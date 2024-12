¿Cuál es el futuro de las conversaciones de paz en Ginebra sobre Siria?

Los ministros de Exteriores de Irán, Rusia y Turquía (de izquierda a derecha) en una rueda de prensa en Ginebra en 2019, antes de las negociaciones sobre Siria. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Ginebra ha acogido varias rondas de negociaciones sobre Siria en la última década. Tras la caída del presidente Bashar al Assad, podría acoger nuevas conversaciones sobre la estabilidad del país, según un analista político.

6 minutos

Una semana después del colapso del régimen de Bashar al Assad, derrocado por la ofensiva relámpago de una coalición de rebeldes liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), la diplomacia está en pleno apogeo en Oriente Próximo.

El sábado, Jordania acogió unas conversaciones sobre el futuro de Siria a las que asistieron varios de los 22 miembros de la organización de la Liga Árabe, incluidos los vecinos Irak y Líbano, así como representantes de Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. También estuvo presente el enviado de la ONU para Siria, el noruego Geir Pederson.

El gobierno provisional creado por HTS, antigua rama siria de Al Qaeda que afirma haber renunciado al terrorismo, no fue invitado. Sin embargo, varias cancillerías extranjeras, sobre todo occidentales, que temen una fragmentación del país y un resurgimiento de la amenaza terrorista, han anunciado desde entonces que han establecido contactos con las nuevas autoridades de Damasco, capital de Siria.

Tras más de trece años de una guerra civil que se ha cobrado más de medio millón de vidas, asolado el país y empujado al exilio a unos seis millones de sirios y sirias, el nuevo gobierno ha prometido «preservar la estabilidad de las instituciones» y «evitar la desintegración del Estado» durante el periodo de transición, que se prolongará hasta el 1 de marzo.

¿Nuevas negociaciones en Ginebra?

«No hay cincuenta alternativas», afirma Souhail Belhadj Klaz, profesor visitante del Instituto Universitario de Ginebra.

Desde 2012, Suiza y Ginebra en particular han acogido múltiples rondas de negociaciones bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Estas conversaciones, centradas en concreto en la creación de una Constitución, reunieron a representantes del Gobierno, miembros de la oposición y grupos de la sociedad civil siria. Terminaron en fracaso debido a las diferencias entre las partes y a la influencia de Rusia, poderoso partidario de Bashar al-Assad.

La oficina del enviado de la ONU para Siria -que hasta ahora ha asumido el papel de mediador- aún no ha anunciado si se reanudarán las negociaciones en Ginebra. Pero para Souhail Belhadj Klaz, la ciudad de Calvino ofrece una serie de ventajas que la convierten en la mejor alternativa para celebrar futuras reuniones.

Sin influencia rusa

Con una importante presencia de las Naciones Unidas, en particular de sus órganos humanitarios y de derechos humanos, Ginebra puede presumir de contar con la experiencia necesaria para celebrar este tipo de negociaciones. Y la mayoría de los Estados ya tienen representación diplomática allí.

La neutral Suiza también podría aprovechar su experiencia en la organización de reuniones discretas entre países y grupos con intereses divergentes.

Según Souhail Belhadj Klaz, es también desde Ginebra desde donde podrían recaudarse los fondos necesarios para reconstruir el país, ya que es allí donde es más probable que acudan los donantes.

Ya en 2017, las conversaciones de Ginebra se resintieron cuando Rusia, con el apoyo de Irán y Turquía, estableció un proceso de negociación rival en Astaná (Kazajistán). Este proceso fue contraproducente para las conversaciones en la ciudad suiza. Sin embargo, aunque este formato sigue activo, en opinión del profesor debería ampliarse para incluir al resto de la comunidad internacional, ya que sólo cuenta con el apoyo de Moscú, Ankara y Teherán.

«Los rusos ya no tienen ningún margen de maniobra real, puesto que su protegido [Bashar al-Assad] ha abandonado Siria. Aunque se hayan negociado garantías con Turquía, ahora están sujetas a las decisiones de los nuevos dirigentes sirios, en primer lugar para sus bases militares», subraya Souhail Belhadj Klaz, que considera que Rusia no podrá influir en las futuras negociaciones. Como recordatorio, Rusia está militarmente activa en Siria desde 2015, donde tiene dos bases estratégicas, una naval y otra aérea. No obstante, «los rusos tienen interés en salvar los muebles participando en las negociaciones», añade el profesor.

Cuestiones por resolver

Para Souhail Belhadj Klaz, las futuras negociaciones deben centrarse ante todo en la organización del poder en Siria.

El grupo rebelde HTS controla la provincia de Idlib, la capital Damasco y otras ciudades importantes del oeste de Siria. Sin embargo, grandes extensiones de territorio están bajo el control de otros grupos y facciones de la oposición. En el noreste del país, las fuerzas kurdas, que constituyen la minoría étnica más importante del país, controlan gran parte del territorio fronterizo con Turquía. En esta zona también se encuentra el Ejército Nacional Sirio, grupo rebelde respaldado por Ankara.

«Las negociaciones se centrarán en la Constitución y, en particular, en la forma de gobierno que debe adoptarse. Probablemente no se hablará de un gobierno centralizado, sino de uno federal o regional, con autonomía para las provincias», afirma el profesor. En su opinión, esta es una condición previa para cualquier diálogo entre los distintos actores que se reparten el territorio sirio.

«También estará la cuestión de la representación de las minorías étnicas y religiosas. Cualquier acuerdo deberá garantizar la protección de las comunidades cristiana y alauita», añade Souhail Belhadj Klaz. La cuestión del desmantelamiento del aparato de seguridad sirio y de la justicia transicional también será fundamental para decidir el destino de los antiguos torturadores del régimen de Assad. La seguridad y la destrucción de las armas químicas sirias también tendrán que figurar en el orden del día de lo que ya se perfila como un largo proceso que requerirá varias rondas de negociaciones.

A la pregunta de cuándo podrían iniciarse esas conversaciones, el profesor se atreve a hacer una predicción: «Lo antes posible, en enero».

