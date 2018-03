Para él, el peor escenario dependerá de los alcances del desplome de la confianza en el sistema bancario y de crédito. Paul Dembinski imagina un "tiempo de reabsorción extremadamente doloroso". Al problema estructural de la economía financiera se añadirá la suma de los balances de los actores económicos y del consumo. "Ninguna rama de la economía se salvaría. Sobrevivirán sólo los elementos directamente anclados en las necesidades humanas diarias: comer, vestirse, tener un techo". En una obra que aparece por estos días*, Paul Dembinski plantea como diagnóstico de largo plazo que ciertas vistas y valores, de la economía particularmente, llevaron al sistema a su punto de ruptura. "Estamos frente a una usura extrema del 'material humano' que alimenta el modo de funcionamiento de la economía", estima el investigador. "Tiendo a leer la situación actual en términos de problema sistémico. No digo que asistimos a la última crisis y al colapso. Pero es, por lo menos, un sobresalto." swissinfo, Pierre-François Besson * 'Finance servante ou finance trompeuse?', Ediciones 'Desclée de Brouwer'

Finanzas mundiales: ¿'Apocalypse Now'? 31 de marzo de 2008 - 14:30 La crisis hipotecaria en Estados Unidos ha afectado principalmente la confianza en los mercados. ¿Habrá pasado ya lo peor? La opinión contrastada de dos economistas suizos. ¿Cuál será la dimensión de la contaminación a escala internacional? ¿Cuándo concluirán los desplomes bursátiles? ¿Cuál es la actitud de los bancos centrales? Algunas consideraciones: El estratega en jefe del Banco del Cantón de Vaud (BCV) Fernando Martins da Silva mantiene la cabeza fría. Considera "muy poco probable" un escenario de hundimiento de los mercados financieros y la economía real. En las actuales condiciones, los bancos frenan la concesión de créditos, cuyos costos ascienden, sobre todo en Estados Unidos. La desconfianza entre los actores financieros aumenta: todos temen que sus interlocutores se encuentren en dificultades. De presentarse el caso, la quiebra de las instituciones financieras podría inducir una "cadena de iliquidez" en los mercados de capital. Los mercados se secarían, los actores económicos y financieros tendrían que ceder segmentos completos de sus portafolios, incluso aquellos que han sido invertidos en bonos de menor riesgo. Resultado: una baja en el valor de los activos financieros y pérdidas en cascada... "En teoría, las bolsas pueden caer muy abajo en caso de multiplicarse las quiebras, al grado de llegar al valor nominal de las acciones. Sin embargo, eso equivaldría al escenario más catastrófico con 20 o 30% de desempleo y estamos muy lejos de eso", explica Fernando Martín da Silva. Parálisis del sistema El principio de ese escenario sería un resbalón sistemático de las instituciones financieras como los bancos y los 'hedge funds' (fondos especulativos), privados de liquidez, "nadie confiaría ya en nadie". La liquidación forzosa de numerosos activos engendraría una parálisis del sistema, puesto que la economía real necesita de los mercados de capitales para financiarse y pagar sus facturas. Las inversiones y el consumo de las empresas y los particulares se congelaría lo suficiente como para descarrilar el crecimiento económico mundial e, incluso, sumergirlo en la crisis. La industria, por ejemplo, no se hunde en sobrecapacidades, como otrora. Y los bancos centrales, más que apretar el crédito se dedican a abrir las compuertas. Su gran oportunidad es la inflación débil, que no "devora" todo el dinero inyectado en el sistema. Al rescate Si la situación se agravara todavía, Fernando Martins da Silva considera como posible una intervención de los poderes públicos, tal como ocurrió cuando se rescató el sistema bancario sueco, a principios de los años noventa. Podríamos asistir entonces a una nacionalización (temporal) de una parte de los bancos y de los malos créditos. Los poderes públicos constituirían fondos que retomarían una parte de las deudas. En caso de llegar hasta ese punto, estas garantías permitirían al sistema económico y financiero restablecerse, estima Fernando Martín da Silva. Paul Dembinski, responsable del Observatorio de las Finanzas en Ginebra y profesor en la Universidad de Friburgo, se muestra más escéptico y opina que los banqueros centrales no intentan en absoluto tranquilizar al mercado hipotecario. Una cuestión de nivel Para él, el peor escenario dependerá de los alcances del desplome de la confianza en el sistema bancario y de crédito. Paul Dembinski imagina un "tiempo de reabsorción extremadamente doloroso". Al problema estructural de la economía financiera se añadirá la suma de los balances de los actores económicos y del consumo. "Ninguna rama de la economía se salvaría. Sobrevivirán sólo los elementos directamente anclados en las necesidades humanas diarias: comer, vestirse, tener un techo". En una obra que aparece por estos días*, Paul Dembinski plantea como diagnóstico de largo plazo que ciertas vistas y valores, de la economía particularmente, llevaron al sistema a su punto de ruptura. "Estamos frente a una usura extrema del 'material humano' que alimenta el modo de funcionamiento de la economía", estima el investigador. "Tiendo a leer la situación actual en términos de problema sistémico. No digo que asistimos a la última crisis y al colapso. Pero es, por lo menos, un sobresalto." swissinfo, Pierre-François Besson * 'Finance servante ou finance trompeuse?', Ediciones 'Desclée de Brouwer' Contexto El Banco del Cantón de Vaud ( BCV) forma parte de los cinco principales bancos internacionales de Suiza. Es el segundo banco cantonal del país, detrás del de Zúrich. El Estado de Vaud detenta el 67% del BCV, fundado en 1845. El Observatorio de las Finanzas es un lugar de intercambio y de estudio. Su fin es sensibilizar a los medios financieros sobre la búsqueda del bien común. Su fundación data de 1996. LAS PERSPECTIVAS ACTUALES DE CRECIMIENTO En las actuales condiciones, los principales organismos de prospectiva consideran que la economía suiza continuará creciendo en los próximos meses. El Instituto Coyuntural (KOF) de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, por ejemplo, cuenta con una subida efectiva del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2008 (y del 2 % en 2009). El Banco Nacional Suizo (BNS) prevé un crecimiento de entre 1,5 y 2% este año. Credit Suisse pronostica un 1,9% y la Secretaría de Estado de Economía, (SECO) que antes situaba el crecimiento en 2,1%, ha anunicado este 31 de marzo que el Grupo de Expertos de la Confederación anticipa ahora también un 1,9%. En cambio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es más reservado y estima un crecimiento que roza el 1,5%. Pero los expertos del FMI consideran a este estadio que la economía suiza debería superar la crisis financiera sin grandes daños.