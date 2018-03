Derechos de autor

Luz verde a 'Swiss-AA' 26 de abril de 2002 - 13:53 Las autoridades de regulación de Estados Unidos aprobaron la alianza entre la nueva aerolínea nacional helvética "Swiss" y American Airlines. Las dos compañías firmaron en marzo último un convenio de correspondencia que les permitirá compartir informaciones y códigos sobre 35 destinos en Estados Unidos y Europa a partir del 15 de mayo. Los términos de ayuda establecidos incluyen un total de 128 destinos de "swiss" y 234 de American Airlines. Asimismo, ambas compañías unirán esfuerzos en sus programas de fidelización de clientes, ampliando así una de las redes de usuarios más grandes del mundo. En la firma del convenio, en marzo pasado, el alto ejecutivo de 'swiss', André Dosé, puso de manifiesto que la alianza de correspondencia con American Airlines confirmaba la seriedad con la que se toma nueva aerolínea suiza. En efecto, la unión con la compañía estadounidense de la doble 'AA', permitirá a los clientes de 'swiss' beneficiarse del programa de incentivo al usuario, porque acumularán millas de recorrido en los tramos de la alianza "oneworld", integrada por American Airlines (el mayor transportador del mundo), British Airways, Cathay, Pacific, Qantas e Iberia. La luz verde del Departamento de Transportes de Estados Unidos a la alianza de 'swiss con la 'AA' fue comunicada este jueves. swissinfo y agencias