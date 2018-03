Francia lanzará la próxima semana un programa nacional de diagnóstico de la encefalopatía bovina espongiforme (o mal de las vacas locas) y para ello eligió el examen de la empresa zuriquesa Prionics. Se trata de un detector rápido que en julio pasado recibió por la Comisión Europea una nota de aceptación de total fiabilidad. Dos productos similares más recibieron calificaciones óptimas: el examen irlandés de la sociedad "Enfer Technology Limited" y un examen del Comisionado francés de la Energía Atómica. Con la elección del Ministerio galo del producto suizo (y no del examen francés) Prionics se abre una puerta más en el mercado europeo, después de la de Dinamarca. El examen será utilizado en toda Francia, intensificando las tareas en las regiones donde se han registrado casos del mal de las vacas locas: Bretaña, Normandía y Loira. Aproximadamente 48.000 cabezas de ganado francés serán examinadas con la prueba suiza y los primeros resultados se darán a conocer en otoño próximo. En Suiza, la Oficina Federal Veterinaria ha recurrido ya a este examen en una campaña similar, en 1999, en la que se detectaron 25 de los 50 casos reconocidos. Cada prueba cuesta 24 francos suizos y se requieren ocho horas para conocer los resultados. Prionics, una empresa de especialistas de la Universidad de Zúrich, surgida en 1997, presenta actualmente otras ofertas en países europeos para su producto. swissinfo y agencias

Francia compra el detector suizo de la enfermedad de las vacas locas 08 de junio de 2000 - 18:08 El Ministerio de Agricultura galo adquiere el examen suizo que detecta rápidamente la enfermedad de las vacas locas. El producto, cien por cien fiable, de la sociedad helvética Prionics, servirá para evaluar a 48.000 bovinos franceses. Francia lanzará la próxima semana un programa nacional de diagnóstico de la encefalopatía bovina espongiforme (o mal de las vacas locas) y para ello eligió el examen de la empresa zuriquesa Prionics. Se trata de un detector rápido que en julio pasado recibió por la Comisión Europea una nota de aceptación de total fiabilidad. Dos productos similares más recibieron calificaciones óptimas: el examen irlandés de la sociedad "Enfer Technology Limited" y un examen del Comisionado francés de la Energía Atómica. Con la elección del Ministerio galo del producto suizo (y no del examen francés) Prionics se abre una puerta más en el mercado europeo, después de la de Dinamarca. El examen será utilizado en toda Francia, intensificando las tareas en las regiones donde se han registrado casos del mal de las vacas locas: Bretaña, Normandía y Loira. Aproximadamente 48.000 cabezas de ganado francés serán examinadas con la prueba suiza y los primeros resultados se darán a conocer en otoño próximo. En Suiza, la Oficina Federal Veterinaria ha recurrido ya a este examen en una campaña similar, en 1999, en la que se detectaron 25 de los 50 casos reconocidos. Cada prueba cuesta 24 francos suizos y se requieren ocho horas para conocer los resultados. Prionics, una empresa de especialistas de la Universidad de Zúrich, surgida en 1997, presenta actualmente otras ofertas en países europeos para su producto. swissinfo y agencias