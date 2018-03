Este contenido fue publicado el 25 de junio de 2014 11:00 25 de junio de 2014 - 11:00

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha reiterado que su país cumplirá con los pagos de la deuda externa, incluso de los 'fondos buitre'. ( AFP)

Una eventual suspensión de pagos pondría en riesgo los acuerdos alcanzados con las deudas reestructuradas, y la posibilidad de embargar los pagos hace tambalear 10 años de negociaciones. Empero, el Gobierno de Argentina ha ratificado su decisión de honorar sus deudas. ¿Cuáles son las perspectivas? Análisis de Jorge Dietl, consultor y empresario suizo.

El 20 de junio, la presidenta Cristina Kirchner reiteró que pagará “a todos los deudores, incluyendo los fondos buitre”. Hasta entonces, la incertidumbre sobre una nueva negociación mantenía inquieto al mercado laboral.

Cabe recordar que la corte estadounidense rechazó (16.06) una apelación de Argentina al fallo dictaminado por el Juez Thomas Griesa, que obliga al país a efectuar el pago de 1.330 millones de dólares a tenedores de deuda impaga que no aceptaron participar en una reestructuración después del default en 2001.

Jorge Dietl, de la rama argentina de KPMGEnlace externo, red internacional de firmas profesionales que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoría, concedió una entrevista a swissinfo.ch el 19 de junio sobre la situación en el país sudamericano y sus eventuales implicaciones a escala internacional.

swissinfo.ch:Tras el reciente fallo del Juez Thomas Griesa que dejó sin efecto la medida cautelar (stay), entraría en vigencia la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). ¿Cómo afectaría esto a los canjes 2005, 2010 y al acuerdo con el Club de París?

Jorge Dietl: Si esta cláusula RUFO se disparase correría para los bonistas que aceptaron esos canjes y los nuevos bonos emitidos. No para el Club de París.

Cuando Argentina entró en default en 2002, defaulteó toda su deuda, la que tenía con bonistas individuales, ya sea personas físicas o inversionistas institucionales y con Gobiernos. A través de los canjes 2005 y 2010 solucionó en gran parte el tema de los bonistas, pero le quedó pendiente el Club de París, que fue una acreencia que tenía el Gobierno con otros Gobiernos, entre ellos Suiza.

El acuerdo del Club de París no tiene porqué renegociarse. Si podría tener una consecuencia –si es que Argentina entra realmente en default- en cuanto al cumplimiento de los pagos acordados. De lo contrario, creo que no tendría dificultades para cumplir.

swissinfo.ch:El fallo de Griesa puso a Argentina ‘contra las cuerdas’ y podría ir al default si no logra renegociar esta deuda, a pesar de nuestra voluntad de pagar. ¿Cómo se vería esta decisión en el concierto de naciones?

J.D.: Creo que acá no es tanto la posición de Griesa lo que importa. Él busca que ambas partes se junten y establezcan un plan de pago. Hasta ahora falló, la Corte Suprema le dio la razón y Argentina tiene que pagar. Si el Gobierno se sentara con estos bonistas y acordaran, Griesa lo bendeciría.

Respecto a cómo quedaría un default en el ‘concierto de naciones’, creo no tendría tanto impacto en el Mundo. Argentina está con estas dificultades mientras que Bolivia o Ecuador, con economías mucho más pequeñas, están emitiendo deuda a tasas internacionales y sin ningún tipo de inconvenientes.

swissinfo.ch: ¿Cree posible que, como se dijo, Argentina pueda fijar otro lugar de pago de la deuda, para así seguir negociando con los llamados ‘fondos buitre’ (NR: Sus principales litigantes son NML, Aurelius y Blue Angel)

J.D.: Eso es incumplir el fallo. No se puede hacer. Además creo poco probable que haya acreedores dispuestos a aceptarlo pues esos inversores sacrificaron en su momento el atractivo de una mayor tasa de interés a cambio de tener la cobertura de la justicia americana; cuando se compran bonos con jurisdicción americana es porque quieren mayor seguridad y probablemente la tasa de interés fue más atractiva para Argentina.

swissinfo.ch: Como están las cosas, si Argentina girase el dinero para pagar su compromiso con el Club de París, ese dinero no llegaría a destino...

J.D.: Sí. Esa es la consecuencia del levantamiento de esta medida cautelar que existía y por la cual los acreedores estaban inhibidos de establecer algún tipo de embargo sobre activos argentinos en el exterior. Ahora el riesgo es que si el Gobierno girara fondos, por ejemplo, para pagar el vencimiento del 30 de junio, el Banco va a estar obligado a embargarlo en el monto que indique el fallo y lo va a recibir el ‘fondo buitre’.

swissinfo.ch: ¿Si no se logra negociar con estos acreedores?

J.D.: Tendría graves secuelas para nuestra economía, mucha desconfianza, problemas de crédito, caída aún mayor del nivel de actividad, mayor presión sobre el nivel de reservas, etc.

swissinfo.ch: ¿Cree que el Gobierno irá a negociar?

J.D.: Es muy difícil saberlo. La lógica indicaría que sí, pero no sabemos si el Gobierno no se encerrará en su postura de no querer acatar un fallo de la Corte de Estados Unidos, o si por el contrario saldrá a negociar y lo hará con éxito.

Últimamente estuvo dando pasos en sentido correcto con el Club de París y fundamentalmente en la negociación con Repsol. Esas fueron señales muy positivas.

swissinfo.ch: ¿Lo ha llamado algún empresario suizo para consultarlo sobre esta situación de Argentina?

J.D.: No. Acá ya nada sorprende. Creo que los llamados los deben tener con sus Casas Matrices, y supongo que deben estar temerosos de que Argentina entre otra vez en default.

swissinfo.ch: ¿Cómo cree que sigue la deuda con el Club de Paris?

J.D.: Creo que si arreglan el tema de los holdouts (NDLR: tenedores de bonos que no aceptaron ingresar en los canjes de 2005 y 2010) va a seguir su marcha normal.

Probablemente estos acreedores, los holdouts, estén dispuestos a aceptar bonos, una solución como la de Repsol. De alguna forma Argentina tiene todavía crédito en el Mundo, porque cuando Repsol obtuvo los bonos, después los vendió inmediatamente en el mercado. Hay inversionistas que están dispuestos a invertir (o apostar) en títulos emitidos por Argentina.

