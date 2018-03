En Polonia, Dios ama el fútbol

La Iglesia católica de Polonia ha hecho un llamamiento a los seguidores de la selección nacional para que "apoyen a los jugadores en sus rezos". "Es importante que nuestros chavales puedan sentir que no están solos y que disfrutan del pleno apoyo de la comunidad católica", explicó el capellán de los deportistas polacos, el padre Edward Plen, citado por el cotidiano 'Polska'. El padre Plen ha llamado a los aficionados polacos, que a veces se mostraron muy violentos, para que "guarden los principios del decálogo", en particular frente a los adversarios del equipo nacional. ¿Será que uno de los Diez Mandamientos concierne acaso la entrada violenta? Por lo demás, resta señalar que una lección sobre los "comportamientos católicos en los estadios" debe ser incluida en el catequismo de las escuelas polacas a partir de la vuelta al colegio, sobre todo de cara a la Eurocopa de 2012 que co-organizan Polonia con Ucrania. ¿Reemplazará el balón al sable en su tradicional alianza con el hisopo? swissinfo y agencias

