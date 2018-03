Linar Rizatdinov, 30 años, músico, Alina Rizatdinov, 25 años, periodista, tataristana, agnóstica:

"La palabra 'tolerancia' no nos gusta puesto que significa que yo le sonrío a una persona independientemetne de que piense mal o bien de ella, me guste o lo odie. Aquí en Kasán no vivimos bajo ese signo de tolerancia, sino que intentamos una vida en común en el marco de una sincera amistad que hay que construir día a día"