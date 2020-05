Annata modesta in vista per i rifugi alpini

Low expectations for high life in Swiss mountain huts

Geringe Erwartungen an ein Highlife in Schweizer Berghütten

Transporte de material por helicóptero para la construcción de un sistema de purificación en la cabaña Terri. (Keystone/Arno Balzarini)

Los huéspedes se relajan en la sala de recreo de la cabaña Saoseo en Val di Campo en el sudeste de Suiza, cerca de la frontera con Italia. (Keystone/Arno Balzarini)

Una señal que indica el camino a tres refugios de montaña del Club Alpino Suizo (SAC).(Keystone/Arno Balzarini)

Preparando alimentos en la cabaña de la montaña Fridolin construida en 1890, situada en el cantón de Glarus, en Suiza oriental. (Keystone/Arno Balzarini)

Un helicóptero lleva provisiones a la cabaña de Laemmeren, sobre el paso de Gemmi. (Keystone / Christian Beutler)

Los huéspedes disfrutan de la vista del glaciar Moiry, en la cabaña de la montaña Moiry en los Alpes del Valais. (Keystone/Anthony Anex)

Los empleados de la cabaña hacen las camas en un dormitorio de la cabaña Saoseo. El distanciamiento social significa que no todas las camas serán ocupadas este verano. (Keystone / Arno Balzarini)

Los materiales de construcción para la renovación de la cabaña de Laemmeren en 2017 tuvieron que ser transportados en helicóptero. (Keystone / Christian Beutler)

Disfrutando de un descanso en la cabaña de Corno Gries en el sur del cantón de Tesino. (Heintz Jean/Hemis.fr)

Una trabajadora prepara la ensalada para los invitados en la cocina de la cabaña Saoseo. (Keystone/Arno Balzarini)

La cabaña Gelten en los Alpes berneses. (Keystone/Francoise Funk-salami)

Sólo para los montañeros: El Solvay, en el flanco del Cervino, es uno de los muchos vivacs en los altos Alpes que proporciona un refugio básico para los escaladores. (Keystone/Alessandro Della Bella)

Los escaladores cuelgan ropa en la línea de lavado frente a la cabaña de Schoenbiel del SAC, sobre Zermatt. (Keystone / Arno Balzarini)

Los helicópteros (aquí encima de la cabaña de Laemmeren) son un salvavidas para las cabañas, suministrándoles provisiones y materiales de construcción. (Keystone / Christian Beutler)

Los invitados disfrutan de la puesta de sol desde la cabaña Gelmer en los Alpes berneses. La cabaña fue construida en 1926. (Keystone/Anthony Anex)



