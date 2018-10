Como se dijo, las empresas de buzón helvéticas no tienen empleados formales en Suiza, pero sí existe un personaje clave de origen helvético que ha apoyado durante años las gestiones del empresario Zaragoza en territorio suizo.

Firmas ‘suizas’ encabezan disputa gasera Andrea Ornelas 02 de octubre de 2018 - 11:00 Dos empresas suizas de “buzón” porfían en la recuperación de las riendas administrativas del Grupo Nacional Zeta, el principal emporio gasero de Costa Rica. Ambas están involucradas en una larga pugna que incluye también a la banca suiza y al poder judicial ginebrino. Rhone Investissements y Cervin Investissements, sociedades anónimas inscritas con toda legalidad en el Registro de Comercio del Cantón del Valais, carecen de empleados u oficinas tradicionales en Suiza. El país alpino solo les provee un domicilio fiscal. Sin embargo, gestionadas remotamente desde el otro lado del Atlántico, exigen la administración una compañía que abastece más del 50% del gas LP que se consume en Costa Rica. El tema inquieta al país centroamericano, porque un capítulo previo del conflicto que hoy recobra bríos dejó sin gas a los costarricenses durante más de dos semanas en 2015. Las firmas del Valais están ligadas al octogenario y multimillonario mexicano Miguel Zaragoza. Y el Grupo Nacional Zeta ha sido una manzana de la discordia entre él y Evangelina López, quien fuera su esposa durante seis décadas, desde que decidieron separarse en 2014. La sentencia de divorcio pronunciada en Texas (2015) dio el control de la gasera a Evangelina López. Pero Zaragoza se inconformó y el expediente dio un giro este verano, cuando la defensa del mexicano consiguió que el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Texas anulara la sentencia de divorcio y, como consecuencia, la repartición de bienes antes decidida. En esta zaga, un puñado de actores suizos juegan roles importantes. ¿Empresas suizas? Miguel Zaragoza posee una decena de empresas de buzón con sede en Suiza, casi todas relacionadas con el negocio del gas y gestionadas en Latinoamérica. “Rhone” y “Cervin”, como se las conoce en el mercado latinoamericano, son dos de las más importantes. Como pudo confirmar swissinfo.ch, Cervin Investissements y Rhone Investissements están debidamente inscritas en el registro comercial del Valais Central con los números CH-626.3.012.639-9. 1 3. y CH-626.3.012.644-3. 2 4., respectivamente. Pero carecen de presencia digital y de directivos, portavoces o empleados a quienes localizar en una oficina suiza. Pero en julio, Ernesto Villalobos habló en nombre de ambas durante una rueda de prensa que ofreció en Costa Rica, en la que afirmó que tras invalidarse la repartición de bienes del 2015, pedían el inmediato la administración de Grupo Nacional Zeta. Advirtió que para evitar “una interrupción del servicio de suministro de gas, como ya sucedió (entre el 23 de abril y el 10 de mayo) de 2015, generando desabastecimiento en hogares, hospitales, comercios e incluso cárceles, pedían la colaboración de las autoridades competentes)”. Las cuentas no están congeladas En lo más álgido del conflicto, en 2015, los abogados de Evangelina López consiguieron que Suiza bloqueara todo acto administrativo de las empresas de buzón suizas de Zaragoza y que también se “congelaran” las cuentas bancarias que el empresario mexicano tiene en bancos suizos. Fabio Sonderer, portavoz del UBS -entidad financiera que presuntamente manejaba más fondos de Zaragoza-, declinó dar detalles. “La legislación y reglamentos vigentes prohíben a los bancos comentar sobre individuos particulares cuando son, o han sido, sus clientes”. Pero dejó claro que el UBS se apegará siempre a la legislación vigente y hará lo que las autoridades le indiquen debe hacer. En su turno, Vincent Derouand, director de Comunicación del Poder Judicial de la República y el Cantón de Ginebra, dijo a swissinfo.ch: “Confirmo que el Tribunal de Primera Instancia de Ginebra, en el ámbito del derecho familiar y como resultado de un divorcio, decidió bloquear todos los haberes [del Sr. Zaragoza en Suiza] el 23 de diciembre el 2015”. “Pero en abril del 2016, para no afectar el aprovisionamiento de gas [en los mercados de distribución], como daño colateral derivado del litigo familiar, se autorizó la realización de pagos [de las empresas suizas], pero avalados y supervisados por el Tribunal”, añadió. Sobre la situación presente, el portavoz del poder judicial ginebrino revela que todas “las medidas de bloqueo fueron levantadas el 3 de noviembre del 2016, como resultado de una decisión tomada por el mismo Tribunal”. Por lo tanto, las cuentas del empresario Zaragoza en Suiza pueden gestionarse libremente en el presente. Y, salvo indicación contraria, la amenaza de Ernesto Villalobos de un nuevo desabastecimiento no tendría justificación por el momento, según la información confirmada por Suiza. El representante suizo Como se dijo, las empresas de buzón helvéticas no tienen empleados formales en Suiza, pero sí existe un personaje clave de origen helvético que ha apoyado durante años las gestiones del empresario Zaragoza en territorio suizo. Se trata de Raoul Gisler, radicado entre Suiza (en el área de Ginebra) y Estados Unidos. Durante una declaración que rindió ante la Suprema Corte de Texas en lo más álgido del divorcio, aclaró el rol que jugaba en el entramado gasero internacional y con respecto a las dos firmas que piden la administración de la gasera costarricense. swissinfo.ch obtuvo una copia de dicha declaración (archivo 14-0715 de la Suprema Corte de Texas), en la que Gisler recuerda que conoció a Miguel Zaragoza en 1986, cuando el empresario mexicano fue a Ginebra en busca de bancos que financiaran proyectos de otra de sus empresas: Texas Gas & Oil. Empezaron a trabajar juntos y una década más tarde, Gisler ya pasaba la mayor parte de su tiempo entre Ciudad Juárez (estado de Chihuahua, México) –donde tiene más presencia empresarial la familia Zaragoza– y El Paso (Texas, EE UU), para atender negocios vinculados al patriarca de la misma. Ante un juez texano, expresó en dicha declaración que fue contratado para trabajar para Texas LPG (firma de Zaragoza) y reconoció que esta empresa estuvo inactiva por años, solo mantenía sus licencias al día, pese a lo cual era la compañía que formalmente pagaba sus honorarios, situación que mereció fuertes cuestionamientos durante la audiencia. También suscribió ahí que le fue conferida firma para autorizar actos administrativos relacionados con Rhone Investissements y Cervin Investissements. Por ello, su nombre aparece en los registros de comercio que ambas compañías tienen en Suiza. El caso está abierto y los abogados de las dos partes en conflicto trabajan en la defensa de sus respectivos clientes, con el fin de determinar quién tendrá a partir de 2019 las riendas del controvertido Grupo Nacional Zeta. Zaragoza: un divorcio personal y empresarial 1953: Miguel Zaragoza y Evangelina López se casan en México y procrean 10 hijos durante las siguientes dos décadas. 2009: Miguel Zaragoza inicia una relación con Elsa Esther Carillo, una de las empleadas de su casa, lo que provoca la separación entre Zaragoza y López. 2014: Inicia el proceso formal de divorcio. Evangelina López pide que le sea asignado lo que le corresponde por ley, que equivale a la mitad de los bienes y de la riqueza generada por Zaragoza. 2015: Se pronuncia la sentencia de divorcio en Estados Unidos que determina que el 100% de la empresa Gas Nacional Zeta de Costa Rica (entre otros bienes), quede bajo el control de Evangelina López. Julio 2018: Es revocada la sentencia de divorcio pronunciada en 2015, anulando la repartición de bienes entonces decidida. A través de sus representantes legales, Miguel Zaragoza solicita -vía dos empresas suizas de buzón- la administración de Grupo Nacional Zeta, consorcio gasero con presencia preponderante en el mercado del gas de Costa Rica.