La economía suiza ya despegó 05 de abril de 2004 - 15:14 El banco UBS presentó su “Perspectiva Económica” para el segundo trimestre del 2004, en la que anticipa que la economía crecerá 1,9% este año, dato récord en lo que va de la década El desempleo que tocó fondo y las empresas farmacéuticas y de alimentos serán las primeras beneficiarias La industria suiza arrancó bien el 2004. Entre enero y marzo recibió grandes pedidos del extranjero y la demanda de bienes y servicios por parte de los suizos también se dinamizó. “Esta tendencia favorable se mantendrá entre abril y junio del 2004, lo que dará solidez a la recuperación económica”, estima el UBS. El gigante financiero suizo realiza trimestralmente un sondeo entre 300 empresas helvéticas, a las que pregunta –a través de sus titulares- sobre el clima de negocios y las ventas que tienen previstas. Adicionalmente, el UBS elabora un indicador coyuntural que le permite ponderar lo que sucederá con la economía en el futuro. Ambos trabajos se traducen en su “Perspectiva Económica”, en este caso correspondiente al periodo abril-junio del 2004. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizan un ejercicio semejante (de carácter semestral), pero su próxima entrega será hasta finales de este mes, durante la Asamblea Anual Conjunta que celebra en Washington con el Banco Mundial, por lo que el trabajo del UBS marca una primera tendencia. Crecimiento récord El panorama es positivo. El UBS espera que la economía crezca 1,9% durante el 2004, mientras la inflación suma 0,4%; el desempleo se reduce a 3,8% y el tipo de cambio promedio es de 1,50 francos suizos por euro. Sobre el Producto Interno Bruto (PIB) suizo en particular -todo aquello que la economía suiza es capaz de producir en un año-, asegura que avanzará 2,2% durante el primer trimestre del 2004 y 2,6% durante el segundo trimestre. Estos datos marcarán un récord durante la presente década, pues sólo en el 2000 hubo un mayor dinamismo. Hans-Ulrich Mesiter, responsable del área de Multinacionales y Grandes Empresas del UBS, advierte que el actual escenario económico “no está exento de riesgos” dada la dependencia que existe con respecto a Europa. Luego explica que hay datos claros de crecimiento de las exportaciones y asegura que muchas empresas están invirtiendo en activos, lo que es un indicio claro de que esperan que la demanda aumente en el futuro. Sin embargo, Thomas Kägi, economista experto en Suiza del UBS, agrega que si Europa se desacelerara, habría un impacto negativo sobre la Confederación Helvética, ya que la mayor parte del comercio suizo se realiza con esta región. Ambos coinciden en que el riesgo es mínimo por el momento. ¿Qué sucede con el empleo? Enero del 2004 marcó un nivel histórico de desempleo en Suiza, pues alcanzó una tasa del 4,3%. Los expertos nos dicen hoy que ya tocó fondo. Thomas Kägi explica que a partir de abril se verá un repunte en el empleo de los 26 cantones, porque las empresas verán que sus agendas de pedidos se vuelven más y más interesantes y, para surtirlos, requerirían personal. En Suiza hay 317.739 empresas no agrícolas, y más del 99% de ellas tiene menos de 250 empleados, por lo que pueden ser consideradas pequeñas o medianas empresas, agrega Christian Frey, experto en empleo de la firma financiera. Las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el país porque emplean a más del 66% de los trabajadores y generan más del 60% del Producto Interno Bruto. Todas ellas serán beneficiarias de este nuevo ciclo de crecimiento económico. Ganadores y perdedores El UBS analiza también la evolución que tendrán los principales sectores industriales suizos. El químico y el farmacéutico, así como el de la alimentación, serán los principales beneficiarios del vigor del primer semestre del año. Esto le vendrá bien a empresas de primer nivel como Roche, Novartis o Nestlé, que son líderes en sus respectivos sectores y que representan buena parte de la riqueza suiza. El sector turismo también se recuperará de la mala racha del 2003, estiman. En contrapartida, la industria textil se mantendrá relativamente rezagada y el 2004 todavía no se perfila como su mejor año. En este marco, vale la pena acotar las previsiones sobre comercio exterior. Las exportaciones crecerían 6,3% durante el 2004, según el UBS, y sólo como referencia, según la Secretaría de Estado de Economía (Seco) las ventas al exterior cayeron 0,5% en el 2002. Donde habrá que “poner un ojo” es en las importaciones, ya que aumentarán alrededor de 7,4% durante el 2004, en contraste con el retroceso de 3,1% que experimentaron en el 2002. Observar la evolución del comercio exterior es fundamental porque si los suizos importan más de lo que exportan, su déficit en la cuenta corriente se abultaría y el único camino para financiarlo es un indeseable endeudamiento. Swissinfo/Andrea Ornelas Datos clave *De acuerdo con las previsiones del UBS, la economía suiza crecerá 2,2% durante el primer trimestre y 2,4% durante el segundo trimestre *El Producto Interno Bruto (PIB) promediará un crecimiento del 1,9% durante el 2004; la inflación aumentará 0,4% y el tipo de cambio promediará 1,50 francos suizos por Euro. *El desempleo descenderá del nivel de 4,3% de la población económicamente activa que registró en enero del 2004, a 3,8% hacia finales de año. *Las beneficiarias de este dinamismo económico serán 317.739 empresas no agrícolas, de las cuales 99% son pequeñas y medianas, con una plantilla laboral de menos de 250 empleados