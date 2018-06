Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

PostFinance suprimirá 500 empleos 05 de junio de 2018 - 12:55 PostFinance, una de las principales instituciones financieras de Suiza, anunció este martes el recorte de hasta 500 puestos de trabajo para fines de 2020. La división bancaria de la Oficina de Correos ha lanzado múltiples medidas para contrarrestar la erosión de los márgenes de beneficios y la consiguiente disminución de los ingresos. Dos tercios de los recortes serán absorbidos por las fluctuaciones naturales del empleo, precisó el gigante financiero en un comunicado en el que agregó que lleva a cabo un proceso de consulta. Los empleados afectados pueden presentar propuestas para mitigar las consecuencias del recorte. El comité directivo del grupo tomará una decisión final en agosto. Esta reestructuración debería permitir a PostFinance aumentar la eficiencia, explotar el potencial de ahorro de una manera específica y reducir costos.