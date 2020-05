Las enfermeras trabajan sin tregua para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ya antes de esta emergencia su trabajo en los hospitales podía ser agotador y frustrante. Con graves consecuencias para los pacientes. ¿Cuál es la situación de las enfermeras en Suiza?

La anciana murió por la noche. Nadie vino jamás a verla. Una larga estancia en el hospital sin ser visitada por familiar o conocido alguno. Jennifer S. estaba junto a su cama. “Todavía oigo su último aliento. No quería que muriera en soledad”.



Casi un año después de ese trágico suceso la joven enfermera, que trabaja en un hospital cantonal de la Suiza central, todavía se estremece. Era la primera vez que veía morir a una persona. Pero Jennifer, a sus 21 años, sabe perfectamente que acompañar a los pacientes en los últimos momentos de sus vidas forma parte de su trabajo. A lo mejor se convirtió en enfermera por eso. “Quería hacer algo útil para la sociedad, para las personas.”

Un idealismo que, sin embargo, se fue enfriando ya durante los primeros años de formación. Jennifer recuerda turnos agotadores, horarios irregulares y continuos cambios de planificación. Asegura que los jefes son autoritarios y que existe descontento y desilusión entre el personal. Pero por encima de todo la enfermera expresa la frustración de tener cada vez menos tiempo para acompañar a los pacientes, de un modo aceptable, en su proceso de curación.

Sylvie F., una ginebrina de 26 años, también eligió ser enfermera por el contacto con los pacientes. Afirma que la sonrisa o el agradecimiento de una persona hospitalizada es la mayor satisfacción. Sin embargo, en su primer trabajo en un hospital tras cuatro años de formación se dio cuenta de que no era la profesión que había imaginado. Confiesa que “si pudiera, cambiaría de trabajo”.

Durante el día atiende a seis pacientes, que se convierten en doce durante el turno de noche. Además, tiene que contestar al teléfono, organizar las altas y bajas, rellenar formularios e informar a los familiares de la situación de los pacientes. “Cada vez somos menos y las ausencias no se sustituyen. Hay casos de agotamiento por estrés, pero están enmascarados”, afirma.

Melanie T., enfermera especializada en pediatría y maternidad, tuvo una baja por estrés tras 14 años de trabajo en hospitales cantonales del cantón de Zúrich. “Es un trabajo fantástico, pero si no tienes una fuerte motivación interior acabas enfermando”.

Los casos de Jennifer, Sylvie y Melanie no son aislados, nos explica Pierre-André Wagner, enfermero y jefe del servicio jurídico de la Asociación Suiza de Enfermeras y Enfermeros (ASEEnlace externo). En el sector de enfermería se producen abusos que serían inaceptables en cualquier otro sector profesional. La legislación laboral es sistemáticamente pisoteada” afirma.

Generalizar y criticar a la totalidad del sector de enfermería en Suiza –que da trabajo a cerca de 214 000 personas– no sería correcto, puntualiza. Hay muchas diferencias entre un departamento o un hospital y otro, y hay centros en los que el personal está satisfecho y se siente apoyado por la dirección. Esto no impide que la frustración y el descontento sean sentimientos generalizados entre la profesión, asegura Wagner.

Una encuestaEnlace externo realizada por el sindicato Unia en 2019 indicaba que, debido al estrés, a un sistema de turnos de trabajo descompensados y a unos salarios considerados demasiado bajos, uno de cada dos trabajadores del sector de enfermería se plantea cambiar de trabajo antes de llegar a la jubilación. Cada año 2 400 enfermeras dejan la profesión.

Una situación “alarmante” causada por el predominio creciente de criterios económicos en la organización del trabajo del personal de enfermería, sostiene el sindicato.

Según Pierre-André Wagner, la situación se deterioró aún más en 2012 con la implantación del sistema de tarifas SwissDRGEnlace externo. “Los hospitales están sometidos a una presión económica y a restricciones presupuestarias a las que solo pueden hacer frente ahorrando en costes de personal”.

Concebido para frenar el aumento de los costes sanitarios y fomentar la competencia entre hospitales, el SwissDRG regula la compensación económica de todas las prestaciones hospitalarias sobre la base de importes a tanto alzado por caso (anteriormente se hacía sobre la base de retribuciones por jornada).

“Todos los días había alguna enfermera que se daba de baja por enfermedad, pero nunca eran sustituidas. En el trabajo me sentía muy estresada. Regresaba a casa nerviosa y desahogaba esa frustración con mi familia” - Carole R., 37 años, enfermera especializada en cirugía y cuidados intensivos.

“Trabajar horas extra es casi la norma. ¿Pausas? Normalmente son de 30 minutos, pero me sentiría feliz si pudiera hacerlas solo de diez” - Sylvie L., enfermera del departamento de geriatría.

Wagner no hace uso de medias palabras: “Los cuidados de enfermería están hechos pedazos por un sistema sanitario dominado por la sed de poder y de dinero. El paciente ya no es el centro”.

En Suiza, añade, decenas de miles de pacientes son víctimas de complicaciones evitables únicamente porque se quiere ahorrar en los costes de personal de enfermería.

Está científicamente demostrado que los recortes en el personal de enfermería, tanto en términos de formación como de dotación de efectivos, conducen a un aumento de las complicaciones y de la mortalidad, señala Wagner. Una conclusión a la que llega también un reciente estudioEnlace externo realizado por profesores de las universidades de Berna y Basilea, según el cual aumentando el número de enfermeras en los hospitales habría centenares de muertes menos al año, además de ahorrar millones de francos.

Testimonios de enfermeras: asistencia a los pacientes



“No trabajo con el cronómetro en la mano, pero cuando tienes que atender a doce pacientes no tienes mucho tiempo disponible. A los pacientes de edad avanzada no es suficiente con ponerles los medicamentos sobre la mesa. Hay que asegurarse de que siguen el tratamiento” - Sylvie L.

“La relación con cada paciente es particular. Eso es lo mejor de nuestro trabajo: la sonrisa de alguien que no sonreía o el que un enfermo sin esperanza consiga sobrevivir” - Valérie Jung.

“Todos los servicios hospitalarios están codificados, pero no se tiene en cuenta el tiempo que pasas con un paciente o llorando con una familia. Un día un enfermo me dijo que ya no se atrevía a llamarme con el timbre porque veía que corría continuamente de una habitación a otra. Fue un golpe muy duro” - Carole R.

