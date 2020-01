Marco Gadola dejó el cargo de director general de Straumann, el pasado 1 de enero, para asumir la presidencia del consejo de administración de DKSH, una empresa suiza que presta servicios de expansión de mercados, principalmente en Asia. La oficina de prensa de Straumann no ha respondido a las preguntas de Gotham City.

Hasta la fecha, los 14 millones de euros no han sido reembolsados. Además, la quiebra del grupo también ha causado a la empresa suiza una pérdida de 2,5 millones de euros por el impago de suministros. En 2018, el grupo declaró un volumen de negociosEnlace externo de 1 300 millones de francos.

Y eso no es todo. Además de los 14 millones adelantados por la empresa, el director general de Straumann, Marco Gadola, hizo un “préstamo personal” a los dos gerentes de iDental ahora acusados, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, de dos millones de euros en total. Según la acusación española, desde Suiza, en junio de 2017 se realizaron dos pagos a cuentas en España.

Peor aún: después de descubrirse materiales de esterilización caducados, a los clientes de iDental se les aconsejó someterse a pruebas de VIH, hepatitis C y otras enfermedades contagiosas. “Estamos sin dientes, sin dinero y con el miedo en el cuerpo”, declaró una antigua paciente al diario 20 minutos.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El grupo Straumann, estafado por iDental Marie Maurisse y François Pilet, Gotham City* 30 de enero de 2020 - 11:00 El líder mundial en implantes dentales (el grupo suizo Straumann) prestó más de 14 millones de euros a la empresa española iDental, implicada en un enorme caso de fraude. 35 personas serán juzgadas en breve, en Madrid. Además de la cantidad adelantada por la empresa, el exdirector general Marco Gadola realizó “préstamos personales” a dos ejecutivos ahora inculpados. “Nuestros dentistas tienen corazón”, decía la publicidad. En España, el grupo iDental prometió “democratizar” la odontología, con implantes a 12,99 euros al mes. Estas ofertas iban dirigidas a personas sin recursos, deseosas de ser atendidas a un precio bajo. Solo que estas buenas promesas acabaron en 2018 con “el mayor escándalo de salud dental del mundo”, tal y como denunció el Consejo General de Dentistas de España. Se cerraron veinticuatro clínicas y más de 350 000 pacientes fueron abandonados y, probablemente, estafados. Peor aún: después de descubrirse materiales de esterilización caducados, a los clientes de iDental se les aconsejó someterse a pruebas de VIH, hepatitis C y otras enfermedades contagiosas. “Estamos sin dientes, sin dinero y con el miedo en el cuerpo”, declaró una antigua paciente al diario 20 minutos. Después de año y medio de investigación, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado recientemente a 35 personas, entre ellas a cuatro antiguos directivos de iDental. Los cargos que se les imputan van desde el fraude a la seguridad social hasta la malversación de fondos, la falsificación de valores, la quiebra fraudulenta, el blanqueo de dinero y la pertenencia a organización criminal. La acusación (presentada el 3 de diciembre de 2019 y de la que Gotham City ha obtenido una copia) revela una nueva víctima cuyo perfil sobresale entre los miles de españoles sin dientes y sin dinero: el grupo Straumann –con sede en Basilea– líder mundial en implantes dentales. Han volado más de 18 millones Según dicho documento, en mayo y julio de 2017, en un momento en el que iDental se temía “el colapso inminente de sus operaciones en vista de sus necesidades inmediatas de financiación”, la empresa suiza prestó 14 millones de euros al grupo español. El préstamo estaba garantizado por acciones de iDental. Y eso no es todo. Además de los 14 millones adelantados por la empresa, el director general de Straumann, Marco Gadola, hizo un “préstamo personal” a los dos gerentes de iDental ahora acusados, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, de dos millones de euros en total. Según la acusación española, desde Suiza, en junio de 2017 se realizaron dos pagos a cuentas en España. Straumann se convirtió así en el principal acreedor de iDental, justo un año antes del cierre de las clínicas. El grupo con sede en Basilea intentó llegar a un acuerdo para asegurar la continuidad de la actividad de iDental, aunque sin éxito. Hasta la fecha, los 14 millones de euros no han sido reembolsados. Además, la quiebra del grupo también ha causado a la empresa suiza una pérdida de 2,5 millones de euros por el impago de suministros. En 2018, el grupo declaró un volumen de negocios de 1 300 millones de francos. Marco Gadola dejó el cargo de director general de Straumann, el pasado 1 de enero, para asumir la presidencia del consejo de administración de DKSH, una empresa suiza que presta servicios de expansión de mercados, principalmente en Asia. La oficina de prensa de Straumann no ha respondido a las preguntas de Gotham City. Gotham City *Fundado por los periodistas de investigación Marie Maurisse y François Pilet, Gotham City es un boletín electrónico de vigilancia judicial especializado en delitos económicos. Basándose en documentos judiciales de acceso público, todas las semanas informa a sus abonados sobre casos de fraude, corrupción y blanqueo de dinero relacionados con el centro financiero suizo. Gotham City selecciona todos los meses uno de sus artículos, lo enriquece y lo ofrece con acceso libre a los lectores de swissinfo.ch.