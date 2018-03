El número telefónico 033 223 57 27, puesto a disposición de unos 900 soldados voluntarios y de civiles de organizaciones humanitarias que estuvieron o están en los Balcanes, tiene la finalidad de averiguar el número de personas que trajeron restos de proyectiles que podrían ser de los presuntamente preparados con uranio empobrecido. "La línea suena sin interrupción" informó Felix Endrich, portavoz del Estado Mayor, a tiempo de recalcar que los expertos en municiones se encargarán de proceder al análisis de dichos objetos, pero no pueden dar informaciones de carácter médico. Cabe recordar que el fallecimiento de ocho soldados italianos de un extraño cáncer de la sangre y los casos de leucemia denunciados en otros países europeos ha desatado una controversia sobre el empleo de bombas con uranio empobrecido en las operaciones de la OTAN en los Balcanes. El Alto Mando militar de Suiza se pondrá en contacto, esta semana, con los casi 900 voluntarios que prestaron servicios logísticos en Bosnia y Kosovo para ofrecerles la posibilidad de someterse a un examen médico exhaustivo. Por lo demás, tanto el ministerio de Defensa como el Ejército de Suiza siguen con atención la evolución de este asunto que pone en tela de juicio cierto tipo de municiones. La OTAN abordará el tema en su reunión de mañana, en Bruselas. swissinfo y agencias

Línea especial: algunos suizos trajeron "recuerdos" originales de los Balcanes 08 de enero de 2001 - 18:42 Una decena de soldados que sirvieron en Bosnia Herzegovina y Kosovo hicieron uso de la línea telefónica especial del Estado Mayor del Ejército para informar que trajeron algunos restos de proyectiles como recuerdo de su misión. El número telefónico 033 223 57 27, puesto a disposición de unos 900 soldados voluntarios y de civiles de organizaciones humanitarias que estuvieron o están en los Balcanes, tiene la finalidad de averiguar el número de personas que trajeron restos de proyectiles que podrían ser de los presuntamente preparados con uranio empobrecido. "La línea suena sin interrupción" informó Felix Endrich, portavoz del Estado Mayor, a tiempo de recalcar que los expertos en municiones se encargarán de proceder al análisis de dichos objetos, pero no pueden dar informaciones de carácter médico. Cabe recordar que el fallecimiento de ocho soldados italianos de un extraño cáncer de la sangre y los casos de leucemia denunciados en otros países europeos ha desatado una controversia sobre el empleo de bombas con uranio empobrecido en las operaciones de la OTAN en los Balcanes. El Alto Mando militar de Suiza se pondrá en contacto, esta semana, con los casi 900 voluntarios que prestaron servicios logísticos en Bosnia y Kosovo para ofrecerles la posibilidad de someterse a un examen médico exhaustivo. Por lo demás, tanto el ministerio de Defensa como el Ejército de Suiza siguen con atención la evolución de este asunto que pone en tela de juicio cierto tipo de municiones. La OTAN abordará el tema en su reunión de mañana, en Bruselas. swissinfo y agencias