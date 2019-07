A Zurigo un'esposizione per capire cosa prova chi fugge dalla guerra

(it)

National museum highlights life as a refugee

Drop in asylum requests prompts review of facilities

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Analizan cierre de centros de asilo por baja en solicitudes 18 de julio de 2019 - 10:10 El Ministerio de Justicia suizo ordenó una revisión del número de centros de asilo como consecuencia de una importante disminución en el número de solicitudes en los últimos cuatro años. La Secretaría de Estado de Migración (SEM) confirmó que la evaluación está en marcha y que se espera que para septiembre se tome una decisión, incluyendo el cierre de algunos de los 19 centros actualmente en operación. Como parte de la revisión, los expertos consideran formas de acelerar la gestión de los procedimientos de asilo y la deportación de los solicitantes rechazados, dijo un portavoz de la SEM a la agencia de noticias suiza Keystone-SDA. Las autoridades cantonales, que comparten la responsabilidad de los asuntos de asilo con el Gobierno federal, serán consultadas para la revisión, añadió. Según estadísticas oficiales, solamente una de cada dos de las 4 000 plazas disponibles en los centros de asilo está en uso, mientras que los planes del Gobierno prevén la creación de otras 5 000 plazas en virtud de la legislación que entró en vigor a principios de año. Varios cantones han cerrado instalaciones debido a la falta de solicitantes de asilo. La revisión se produce como consecuencia de la reducción del número de solicitudes de asilo en más de un 60% en los últimos cuatro años, hasta llegar a unas 15 000. Las cifras más recientes muestran que en los primeros cinco meses de 2019 se presentaron algo más de 6 000 solicitudes.