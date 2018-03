Bajo su concepción actual, el UBS fue fundado en 1998 como resultado de la fusión entre la Unión de Bancos Suizos (UBS) y la Sociedad de Bancos Suizos (SBS). Actualmente, es el pilar más importante de la plaza financiera suiza. La bolsa de valores suiza (SWX) facilita la capitalización de las empresas, al ponerlas en contacto con inversionistas. La nueva alianza entre 7 líneas ferroviarias (FFS entre ellas) irá de Londres a Marsella, y de París a Budapest; será ecológica, porque se trata de un transporte no contaminante.

Renuncia intempestiva del director del UBS 06 de julio de 2007 - 13:00 Peter Wuffli deja el banco con carácter inmediato. Se especula que pérdidas millonarias de un fondo estadounidense aceleraron la decisión. En tanto, la bolsa helvética se renueva; los sistemas ferroviarios europeos cierran filas para ganar clientes; y la suiza Alu Menkizen se vende. Resumen. El director general del UBS, Peter Wuffli, presentó esta madrugada (06.07) de forma intempestiva y con carácter inmediato su dimisión, dejando con ello el medio financiero sorprendido e inmerso en la especulación. Su sucesor será Marcel Rohner, un directivo de 42 años que forma parte del grupo UBS desde el 2002 y que hasta el miércoles era el responsable de la gestión de fortunas del grupo. A partir del anuncio, Marcel Ospel, presidente del consejo de administración del banco, "asumirá la dirección estratégica del grupo hasta que se encuentre un nuevo responsable para dicho mandato", precisó el comunicado con el que se hizo oficial la noticia. El conflicto que deriva la dimisión inició en junio del 2006, cuando Marcel Ospel propuso a Wuffli como su sucesor en el futuro, a lo que el consejo de administración respondió con una negativa. El argumento fue que ascender del cargo de director general al de presidente de consejo no tenía por qué ser un paso automático - "preferimos elegir con calma y detalle una nueva distribución de roles" -, por lo que le solicitaron mantenerse en el cargo al menos un año más. Sin embargo, según la versión del 'Wall Street Journal' y el 'New York Times', la salida de Wuffli está ligada, además, a una serie de conflictos internos que comenzaron en mayo, cuando el UBS tuvo que cerrar uno de sus principales fondos especulativos (Dillon Read Capital Management) que se especializaba en negocios hipotecarios, tras acumular una pérdida de 400 millones de francos suizos. El SWX se renueva La bolsa de valores suiza (SWX) cambia de piel a partir de esta semana. El lunes pasado (02.07.) echó a andar el nuevo índice Swiss Leader Index (SLI), compuesto por 30 valores de capitalización media en el mercado (24 de ellos miembros ya del tradicional Swiss Market Index). Su diferencia con respecto al otro índice es justamente que deja de lado a los gigantes que concentran las ganancias en la bolsa. Concretamente, el SLI sólo considera empresas cuyo valor (activos y utilidades) no supere el 9% del valor total sumado que tienen todas las empresas que cotizan en la SWX. Esto explica que monstruos empresariales como Swatch queden fuera de este indicador, pero hayan accedido sociedades como Petroplus, Geberit, Actelion, Kühne+Nagel, Logitech y OC Oerlikon AG. Y aunque el asunto suene técnico y lejano a las inversiones de los suizos, no es así. Se trata de una suerte de 'democratización' de la bolsa que hará más accesible el acceso a toda clase de inversionistas, y facilitará el acceso a recursos para las empresas medianas que cotizan sus títulos en la SWX. Y sobre todo, es el primer paso de un proceso de modernización bursátil, que prevé además la renovación del SMI (que tendrá 20 títulos en lugar de 30, para asemejarse a sus homólogos europeos). De acuerdo con los expertos del mercado, esto ofrecerá nuevas oportunidades de capitalización a los grupos empresariales, y a los inversionistas, nuevos instrumentos de inversión asequibles para la mayoría. Alu Menziken en venta Montana Tech Components adquirió la mayoría accionaria de Alu Menziken, sociedad familiar basada en Argovia dedicada a la fabricación de maquinaria. La operación permitirá al grupo de San Gall detentar 52% del capital y acceder a 73% de los votos. La empresa compradora tiene interés en desarrollar la tecnología y la producción de Alu Menziken, por lo que invertirá más de 30 millones de francos en ella. Por otra parte, su plan de negocios garantiza que los 1.030 empleados actuales que tiene Alu Menziken sigan en sus puestos, según confirmó esta última. Y simultáneamente Montana Tech Components lanzará -según los planes previstos-, una oferta de recompra de títulos para los accionistas minoritarios. Y los actuales miembros del consejo de administración de la firma de Argovia seguirán participando - aunque con menor peso - en las decisiones y en la dirección estratégica del nuevo grupo que habrá de formarse. Montana Tech Components tiene previsto desplazar su sede a Menziken (cantón Argovia), porque considera que desde esta región podrá administrar mejor todos los asuntos relacionados con el corporativo. Alianza ferroviaria Las aerolíneas conocidas como 'low cost' han tomado el transporte intereuropeo, a tal grado que hoy representan un mercado de más de 2.500 millones de francos suizos anuales y que han sido utilizadas por 6 de cada 10 europeos que acostumbran viajar. Esta tendencia motivó a siete compañías ferroviarias, los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) entre ellas, a una asociación llamada Railteam desde el pasado lunes (02.07). Su meta es conseguir transportar al menos 25 millones de viajeros en el 2010, un proyecto ambicioso porque actualmente sólo transportan a 15 millones. Para ello, buscarán privilegiar el desarrollo de las líneas de alta velocidad, que actualmente suman 4.700 kilómetros a lo largo y ancho del Europa. Dentro de tres años, pretenden que sumen 6.000 kilómetros y alcancen los 15.000 kilómetros para el 2020. Esto facilitará, a juicio de Railteam, el desplazamiento de los viajeros en trayectos internacionales. El resto de las empresas que se sumaron al proyecto, además de FFS, son Deutsche Van (Alemania); SNCF (Francia); Eurostar (Gran Bretaña, Francia y Bélgica); NS Hispeed (Países Bajos); OBB (Austria) y SNCB (Bélgica). swissinfo, Andrea Ornelas Contexto Bajo su concepción actual, el UBS fue fundado en 1998 como resultado de la fusión entre la Unión de Bancos Suizos (UBS) y la Sociedad de Bancos Suizos (SBS). Actualmente, es el pilar más importante de la plaza financiera suiza. La bolsa de valores suiza (SWX) facilita la capitalización de las empresas, al ponerlas en contacto con inversionistas. La nueva alianza entre 7 líneas ferroviarias (FFS entre ellas) irá de Londres a Marsella, y de París a Budapest; será ecológica, porque se trata de un transporte no contaminante. Datos clave El UBS es el banco número 1 en Europa por el valor de sus activos y número 7 del mundo, con utilidades superiores a los 12.500 millones de francos anuales. Los suizos viajan en tren 42 veces al año; los daneses, 28 veces; los alemanes, 22. Alu Menkizen facturó 256 millones de francos suizos en 2006 y sus utilidades ascendieron a 15,5 millones; Montana Tecn Components, facturó 319 millones y ganó 18 millones de francos.