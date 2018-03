Migros inicia nueva etapa en el comercio

Este contenido fue publicado el 18 de enero de 2007 12:35 18 de enero de 2007 - 12:35

Por 700 millones de francos pasa a manos de Migros. (Keystone)

La tajada del mercado del comercio al detalle que detentará tras la compra de la tienda de descuento Denner será aún mayor.

Sin embargo, le será imposible frenar la curva descendente de precios que existe en Suiza ya que sus competidoras alemanas, Lidl y Aldi no tienen previsto darle tregua.

El pez grande se come al chico. La número uno del comercio al detalle en Suiza, Migros, anunció por todo lo alto (12.01) que compra a la número 3 del sector, Denner.



El objetivo: despejar definitivamente de la contienda a Coop, hasta ahora su principal competidora, y sobre todo, garantizar su supervivencia en un mercado cada vez más competitivo debido a la presencia de tiendas de descuento extranjeras.



Los detalles financieros sobre la gestión fueron escuetos. Se transfieren 70% de las acciones de Denner a manos de Migros y no habrá despidos de personal.



De acuerdo con el valor de mercado de Denner se trata de una operación que debe rondar los 600 millones de francos suizos y que, por sus características, exige el aval de la Comisión de la Competencia –autoridad antimonopolios de Suiza-, ya que implicará que se escriba un nuevo capítulo para los consumidores helvéticos.

Competencia a toda costa

No es una novedad que cuatro de cada 10 suizos cruzan regularmente las fronteras para realizar en Francia o Alemania sus compras cotidianas de carne, aves, legumbres, frutas y lácteos, productos que les salen al menos 30% más baratos que en casa, como da cuenta un sondeo realizado en 2006 por la empresa encuestadora internacional, ACNielsen.



Esto implica que desembolsen en los países vecinos unos 1.320 millones de francos suizos cada año.



Los efectos de la globalización se hacen patentes en todos los rincones del planeta. Y para seguir en el mercado hay que dar batalla y competir.



A eso se debe, por ejemplo, el énfasis que pone el Consejo Federal desde 2005 en homologar los precios de Suiza con los de la Unión Europea (UE) a través de la competencia (principio "Cassis de Dijon").



El objetivo es eliminar la burbuja de precios en la que ha vivido Suiza por décadas y diluir el peso que tienen Migros y Coop en el mercado, al permitir la entrada de nuevos jugadores.

Migros elige a Denner

Para crecer y fortalecerse en el mercado del comercio al detalle en Suiza, Migros apostó por Denner, la tercera cadena de supermercados del país, dedicada sobre todo a la comercialización de productos a precios bajos.



Migros se hará del 70% del capital de Denner, y el 30% restante lo conservará Philipe Gaydoul, quien se mantiene también como Director General de esta última compañía al menos hasta el 2010.



De acuerdo con lo previsto, Denner mantiene su nombre, sigue operando con los 3.500 empleados que tiene, e incluso abrirá la veintena de nuevas tiendas que estaban previstas ya para el periodo 2007-2008.



En sus propias palabras, Gaydoul aceptó vender la mayoría accionaria de la tienda de descuento helvética porque sabía que era la única forma de hacerla sobrevivir en el largo plazo.



En 2005, Denner había adquirido a Pick Pay para garantizar su presencia en un mercado cada vez más reñido, pero no fue suficiente.



Le quedaban pues sólo tres caminos: aceptar que tarde o temprano tendría que cerrar, ser vendida a una empresa suiza, o pasar a manos de una compañía del extranjero.



Así que hizo su propia elección.

Terceros opinan

La nueva transacción ha sido observada y evaluada por todos los terceros a los que afecta.



La compra de Denner fue aceptada sin problema por el Consejo de Administración de la Federación de cooperativas Migros (FCM), y espera para la próxima primavera el aval de la Comisión de la Competencia o autoridad antimonopolios de Suiza.



Los principales sindicatos del país se mostraron satisfechos con la gestión porque será una empresa helvética la nueva propietaria de Denner, no una compañía extranjera.



Además, celebran que no se recorten empleos ni se modifique el plan de expansión que tiene la tienda helvética de descuentos para este año y para el próximo.



Asimismo, como lo explicó la Sociedad Suiza de Empleados del Comercio (SSEC) el pasado lunes (15.01), los empleados de Denner, que carecían de una convención colectiva de trabajo, ahora podrán disfrutar de este beneficio gracias a su integración a Migros.



Coop, por su parte, la principal "afectada" con la decisión y la número dos del mercado de ventas al menudeo, desmintió el rumor de que estaba interesada en Denner hace algunas semanas.



Y según Hansueli Loosli, su Director General, la expansión de Migros no tendrá gran trascendencia en el mercado.

Y los consumidores...

Sobre la marcha, para el consumidor la fusión entre Migros y Denner representa una nueva etapa.



Los activos sumados de Migros y Denner le fortalecerán como el grupo empresarial dedicado al comercio al detalle más poderoso de Suiza.



Por ello, aumentará la concentración que ya existe en el mercado (en donde Migros y Coop tienen dos tercios del mercado), una tendencia poco sana en el plano económico.



Sin embargo, se conseguirán también economías de escala que se traducirán en los precios de venta.



En principio no habrá reducciones radicales de precios en 2007, los clientes dispondrán de una mayor oferta de productos. Sí. Y sobre todo, habrá un freno natural sobre la expansión de las dos principales cadenas departamentales de descuento que operan hoy en territorio suizo, las alemanas Aldi y Lidl.



Y al obligarlas a replegarse y a revisar sus planes –ante el fortalecimiento de Migros-Denner-, la guerra de precios tendrá que tomar tregua en 2007 para el reacomodo de fuerzas.



En 2008, bajo nuevos principios, los precios observarán el impacto de los cambios. Lidl y Aldi irán tan lejos como puedan ir.



Y Coop y la nueva mancuerna Migros-Denner, tras haber reducido sus márgenes operativos, también dejarán claro al mercado hasta dónde pueden reducir sus precios sin perder rentabilidad.



Un nuevo capítulo en la historia suiza de las ventas al detalle acaba de iniciarse en 2007.



swissinfo/Andrea Ornelas

Contexto Para aumentar la competencia de precios en Suiza, el Consejo Federal ha promovido la aplicación del principio de "Casis de Dijon", que tiene validez en toda Europa y permite la libre circulación de mercancías entre los miembros de la UE.



Migros fue fundada en 1925 por Gottlieb Duttweiler, y actualmente es la tienda de autoservicio más importante de Suiza. Como negocio está organizada en cooperativa y dispone de empresas productoras, escuelas de formación, agencia de viajes.



Denner fue pionera en materia de descuentos en Suiza al establecerse en Zúrich, en 1969, su primera tienda de descuentos, con servicios de librería y banco también. Fin del recuadro

Datos clave Antes de la compra de Denner, Migros y Coop concentraban ya 77% del mercado del comercio al detalle, ahora tendrán más del 81%.



Migros tiene 585 tiendas y 81.200 empleados.



Denner cuenta con 3.500 empleados. Fin del recuadro

