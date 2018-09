Credit Suisse agregó que “agradecía a FINMA su reconocimiento de las mejoras realizadas en nuestro marco de cumplimiento y control en los últimos años” y señaló que, como resultado de la revisión, FINMA no había impuesto ninguna multa. En Credit Suisse no se ordenó ninguna devolución de beneficios ni ninguna limitación de las actividades comerciales, subrayó la entidad bancaria.

“El banco tardó demasiado en identificar y tratar al cliente PEP como un riesgo mayor. Además, la diligencia debida y la documentación correspondiente relacionada con la relación comercial eran incompletas. El banco no cumplió con sus obligaciones de debida diligencia con respecto a la investigación, verificaciones de plausibilidad y documentación con respecto al cliente y ciertas transacciones relacionadas de alto riesgo”, anotó FINMA.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Deficiencias en lucha contra lavado de dinero 17 de septiembre de 2018 - 08:02 El banco suizo Credit Suisse incumplió obligaciones para prevenir el lavado de dinero, según la autoridad de supervisión financiera de Suiza. La institución bancaria señaló, por su parte, que ha implementado medidas de remediación. Según FINMA, la autoridad de supervisión del mercado financiero, la falla está relacionada con supuestos casos de corrupción en torno a la FIFA -organismo rector del fútbol mundial- y las compañías petroleras Petrobras y PDVSA. Otro caso, puntualizó la organización en un comunicado emitido este lunes, involucra una relación comercial significativa con una persona políticamente expuesta (PPE). Credit Suisse “ha encargado revisiones independientes de la conducta en cuestión, reportó las deficiencias y ha cooperado con FINMA durante todo el proceso, tomando medidas proactivas de remediación”, reaccionó la institución bancaria en un comunicado. En dos procedimientos de ejecución contra el banco, FINMA informó haber encontrado deficiencias en las medidas de diligencia debida requeridas para que los bancos cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero. FINMA precisó que la conducta irregular respecto a la FIFA y las compañías petroleras Petrobras (brasileña) y PDVSA (venezolana) se prolongó durante años, principalmente antes de 2014. Entre otras cosas, eso implicó la identificación de la parte contratante, la determinación del beneficiario final, la categorización como una relación comercial con mayor riesgo, así como la aclaración necesaria de un mayor riesgo y su plausibilidad. El segundo caso se refiere a una relación comercial significativa con una persona políticamente expuesta (PEP). “El banco tardó demasiado en identificar y tratar al cliente PEP como un riesgo mayor. Además, la diligencia debida y la documentación correspondiente relacionada con la relación comercial eran incompletas. El banco no cumplió con sus obligaciones de debida diligencia con respecto a la investigación, verificaciones de plausibilidad y documentación con respecto al cliente y ciertas transacciones relacionadas de alto riesgo”, anotó FINMA. Próximos pasos FINMA ha tomado medidas para mejorar la política contra el lavado de dinero y para garantizar que el banco las adopte más rápidamente. Un representante independiente revisará su implementación e impacto. En relación con los presuntos casos de corrupción, desde 2015 FINMA ha investigado a varios bancos para verificar si sus clientes estaban involucrados en estos casos y si los bancos cumplieron con las regulaciones de supervisión. Credit Suisse agregó que “agradecía a FINMA su reconocimiento de las mejoras realizadas en nuestro marco de cumplimiento y control en los últimos años” y señaló que, como resultado de la revisión, FINMA no había impuesto ninguna multa. En Credit Suisse no se ordenó ninguna devolución de beneficios ni ninguna limitación de las actividades comerciales, subrayó la entidad bancaria.