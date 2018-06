Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Recuperación sostenida de la economía suiza 19 de junio de 2018 - 09:19 El Grupo de Expertos de la Confederación mantiene sus pronósticos y espera un fuerte crecimiento del PIB de 2,4% para 2018, indicó este martes la Secretaría de Estado de Economía (SECO). El porcentaje sería de 2 puntos para 2019. “La economía suiza experimenta una recuperación cada vez más sostenida. Las empresas industriales mantienen su optimismo para el futuro y esperan un crecimiento sólido en sus actividades comerciales internacionales”, indicó la dependencia en un comunicado. + Cómo influye la política en el éxito económico de Suiza Agregó que las buenas noticias se han multiplicado desde el comienzo del año con respecto a la economía doméstica. En las industrias orientadas a los servicios, la creación de valor se ha recuperado bruscamente, el mercado de trabajo continúa mejorando y la moral en general es buena. Además de los impulsos positivos domésticos, SECO atribuye el buen comportamiento de la economía a la buena coyuntura mundial y la evolución favorable de las tasas de cambio que estimulan la demanda de productos suizos. El Grupo de Expertos espera que la recuperación se mantenga dinámica en el futuro cercano. Al igual que en las previsiones anteriores, prevé un crecimiento robusto del PIB del 2,4% para 2018, anotó el texto. Para 2019, los especialistas prevén que el apoyo brindado por la economía extranjera se debilite gradualmente y que el crecimiento del PIB suizo se mantenga sólido y alcance un 2%.