida de viviendas a precios asequibles en la zona central creando apartamentos en las afueras. En Zúrich, a diferencia de Berlín, nadie cree que sea posible detener el movimiento de gentrificación que experimenta la zona centro de la ciudad.

Además, hablar de Google, no es hablar de cualquier empresa. Mucho se ha dicho sobre su controvertida política de optimización fiscal y es fácil concebirlo como un pulpo que aspira millones de coordenadas sensibles para luego venderlas al mejor postor, sin importarle demasiado la protección de la vida privada de sus usuarios. Ahora, este gigante cuya facturación supera los 110 000 millones de dólares anuales, ha decido incursionar activamente en el urbanismo a través de su filial “Sidewalk Labs”. En Toronto, Google ha comenzado ya a trabajar con las autoridades locales en el desarrollo de un barrio de 325 hectáreas -cercano a sus instalaciones- que llamará “Smart City” y donde experimentará con todo tipo de tecnologías digitales.

Los colaboradores de estas nuevas empresas son, esencialmente, jóvenes altamente cualificados y con una gran movilidad, explica Felix Hartenstein. Muchos de ellos no tienen familia ni personas a su cargo, lo que les permite pagar elevados alquileres. Y aunque las condiciones precarias con frecuentes en muchas empresas emergentes, los ingresos son suficientes para que los empleados paguen una habitación renovada en pisos compartidos. Resultado: entre 2004 y 2006, los alquileres berlineses aumentaron un 70% en promedio.

Muchos opinan que es una mala idea. "Les preocupa que Google actúe como un imán de empresas nuevas de todo el mundo", dice Felix Hartenstein, del Instituto de Economía Urbana de Berlín, especialista en analizar los efectos de la economía digital sobre las ciudades. En pocas décadas, Berlín se ha convertido en la meca de las nuevas tecnologías en Europa, lo que explica hasta el 20% de su crecimiento económico reciente. Una expansión que las autoridades saludan (como sucede en Zúrich también), pero que no agrada a la población.

Desde los albores de este siglo, el precio de los terrenos ha aumentado más del 100%. Y durante los últimos años, cientos de apartamentos han desaparecido para convertirse en viviendas comercializadas a un precio mucho mayor, "pisos vacíos y amueblados se alquilan para estancias cortas de turistas y empleados de las multinacionales. Y los gigantes digitales no son los únicos responsables [de esta mutación], explica Niklaus Scherr.

